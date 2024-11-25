وفاة غواص بريطاني في اليونان واعتقال مدربيه

توفي رجل يبلغ من العمر 25 عاما من المملكة المتحدة بعد أن فقد وعيه أثناء ممارسة رياضة الغوص قبالة ساحل أتيكا اليوناني بالقرب من أثينا، بعد ظهر يوم 24 نوفمبر.

وفقًا مرآةكان الغواص الذي لم يتم الكشف عن اسمه سائحًا برفقة مدرب يبلغ من العمر 46 عامًا ومساعده البالغ من العمر 37 عامًا - وكلاهما يفهم من خفر السواحل اليوناني وقد تم القبض عليهم منذ ذلك الحين، ويقال إنهم يواجهون تهمة القتل غير العمد.

حضرت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث ونقلت الغواص إلى المستشفى ولكن تم إعلان وفاته عند وصوله. تشريح ومن المقرر إجراء الفحص في مختبر الطب الشرعي وعلم السموم بكلية الطب في أثينا.

وذكرت التقارير أن سلطة الميناء المحلية قامت بمصادرة معدات الغوص التي قدمتها شركة الغوص، وأنها تقوم بإجراء تحقيقات أولية.

تقع مدينة فولياجميني على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب العاصمة على "ريفييرا أثينا"، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسياح لشواطئها ومياهها الصافية. تظل درجات الحرارة في بحر إيجه أعلى من 20 درجة مئوية في هذا الوقت من العام.

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