ثلاثة غواصين يفقدون الوعي في وقت واحد في كوريا

تم انتشال ثلاثة غواصين تجاريين في الثلاثينيات من العمر فاقدي الوعي من مياه الميناء في كوريا صباح أمس (30 يوليو)، لكن اثنين منهم توفيا وقيل إن الثالث لا يزال في حالة حرجة.

وكان الغواصون يعملون منذ فترة وجيزة بعد الساعة الثامنة صباحًا لإزالة الحشيش من هيكل سفينة حاويات راسية في ميناء بوسان الجديد في مدينة تشانغوون.

خفر سواحل تشانغوون تم تنبيههم إلى حالة الطوارئ في الساعة 11.43 صباحًا ووصلت الشرطة البحرية ومساعدو الأطباء ليجدوا أن الغواصين قد تم إخراجهم من الماء لكنهم ظلوا فاقدين للوعي وكانوا يتلقون العلاج من السكتة القلبية.

نُقلوا إلى المستشفى بعد ذلك بوقت قصير، حيث أُعلن عن وفاة اثنين من الغواصين. كانا يعملان لدى شركة غوص متعاقدة مع مالك سفينة الحاويات.

أفاد شهود عيان أن الغواصين فقدوا وعيهم في آن واحد، وأبلغ خفر السواحل الصحافة المحلية أن مشكلةً ربما حدثت إما في وصلة خرطوم بوحدة إمداد الهواء أو في الوحدة نفسها. وكان الضباط يُجرون مقابلاتٍ ويفحصون المعدات وتسجيلات كاميرات المراقبة.

في اليوم نفسه، توفي غواص ترفيهي في الخمسينيات من عمره في منطقة إل تورو بجزيرة مايوركا الإسبانية. وبعد صعوده على متن قارب بعد غوصة قصيرة حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، أُفيد بأنه انهار متأثرًا بسكتة قلبية.

كان القارب راسيًا في نادي سانتا بونكا لليخوت، حيث حاول رجال الطوارئ إنعاش الرجل دون جدوى. توجه غواصون من الحرس المدني لاحقًا للتحقيق في موقع الغوص.

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