العثور على جثة أثناء البحث عن غواص من جزر أوركني

تم العثور على جثة لكن لم يتم التعرف عليها رسميًا، بعد البحث عن غواص تجاري متخصص في صيد المحار والذي اختفى بعد ظهر يوم 27 نوفمبر في سكابا فلو، أوركني.

ومع ذلك، تم إبلاغ عائلة الغواص بالاكتشاف من قبل شرطة اسكتلندا"، والتي تقول إنها وقعت في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم 6 ديسمبر على طريق تشيرشل. وتقول: "لا يبدو أن هناك أي ظروف مريبة وسيتم تقديم تقرير إلى المدعي العام".

تم بناء سلسلة حواجز تشرشل، التي تربط البر الرئيسي لجزر أوركني بأربع جزر محيطة، بناءً على أوامر رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية لحماية قاعدة سكابا التابعة للبحرية الملكية من هجوم الغواصات، بعد غرق السفينة الحربية إتش إم إس رويال أوك.

كما ورد في وقت سابق ديفرنتوقد بدأ البحث عن الغواص المفقود صعدت في الثاني من ديسمبر، وصلت وحدة متخصصة من الشرطة البحرية والغوص إلى أوركني. في اليوم التالي لاختفاء الرجل، وقد استقال خفر السواحل في أوركني عملية بحث جوية وبحرية مشتركة بين وكالات متعددة، مما ترك للشرطة مواصلة تحقيقاتها الخاصة، لكنها انضمت لاحقًا إلى عملية البحث.

كما أجرت هيئة ميناء مجلس جزر أوركني تحقيقاتها الخاصة.

أيضا على ديفرنيت: الغواص مفقود في تدفق سكابا, تم تسمية غواص حطام سكابا, وفاة غواص آخر في أوركني, غرق غواصين قبالة جزر أوركني وكورنوال