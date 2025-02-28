وفاة غواصين روسيين بعد انفصالهما في الفلبين

توفي غواصان روسيان في الفلبين بعد أن جرفتهما التيارات القوية أمس (27 فبراير). ويبدو أن التقارير الإخبارية عن "هجوم سمكة قرش" لاحق على أحد الرجلين تتعلق على الأرجح بالإصابات التي لحقت به بعد وفاته.

وقعت الحادثة المميتة قبالة جزيرة فيردي، التي تقع في المضيق بين باتانجاس وبويرتو جاليرا. وكان الغواصون يستكشفون موقعًا في بولونج باتو قبالة جنوب شرق الجزيرة.

وقد حدد خفر السواحل الفلبيني هوية القتيلين بأنهما إيليا بيريغودين البالغ من العمر 29 عامًا وماكسيم ميليخوف البالغ من العمر 39 عامًا. وكان قارب الغوص الخاص بهما راكبي المحيط من مركز الغوص ديلونا غادر بويرتو جاليرا في الساعة 9.30 صباحًا ووصل إلى موقع بولونج باتو في حوالي الساعة 1 ظهرًا.

نقل جثة الغواص إيليا بيريغودين إلى الشاطئ (PCG)

وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، انطلق الرجال في غوصهم الثاني ضمن مجموعة تضم أيضًا اثنين من أفراد العائلة - إدوارد بيريغودين، 1 عامًا، وابنه تيموفي، 57 عامًا - وقائد غوص.

وبعد مرور نصف ساعة تقريباً على الغوص، أفادت التقارير أن التيارات القوية حملت فجأة إيليا بيريغودين وميليخوف بعيداً عن بقية المجموعة. وتمكن الغواصون الثلاثة الآخرون من الصعود إلى السطح والعودة إلى القارب لإطلاق الإنذار.

أطلقت قوات خفر السواحل عملية بحث وإنقاذ في باتانجاس، وقيل إن الغواصين الناجين لم يصابوا بأذى.

خفر السواحل في العمل (PCG)

تم العثور على ميليخوف فاقدًا للوعي قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل من قبل غواصين من منتجع Arkipelago Divers & Beach Resort في بويرتو جاليرا وتم نقله بالقارب السريع إلى مركز طبي في مدينة باتانجاس، ولكن تم إعلان وفاته لدى وصوله في الساعة 2.

قبل حوالي الساعة السادسة مساء، عثر خفر السواحل على جثة بيرجيدين، الذي كان مفقودا كلتا ذراعيه، قبالة سواحل الجزيرة مباشرة.

وفي وقت لاحق، أوضح قائد مركز خفر السواحل في باتانجاس الكابتن إيرلاند لابيتان أن رجال الإنقاذ عندما عثروا على بيريغودين "كان يسحبه سمكة قرش". وقيل إن العديد من أسماك القرش شوهدت في المنطقة المجاورة.

المحققون في مركز الغوص في بويرتو جاليرا (PCG)

وقال الكابتن لابيتان أيضًا إن الجثث تم معالجتها بالفعل في متعهد دفن محلي وتم إعادتها إلى الأقارب دون الخضوع لفحص طبي. تشريح الامتحانات.

وهذا لم يتأكد بعد ما إذا كان بيريغودين قد مات بالفعل وقت مواجهة القرش أم أنه قتله سمك القرش - وهو أمر نادر جدًا في الفلبين. لم يتم تسجيل سوى ست حالات وفاة مرتبطة بأسماك القرش من أصل 11 مواجهة هناك خلال السنوات الخمس والستين الماضية.

ومع ذلك، فإن خفر السواحل الفلبينية وفي وقت لاحق، أصدرت الهيئة تحذيرًا للغواصين ومشغلي الغوص "بممارسة اليقظة الشديدة والالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة، وخاصة في المناطق ذات التيارات القوية والحياة البحرية النشطة".

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