غرق قارب يتسبب في إصابة غواص في رأسه

كان غواص أسترالي محظوظًا بالبقاء على قيد الحياة لكنه أصيب بجرح عميق في رأسه بعد أن صدمته قارب قبالة جزيرة روتنست في 15 فبراير.

وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز أن داميان ماكاتير من بيرث كان يغوص في موقع جاكسون روك مع أعضاء آخرين من نادي المستكشفين تحت الماء في غرب أستراليا من قاربهم الراسي، وكان عائدا إلى السطح مع ثلاثة غواصين آخرين تحته.

كان اسم النادي مكتوبًا بأحرف كبيرة على هيكل قارب الغوص وكان يحمل علم غواص بارزًا، مما يشير إلى أنه يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 50 مترًا ويفضل 100 متر من قبل السفن المارة.

وقال ماكاتير إنه شعر "بصوت قوي في مؤخرة رأسه" لكنه لم يسمع أصوات المحرك أثناء صعوده ولم يشاهد السفينة إلا وهي تبتعد مسرعة في المسافة.

قام أعضاء آخرون في النادي بنقل ماكاتير إلى القارب وقدموا له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى حيث احتاج جرحه إلى غرز جراحية. أخبر الغواص لاحقًا قناة ABC أن السائق الذي صدم وهرب ربما ظل غير مدرك أنه صدم أي شخص.

ووصف المتفرجون على متن قارب النادي القارب المخالف بأنه بطول خمسة أمتار ولونه أبيض مع خط أخضر أو ​​رمادي على طول الجانب ومظلة بيضاء. وأبلغوا الشرطة وإدارة النقل بالولاية بالحادث، التي بدأت تحقيقًا وطلبت من أي شخص لديه معلومات أن يتقدم.

وقدر الشهود أن السفينة مرت على مسافة 20 إلى 25 متراً من قارب الغوص الخاص بهم وكانت تسير "بسرعة كبيرة للغاية"، مما جعل الغواص "على بعد بوصات قليلة من الموت".

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