"توخ الحذر عند اختيار قوارب الغوص في البحر الأحمر" تحذر هيئة مصائد الأسماك في البحر الأحمر

التعديلات الخطيرة، ومعدات السلامة المعيبة أو المفقودة، وطرق الهروب المسدودة، وتخطي جلسات الإحاطة - كانت هذه قضايا متكررة تم تحديدها من بين 16 حادثًا تتعلق بقوارب الغوص في البحر الأحمر والتي أسفرت عن العديد من الوفيات، بما في ذلك وفاة مواطنين بريطانيين، على مدى السنوات الخمس الماضية.

الآن المملكة المتحدة فرع التحقيق في الحوادث البحرية تابعت (MAIB) خطابها الصادر في شهر ديسمبر إلى السلطات المصرية معربا عن مخاوف حول سلامة العيش على متن قارب الغوص من خلال إصدار نشرة أمان لأي شخص يفكر في ركوب قارب الغوص في البحر الأحمر منتجعات مميزة.

لقد نظرت MAIB بشكل خاص في ثلاث حوادث وقعت خلال الأشهر العشرين الماضية، والتي تتعلق بـ كارلتون كوين, التي انقلبت قرب الغردقة مع إصابة العديد من الأشخاص، بما في ذلك مواطنون من المملكة المتحدة، في أبريل 2023؛ اعصار, التي اشتعلت فيها النيران في يونيو/حزيران من ذلك العام، تم التخلي عن السفينة بالقرب من ريف إلفينستون، مع فقدان ثلاثة ضيوف من المملكة المتحدة؛ وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قصة البحر التي انهارت جنوب بورت غالب حيث تم انتشال أربع جثث وسبعة أشخاص آخرين، بينهم زوجان من المملكة المتحدة، في عداد المفقودين ويعتقد أنهم في عداد الأموات.

وتقول الهيئة إن من بين مشكلات السلامة الرئيسية التي حددتها هي أن القوارب كانت مبنية بشكل سيئ وغالبًا ما تم تعديلها أو تمديدها بشكل كبير، مما تسبب في عدم استقرار بعضها.

قصة البحر قبل وبعد التعديل والتمديد (علي عارف / دايف برو لايف بورد)

وتقول إدارة الإطفاء إن المعدات الأساسية لإنقاذ الأرواح كانت معيبة وغير صالحة للخدمة وفي بعض الحالات مفقودة. وفي الأماكن التي اندلعت فيها الحرائق، أشار انتشارها السريع إلى ضعف الحماية من الحرائق البنيوية، فضلاً عن أن المعدات مثل أنظمة الكشف عن الحرائق وأجهزة الإطفاء كانت إما مفقودة أو معيبة.

كانت طرق الهروب في حالات الطوارئ عبارة عن أبواب قابلة للقفل، ولم تكن بها إضاءة طوارئ ولم تكن مميزة، في حين كانت إرشادات السلامة للضيوف إما ذات مستوى رديء أو لم يتم إجراؤها على الإطلاق. وبدا أن أفراد الطاقم مدربون بشكل سيئ وغير ملمين بسفنهم.

تشير نشرة السلامة التابعة لـ MAIB إلى أن العطلات التي يتم إجراؤها على متن السفن غالبًا ما يتم تسويقها "باستخدام التصنيفات والمراجعات المنشورة online "التي ليست بالضرورة دقيقة ولا تضمن معايير السلامة".

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هناك قلقا أيضا من أن عددا من الضيوف وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الانتقال إلى قارب آخر غير القارب الذي حجزوه لدى وصولهم إلى مصر، "وهو ما أبطل محاولاتهم". منتجعات مميزة "على سفينة آمنة".

السفينة كارلتون كوين التي انقلبت فيما بعد (أسطول كارلتون في البحر الأحمر)

تم الإبلاغ عن حوادث أخرى من النصف الثاني من عام 2024 ديفرنت تشارك في نوران, التي اشتعلت فيها النيران في نوفمبر؛ إغراء البحر, التي غرقت في أكتوبر؛ و إكسوست, الذي ضرب الشعاب المرجانية في يونيو حزيران.

نصائح للغواصين

توصي MAIB الضيوف المحتملين بحجز عطلات الإقامة على متن السفن فقط من خلال البائعين ذوي السمعة الطيبة والقادرين على تقديم ضمان بشأن معايير السلامة.

بمجرد الصعود على متن السفينة، يجب على الغواصين أن يطلبوا من الطاقم تقديم إحاطة شاملة حول السلامة قبل المغادرة. ومن المتوقع أن يشمل ذلك مخارج الطوارئ وإشارات التحذير ومحطات التجمع وموقع معدات السلامة واستخدامها وإجراءات إخلاء السفينة.

إعصار على النار (فوزي تمير)

يقول أندرو مول، كبير مفتشي الحوادث البحرية في MAIB: "بينما لا تملك MAIB السلطة القضائية للتحقيق في الحوادث التي تنطوي على سفن لا تحمل علم المملكة المتحدة وتعمل داخل المياه الإقليمية لدولة ساحلية أخرى، فقد أخطرنا السلطات المختصة بمصلحتنا الوطنية وعرضنا كل المساعدة في أي تحقيق في السلامة يقومون به".

تم تسجيل المملكة المتحدة كدولة مهتمة بشكل كبير بالتحقيقات الأمنية المصرية في هذه الحوادث، حيث وجه مول خطابًا في ديسمبر/كانون الأول إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (EAMS).

حذرت MAIB من أن قوارب الغوص في البحر الأحمر "من غير المرجح أن يتم بناؤها وصيانتها وتجهيزها وتشغيلها وفقًا لمعايير السفن المماثلة في المملكة المتحدة"، وحثت على "ممارسة أقصى درجات الحذر عند اختيار القارب". نشرة السلامة يمكن العثور على موقعه على الانترنت.



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