HEAD تجمع أكثر من 42 مليون جنيه إسترليني لإنقاذ عملية الاستحواذ الجديدة Aqualung

استحوذت مجموعة HEAD على مجموعة Aqualung Group التي يقع مقرها في فرنسا، ووعدت بحزمة تمويل كبيرة لضمان استمراريتها.

بعد صدور حكم من المحكمة التجارية في نيس أمس (26 يونيو)، أعلنت شركة HEAD فوزها في صفقة شراء شركة Aqualung المتعثرة، والتي وُضعت تحت الحراسة القضائية في 16 مايو. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة أوجز on ديفرنت في بداية شهر أبريل/نيسان، على الرغم من أن التأخير في العملية أثار الشكوك حول النتيجة.

وبحسب شركة HEAD، فإن الصفقة ستعزز بشكل كبير حضورها في قطاع السوق من خلال توسيع محفظتها إلى ما هو أبعد من العلامات التجارية الراسخة للرياضات المائية والتي تشمل Mares وSSI وrEvo وLiveaboard.com وZoggs swimwear.

وتخطط شركة HEAD لإعادة هيكلة منصة أعمال شركة Aqualung، وتقول إنها ستوفر "تمويلًا عاجلاً" لضمان استمرارية المجموعة واستدامتها على المدى الطويل في شكل حزمة إنقاذ تزيد عن 50 مليون يورو (42.7 مليون جنيه إسترليني)، إلى جانب "خطة تكامل شاملة مع تآزر كبير".

ستوفر هذه الخطوة، كما تقول، مئات الوظائف، وستؤدي إلى تحسين وتوسيع مرافق الإنتاج الحالية لشركة أكوالونغ في فرنسا والمملكة المتحدة والمكسيك. وستحافظ شركة HEAD على العلامات التجارية أكوالونغ وأبكس وأكواسفير وتطورها، كما ستعزز، كما تقول، قسمها العسكري والمهني الاستراتيجي والمتنامي.

كانت مملوكة سابقًا لشركة إدارة الأصول بارينجز، وفي الآونة الأخيرة جهاز التنفس تحت الماء كانت الشركة قد تخلت عن العلامات التجارية والمرافق والموظفين في محاولة لحل مشاكلها المالية.

تأسست المجموعة عام ١٩٤٣ بعد اختراع جاك كوستو وإميل غانيان "الرئة المائية"، وكانت رائدة في مجال معدات الغوص. تُوزّع منتجاتها اليوم في أكثر من ٩٠ دولة.

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