شرطة جزر الباهاما تعتقل زوجين بعد حادث دهس وهروب بقارب سريع

ألقت الشرطة في جزر البهاما القبض على رجلين محليين، يبلغان من العمر 55 و21 عامًا، على خلفية حادث دهس وهروب بالقارب، أدى إلى إصابة الغواص برنت سلاو بجروح خطيرة في 30 يونيو/حزيران. ويجري التحقيق مع الرجلين، ويواجهان تهمًا بالتسبب في ضرر جسيم نتيجة الإهمال.

كان الجندي السابق في الجيش الأمريكي البالغ من العمر 42 عامًا، يقضي إجازة مع عائلته، وكان يمارس رياضة الغطس في المياه الضحلة على بعد 6 أمتار فقط من الشاطئ في شاطئ خليج تار في أكبر سلسلة جزر إكسوما، وهي جزيرة إكسوما العظيمة.

ضربته مروحة القارب، التي وصفها شهود عيان بأنها زورق سريع أبيض من نوع بوسطن ويلر بطول ستة أمتار، في أعلى مؤخرة ساقيه، مسببةً إصابات بالغة. ورغم صراخه طلبًا للمساعدة، أفادت التقارير أن واحدًا على الأقل من ركاب القارب نظر إلى الوراء قبل أن ينطلق مبتعدًا.

تم إخراج سلاو من الماء وتم إيقاف النزيف الغزير من قبل رواد الشاطئ باستخدام المناشف، ولكن عندما لم يصل أي مستجيب للطوارئ كان لا بد من نقله إلى عيادة محلية في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة.

شاطئ خليج تار (جوجل إيرث)

تم نقله لاحقا جواً إلى ميامي بولاية فلوريدا، حيث خضع لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات وبقي في العناية المركزة.

ووصفت زوجته ويتني سلاو بأنه "محظوظ لأنه لا يزال على قيد الحياة". GoFundMe تم إطلاق نداء لجمع مبلغ 90,000 ألف دولار أمريكي لتغطية النفقات الطبية الفورية، وهو المبلغ الذي تم تغطيته تقريبًا الآن.

"رعاية غير كافية"

وتشير الدعوة إلى أن عائلة سلاو عانت من "يوم من الرعاية غير الكافية في إكسوما وناساو" أثناء انتظار الجسر الجوي، فضلاً عن التحدي المتمثل في تلبية الاحتياجات الطبية القادمة لسلاو وإعادته إلى تكساس.

وقال أحد شهود العيان لصحيفة جزر البهاما: منبر أنه عندما اتصل بالشرطة من الشاطئ طُلب منه بدلاً من ذلك الاتصال بمرفق الرعاية الصحية المحلي بشكل مباشر.

ولم يمضِ على وصول سيارة الإسعاف أو المسعفين المتوقعين سوى 45 إلى 60 دقيقة، حتى استعارت المجموعة على الشاطئ سيارة صغيرة من حارس العقار الذي كانت تقيم فيه الأسرة لنقله إلى المستشفى.

أثارت هذه الحادثة انتقاداتٍ واسعةً على مواقع التواصل الاجتماعي بين سكان إكسوما، بسبب نقص خدمات الطوارئ الطبية، ومسألة حماية السباحين من القوارب. يُحظر قانون البحار الباهامي عمومًا على القوارب الإبحار بسرعة عالية ضمن مسافة 60 مترًا من الشاطئ في المناطق المأهولة بالسكان أو مناطق السباحة.

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