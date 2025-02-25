دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار بعد وفاة غواص

رفعت عائلة كورية جنوبية دعوى قضائية ضد منتجع في غوام بتهمة القتل الخطأ، زاعمة أن إهماله تسبب في وفاة يونغ جاي تشونغ البالغ من العمر 70 عامًا أثناء "درس الغطس" في عام 2023. ويسعى أقاربه للحصول على تعويضات إجمالية قدرها 4,806,900،382,000،XNUMX دولار أمريكي (حوالي XNUMX،XNUMX جنيه إسترليني).

وكان تشونج قد توجه إلى جزيرة غوام الأميركية في 18 سبتمبر/أيلول الماضي برفقة زوجته أون جونج كيم وابنه جو هيونج وحفيدين صغيرين للاحتفال بعيد ميلاده.

كانوا يقيمون في نادي جزر المحيط الهادئ (PIC) في خليج تومون، والذي تديره شركة PHR Ken Micronesia Inc، وفقًا لتقرير صادر عن المحيط الهادئ ديلى نيوز.

تم استضافة درس الغطس من قبل PIC، مع معلمولم يذكر التقرير اسم الرجل الذي اصطحب الأسرة إلى الشاطئ ثم إلى الماء. ووفقا للدعوى، فقد أهمل الرجل سؤال طلابه عن تجربتهم السابقة في الغطس أو لياقتهم البدنية أو مستويات الراحة في البحر.

ولم يزعم أن هناك محاولة السلامه اولا تم تدريب الطلاب على استخدام أنابيب الغطس الخاصة بهم بشكل صحيح قبل أن يتم توجيههم إلى المياه العميقة فوق الشعاب المرجانية بما تم وصفه بأنه "سرعة سريعة للغاية". معلم وقيل إنه لم يتم تقييم تقدم الأفراد أو راحتهم أثناء استمرارهم.

النضال من أجل مواكبة

كان تشونغ وزوجته يكافحان لمواكبة ذلك، وكانت حياة تشونغ مليئة بالتحديات. قناع قيل أن الخزان كان ممتلئًا بالمياه. قيل أن كيم لاحظ ما حدث. معلم لقد فشلت في ملاحظة أن زوجها ظل مستلقياً على وجهه لفترة طويلة من الزمن.

نادت على ابنها، الذي أدرك أن هناك شيئًا ما خطأ عندما رأى تشونغ يطفو بلا حراك. صاح طلبًا للمساعدة بينما كان يحمل والده نحو الشاطئ.

استغرق الأمر معلم 2-3 دقائق لملاحقتهم إلى الشاطئ، وفقًا للعائلة، التي ذكرت أنه بدا بعد ذلك وكأنه يحاول الإنعاش القلبي الرئوي دون إزالة حياة تشونج أولاً-جاكيت سبورولم يتضح ما إذا كان جميع الطلاب يرتدون سترات النجاة.

وقيل إن رجال الإنقاذ في شركة بي آي سي استغرقوا خمس دقائق للوصول إلى مكان الحادث بعد إطلاق الإنذار. وقد أزالوا حبل إنقاذ تشونج.جاكيت سبور قبل استخدام مزيل الرجفان وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

وأعلنت وفاة تشونغ بعد نقله إلى مستشفى غوام التذكاري، واضطرت الأسرة إلى دفع أكثر من 6,900 دولار لتغطية تكاليف خدمات الطوارئ.

عمل هاواي

وتطالب الأسرة الآن بتعويض قدره مليوني دولار عن القتل الخطأ، ومليون دولار عن فقدان نفقة زوجة تشونج، و2 ألف دولار لكل منهما عن فقدان نفقة ابنيه، و1 ألف دولار لكل منهما كتعويض عن الضائقة العاطفية التي لحقت بالأقارب الأربعة الحاضرين في مكان الحادث. وقد تم رفع الدعوى القضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا. محكمة مقاطعة غوام على 18 فبراير.

في العام الماضي، تم رفع دعوى قضائية أخرى تتعلق بالغطس ولم يتم تسويتها بعد. اتهمت باتريشيا جونسون منتجع فيرمونت كي لاني وهيئة السياحة في هاواي ومكتب زوار هاواي والمؤتمرات بالإهمال بعد أن هاجم زوجها راي مات بعد الغطس في شاطئ وايليا في ماوي، كما ورد في ديفرنت في ذلك الوقت.

وخلص الطبيب الشرعي إلى أن وفاة راي جونسون كانت بسبب الغرق، لكن زوجته أكدت أن الوفاة نتجت عن شكل من أشكال الوذمة الرئوية الغامرة (IPO)، ولم يتم تحذيرهم من مخاطر هذه الحالة.

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