حوت أحدب آخر يتم تحريره قبالة جزيرة سكاي

بعد خمسة أيام فقط من عملية إنقاذ الحياة البحرية للغواصين البريطانيين (BDMLR) فك تشابك الحوت الأحدب من حبل مزرعة الأسماك قبالة جزيرة سكاي، تمكن زوج من الصيادين من الجزيرة الاسكتلندية من إنقاذ حوت أحدب آخر في وضع مماثل.

وكان الرجال يصطادون جنوب موقع التشابك في 9 فبراير/شباط عندما سمعوا أن الحوت البحري تم رصده بحبل عائم واحد متصل بمعدات صيد السمك ملفوفًا حول ذيله.

إظهار قيمة السلامه اولا لقد تلقوها من التحالف الاسكتلندي للتشابك (SEA) قبل بضع سنوات، استخدم الرجال سلال الصيد لتخفيف الوزن عن الحوت، وتمكنوا من تنفيذ عملية الإنقاذ بقطع واحد.

تم إطلاق SEA في عام 2018 استجابة لزيادة التقارير المتعلقة بتشابك الحيوانات البحرية في المياه الاسكتلندية، وهي شراكة بين ستة هيئات تعمل مع صناعة صيد الأسماك الساحلية لتوفير برنامج مراقبة ومشاركة منسق.

تجارب SEA

ولأن الحبل المستخدم في صيد الحوت طافياً، فقد أحدث حلقات في الماء، ولكن هيئة البيئة في سنغافورة كانت على اتصال بصيادي الأسماك لتجربة استخدام حبل غرق بديل. وسوف يظل هذا الحبل مسطحاً على قاع البحر، وبالتالي يشكل خطراً أقل على الحيتانيات.

BDMLR وقد تلقت السفينة مكالمة بشأن التشابك في الساعة 9.45 صباحًا، وتم تنبيه فريق فك تشابك الحيتان الكبيرة مرة أخرى، مما أدى إلى التخلي عن السلامه اولا برنامج 370 كيلومترًا جنوبًا بالقرب من لارجس والانطلاق للمساعدة.

تم إيقاف الفريق عند الساعة 2.30 بعد الظهر بعد سماع أن الصيادين أنقذوهم من المتاعب.

"وبينما كان لهذا الموقف نتيجة إيجابية، فإننا ننصح دائمًا بالاتصال بـ BDMLR للإبلاغ عن أي تشابك، حيث يمكن أن تسوء الأمور،" قالت المجموعة. "شكرنا الخالص لأطباء BDMLR المحليين ومشغلي الطائرات بدون طيار بالإضافة إلى مزرعة الأسماك المحلية التي تقدم القوارب والدعم."

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