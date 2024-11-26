8 مفقودا بعد غرق سفينة سياحية في البحر الأحمر بسبب "موجة ضخمة"

ثمانية أشخاص، بينهم بريطانيان، ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق سفينة الغوص في البحر الأحمر قصة البحر أمس (25 نوفمبر). وأفادت التقارير أنه تم انتشال أربع جثث حتى الآن.

كانت السفينة التي يبلغ طولها 44 مترًا تحمل 45 شخصًا، منهم 31 من الضيوف وبقية أفراد الطاقم المصريين، عندما تم استدعاء الحادث حوالي الساعة 5.30 صباحًا، كما ورد سابقًا ديفرنتكانت السفينة قد غادرت ميناء بورت غالب شمال مرسى علم في رحلة استغرقت خمسة أيام متجهة جنوبًا نحو منطقة فوري شولز، ثم عادت شمالًا لتصل إلى الغردقة.

تم العثور على الناجين من غرق العبارة قبالة محمية وادي الجمال بين مرسى علم وحماطة، حيث تم نقل أولئك الذين كانوا في أمس الحاجة إلى العلاج جواً إلى المستشفى، بينما قامت فرقاطة تابعة للبحرية المصرية بانتشال آخرين ونقلهم إلى الغردقة.

ويتم تنسيق عملية البحث عن طريق مركز التحكم بالقاعدة البحرية وتشارك فيها فروع مختلفة من القوات المسلحة المصرية.

المسار المخطط له

كانت السفينة ذات الهيكل الخشبي المكونة من أربعة طوابق قد واصلت مسارها المخطط في مواجهة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المصرية ضد النشاط البحري يومي 24 و25 نوفمبر بسبب خطر الأمواج العالية - على الرغم من أن شركة Dive Pro Liveaboard، المشغل المسجل في الغردقة للسفينة، لم تعلن عن أي رحلات أخرى. قصة البحرونفت الشركة أنها اتخذت أي مخاطرة غير مبررة.

وكان من المعتقد أن موجة بارتفاع 4 أمتار ربما تكون قد ضربت السفينة من جانبها، مما تسبب في انقلابها في غضون سبع دقائق تقريبًا - ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ترك بعض الركاب في حجراتهم.

ويعتقد أن مواطنًا فنلنديًا وأربعة من أفراد الطاقم من بين المفقودين. قصة البحر، إلى جانب الضيفين البريطانيين. محافظة البحر الأحمر وأشارت إلى أن السفينة كانت تحمل أيضًا غواصين يسافرون بجوازات سفر أمريكية وبلجيكية وصينية وألمانية وأيرلندية وبولندية وسلوفاكيا وإسبانية وسويسرية.

أسطورة البحر

تقوم شركة Dive Pro Liveaboards أيضًا بتشغيل سفن البحر الأحمر أسطورة البحر, تيليس أحلام المرجانفي فبراير من هذا العام، تم إطلاق القارب ذو الهيكل الفولاذي بطول 42 مترًا أسطورة البحر اشتعلت النيران خلال رحلة استمرت أسبوعًا من الغردقة إلى الأخوين ديدالوس وإلفينستون، مما أسفر عن وفاة أحد ضيوفها، وهي مسافرة منفردة ألمانية.

في نهاية شهر أكتوبر، رحلة بحرية أخرى في البحر الأحمر، إغراء البحر, غرقت في رحلة مستأجرة انطلقت السفينة من حماطة، بعد أن تجاهل قائدها تحذيرات الطقس السيئ. وتمكن الغواصون الثمانية عشر وأفراد الطاقم من الفرار، رغم أن معظمهم فقدوا أمتعتهم واضطروا إلى قضاء نحو ثماني ساعات في قوارب صغيرة قبل إنقاذهم.

ديفرنت اتصل بـ Dive Pro Liveaboard للحصول على تعليق على الحادث.



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