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وفاة غواص بريطاني في اليونان واعتقال مدربيه

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شاطئ فولياجميني (C Messier)
شاطئ فولياجميني (C Messier)

توفي رجل يبلغ من العمر 25 عاما من المملكة المتحدة بعد أن فقد وعيه أثناء ممارسة رياضة الغوص قبالة ساحل أتيكا اليوناني بالقرب من أثينا، بعد ظهر يوم 24 نوفمبر.

وفقًا مرآةكان الغواص الذي لم يتم الكشف عن اسمه سائحًا برفقة مدرب يبلغ من العمر 46 عامًا ومساعده البالغ من العمر 37 عامًا - وكلاهما يفهم من خفر السواحل اليوناني وقد تم القبض عليهم منذ ذلك الحين، ويقال إنهم يواجهون تهمة القتل غير العمد.

حضرت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث ونقلت الغواص إلى المستشفى ولكن تم إعلان وفاته عند وصوله. تشريح ومن المقرر إجراء الفحص في مختبر الطب الشرعي وعلم السموم بكلية الطب في أثينا.

وذكرت التقارير أن سلطة الميناء المحلية قامت بمصادرة معدات الغوص التي قدمتها شركة الغوص، وأنها تقوم بإجراء تحقيقات أولية.

تقع مدينة فولياجميني على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب العاصمة على "ريفييرا أثينا"، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسياح لشواطئها ومياهها الصافية. تظل درجات الحرارة في بحر إيجه أعلى من 20 درجة مئوية في هذا الوقت من العام.

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-------------------------------------------------- ---------------------------------
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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