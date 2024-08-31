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وفاة غواصين في لانزاروت في نفس اليوم

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توفي غواص في بلايا تشيكا (Bthv)
بلايا تشيكا (Bthv)

لقي رجلان، أحدهما غواص والآخر غواص حر، مصرعهما، حسب التقارير، في بويرتو ديل كارمن، منطقة المنتجع الرئيسية في لانزاروتي في جزر الكناري، يوم الخميس (29 أغسطس).

وفي وقت مبكر من بعد الظهر، وردت أنباء عن أن رجلاً بريطانيًا يبلغ من العمر 59 عامًا أصيب بنوبة قلبية أثناء ما يبدو أنه غوص على الشاطئ.

أطلق أفراد من الجمهور ناقوس الخطر في حوالي الساعة 12.30 صباحًا عندما تم انتشال الرجل فاقدًا للوعي من المياه في بلايا تشيكا، وهو خليج شعبي لدى السياح وأقصى شاطئ في الجنوب من المدينة السياحية.

مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري (سيكوس) أرسلت فرق الاستجابة الأولية، التي وصلت لتجد الغواص في حالة سكتة قلبية. ولم تنجح عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتم إعلان وفاة الرجل في مكان الحادث.

وبعد ست ساعات، توفي غواص حر فرنسي يبلغ من العمر 41 عامًا بعد أن صدمته قارب مطاطي. وكان يمارس رياضة الغوص في منطقة إل بوريل بميناء لا تينوسا في بويرتو ديل كارمن.

وقيل إن الغواص الحر كان يعرض علم تحذير وعوامة برتقالية على السطح، لكن القارب مر فوقه بينما كان لا يزال مغمورًا، مما أدى إلى ما ثبت أنه تصادم مميت.

وقد وجهت هيئة خدمات الطوارئ البحرية ضباط الحرس المدني والشرطة إلى مكان الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاش الغواص الذي أصيب بسكتة قلبية. ويخضع الحادثان الآن للتحقيق الرسمي.

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هذا الأسبوع في البودكاست، أمر قاض فيدرالي أمريكي بدفع التعويضات الأولى عن النفقات المتكبدة في وفاة 34 شخصًا لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في سفينة الغوص Conception في كاليفورنيا في عام 2019 - على الرغم من ما إذا كان قائدها جيري بويلان في موقف لدفع الفاتورة لا يزال غير واضح. يمكن نشر حمالات للشعاب المرجانية الصغيرة، المصممة لإحباط الحيوانات المفترسة المسننة، مثل الأسماك الببغائية، كجزء من حملة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعرضت لأحداث اضطرابات، مثل ابيضاض المرجان. تم إغلاق متحف الغوص في جوسبورت خلال عام 2024 لترميم "المبنى الرطب المحمي من الدرجة الثانية*" ولكن لديه خطط طموحة لإعادة فتحه اعتبارًا من يونيو المقبل، بشكل أكثر جفافًا وبمعارض جديدة.


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https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:52 سكوبا.كوم
02:09 العناية بالقدمين قبل الغوص
08:20 العناية بالقدمين بعد الغوص

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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything @denisb8426 #askmark مرحبًا مارك، لقد قمت مؤخرًا بأول غطس لي ببدلة جافة. على الشاطئ أجريت بعض المناقشات حول توجيه خرطوم النفخ للبدلة الجافة. أخبرني زملائي الأكثر خبرة أن أضعه على حزامي... لذلك فقط من المرحلة الأولى...تحت الذراع....إلى البدلة الجافة. لقد رأيت العديد من مقاطع الفيديو حيث يضعها الناس تحت الحزام... هل لديك أسباب للقيام بهذا أو ذاك؟ تحياتي من ألمانيا. الأمعاء لوفت! Denis #scuba #scubadiving #scubadiver الروابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، معدات الغوص موقع التعليقات: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، موقع تقارير السفر: https://www.godivingshow.com ➡️ موقع عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية -------------------------------------- --------------------------------------------- تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها ولا ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ #askmarkanything

@دينيسب8426
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كيف يمكنك توجيه خرطوم Drysuit الخاص بك؟ @denisb8426 #askmark

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