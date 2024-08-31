وفاة غواصين في لانزاروت في نفس اليوم

لقي رجلان، أحدهما غواص والآخر غواص حر، مصرعهما، حسب التقارير، في بويرتو ديل كارمن، منطقة المنتجع الرئيسية في لانزاروتي في جزر الكناري، يوم الخميس (29 أغسطس).

وفي وقت مبكر من بعد الظهر، وردت أنباء عن أن رجلاً بريطانيًا يبلغ من العمر 59 عامًا أصيب بنوبة قلبية أثناء ما يبدو أنه غوص على الشاطئ.

أطلق أفراد من الجمهور ناقوس الخطر في حوالي الساعة 12.30 صباحًا عندما تم انتشال الرجل فاقدًا للوعي من المياه في بلايا تشيكا، وهو خليج شعبي لدى السياح وأقصى شاطئ في الجنوب من المدينة السياحية.

مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري (سيكوس) أرسلت فرق الاستجابة الأولية، التي وصلت لتجد الغواص في حالة سكتة قلبية. ولم تنجح عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتم إعلان وفاة الرجل في مكان الحادث.

وبعد ست ساعات، توفي غواص حر فرنسي يبلغ من العمر 41 عامًا بعد أن صدمته قارب مطاطي. وكان يمارس رياضة الغوص في منطقة إل بوريل بميناء لا تينوسا في بويرتو ديل كارمن.

وقيل إن الغواص الحر كان يعرض علم تحذير وعوامة برتقالية على السطح، لكن القارب مر فوقه بينما كان لا يزال مغمورًا، مما أدى إلى ما ثبت أنه تصادم مميت.

وقد وجهت هيئة خدمات الطوارئ البحرية ضباط الحرس المدني والشرطة إلى مكان الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاش الغواص الذي أصيب بسكتة قلبية. ويخضع الحادثان الآن للتحقيق الرسمي.

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