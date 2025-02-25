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دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار بعد وفاة غواص

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خليج تومون، غوام، حيث أدى حادث وفاة أثناء ممارسة رياضة الغطس إلى رفع دعوى قضائية (سكوت كاميرون)
خليج تومون، غوام (سكوت كاميرون)

رفعت عائلة كورية جنوبية دعوى قضائية ضد منتجع في غوام بتهمة القتل الخطأ، زاعمة أن إهماله تسبب في وفاة يونغ جاي تشونغ البالغ من العمر 70 عامًا أثناء "درس الغطس" في عام 2023. ويسعى أقاربه للحصول على تعويضات إجمالية قدرها 4,806,900،382,000،XNUMX دولار أمريكي (حوالي XNUMX،XNUMX جنيه إسترليني).

وكان تشونج قد توجه إلى جزيرة غوام الأميركية في 18 سبتمبر/أيلول الماضي برفقة زوجته أون جونج كيم وابنه جو هيونج وحفيدين صغيرين للاحتفال بعيد ميلاده.

كانوا يقيمون في نادي جزر المحيط الهادئ (PIC) في خليج تومون، والذي تديره شركة PHR Ken Micronesia Inc، وفقًا لتقرير صادر عن المحيط الهادئ ديلى نيوز.

تم استضافة درس الغطس من قبل PIC، مع معلمولم يذكر التقرير اسم الرجل الذي اصطحب الأسرة إلى الشاطئ ثم إلى الماء. ووفقا للدعوى، فقد أهمل الرجل سؤال طلابه عن تجربتهم السابقة في الغطس أو لياقتهم البدنية أو مستويات الراحة في البحر.

ولم يزعم أن هناك محاولة السلامه اولا تم تدريب الطلاب على استخدام أنابيب الغطس الخاصة بهم بشكل صحيح قبل أن يتم توجيههم إلى المياه العميقة فوق الشعاب المرجانية بما تم وصفه بأنه "سرعة سريعة للغاية". معلم وقيل إنه لم يتم تقييم تقدم الأفراد أو راحتهم أثناء استمرارهم.

النضال من أجل مواكبة

كان تشونغ وزوجته يكافحان لمواكبة ذلك، وكانت حياة تشونغ مليئة بالتحديات. قناع قيل أن الخزان كان ممتلئًا بالمياه. قيل أن كيم لاحظ ما حدث. معلم لقد فشلت في ملاحظة أن زوجها ظل مستلقياً على وجهه لفترة طويلة من الزمن. 

نادت على ابنها، الذي أدرك أن هناك شيئًا ما خطأ عندما رأى تشونغ يطفو بلا حراك. صاح طلبًا للمساعدة بينما كان يحمل والده نحو الشاطئ.

استغرق الأمر معلم 2-3 دقائق لملاحقتهم إلى الشاطئ، وفقًا للعائلة، التي ذكرت أنه بدا بعد ذلك وكأنه يحاول الإنعاش القلبي الرئوي دون إزالة حياة تشونج أولاً-جاكيت سبورولم يتضح ما إذا كان جميع الطلاب يرتدون سترات النجاة.

وقيل إن رجال الإنقاذ في شركة بي آي سي استغرقوا خمس دقائق للوصول إلى مكان الحادث بعد إطلاق الإنذار. وقد أزالوا حبل إنقاذ تشونج.جاكيت سبور قبل استخدام مزيل الرجفان وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي. 

وأعلنت وفاة تشونغ بعد نقله إلى مستشفى غوام التذكاري، واضطرت الأسرة إلى دفع أكثر من 6,900 دولار لتغطية تكاليف خدمات الطوارئ.

عمل هاواي

وتطالب الأسرة الآن بتعويض قدره مليوني دولار عن القتل الخطأ، ومليون دولار عن فقدان نفقة زوجة تشونج، و2 ألف دولار لكل منهما عن فقدان نفقة ابنيه، و1 ألف دولار لكل منهما كتعويض عن الضائقة العاطفية التي لحقت بالأقارب الأربعة الحاضرين في مكان الحادث. وقد تم رفع الدعوى القضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا. محكمة مقاطعة غوام على 18 فبراير.

في العام الماضي، تم رفع دعوى قضائية أخرى تتعلق بالغطس ولم يتم تسويتها بعد. اتهمت باتريشيا جونسون منتجع فيرمونت كي لاني وهيئة السياحة في هاواي ومكتب زوار هاواي والمؤتمرات بالإهمال بعد أن هاجم زوجها راي مات بعد الغطس في شاطئ وايليا في ماوي، كما ورد في ديفرنت في ذلك الوقت.

وخلص الطبيب الشرعي إلى أن وفاة راي جونسون كانت بسبب الغرق، لكن زوجته أكدت أن الوفاة نتجت عن شكل من أشكال الوذمة الرئوية الغامرة (IPO)، ولم يتم تحذيرهم من مخاطر هذه الحالة.

أيضا على ديفرنيت: أرملة Snorkeller ترفع دعوى قضائية بسبب عدم وجود تحذيرات بشأن الاكتتاب العام, لماذا يجب على الغواصين أن يأخذوا تحقيقات الوفيات على محمل الجد, يسجل الطبيب الشرعي في المملكة المتحدة أول حكم للاكتتاب العام على الغطس, إحدى الوكالات الحكومية تفرض غرامات على أخرى بسبب وفاة الغواص

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
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@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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