ورشة عمل وطنية حول الزعانف الخضراء ترسم خارطة طريق لمبادرات السياحة البحرية المستدامة

من المتوقع أن تساهم مبادرة "الزعانف الخضراء"، وهي المعايير البيئية العالمية للغوص والغطس السطحي، في الاقتصاد الأزرق الإندونيسي. وقد أطلقت ورشة عمل وطنية، ركزت على "تمكين قطاع غوص وغطس سطحي مستدام في إندونيسيا من خلال تطبيق مبادرة "الزعانف الخضراء"، جهدًا تعاونيًا لحماية النظم البيئية البحرية في البلاد من خلال السياحة البحرية.

مؤسسة Reef-Worldأطلقت حملة هيئة التنسيق التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن بحار شرق آسيا (COBSEA) و مركز المثلث المرجاني عقدت (CTC) ورشة العمل الوطنية للزعانف الخضراء في أريادوتا مينتينج، جاكرتا، إندونيسيا، يومي 18 و19 فبراير 2025. وقد جمع هذا الحدث المحوري، بدعم من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) من خلال مرفق تمويل رأس المال الطبيعي الأزرق (BNCFF)، أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومة الإندونيسية وصناعة السياحة البحرية ومنظمات الحفاظ على البيئة وشبكة الزعانف الخضراء العالمية لوضع خارطة طريق لتعزيز مبادرة الزعانف الخضراء في إندونيسيا واستكشاف آليات التمويل المستدامة لتنفيذها على المدى الطويل.

تعاون المشاركون من خمس وزارات إندونيسية، بما في ذلك وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي، مع هيئات إدارة المناطق البحرية المحمية المحلية ومشغلي الغوص والخبراء الدوليين لرسم مسار لقطاع السياحة البحرية الأكثر مسؤولية بيئيًا.

ورشة عمل الزعانف الخضراء الوطنية في جاكرتا

شاركت هذه المجموعة المتنوعة في مناقشات محددة وتخطيط استراتيجي، وتناولت الجوانب الرئيسية لتنفيذ مبادرة الزعانف الخضراء واستكشفت الفرص المتاحة لدمجها في جهود الحفاظ على البيئة البحرية الوطنية.

قال جيه جيه هارفي، مدير العمليات في مؤسسة ريف وورلد: "نحن لا نناقش الاستدامة فحسب، بل نضع خارطة طريق ملموسة للعمل. لقد كان النشاط والتعاون في هذه الورشة مُلهمًا للغاية، إذ مهّد الطريق لتغيير حقيقي وملموس في قطاع الغوص في إندونيسيا، وأطلق العنان لكامل إمكانات السياحة البحرية، مع ضمان سلامة شعابها المرجانية في المستقبل".

وقال ريلي دجوهاني، المدير التنفيذي لمركز سياحة المثلث المرجاني: "إن منطقة المثلث المرجاني، باعتبارها المركز العالمي للتنوع البيولوجي البحري، تعتمد على قيادة إندونيسيا في مكافحة التهديدات من خلال الحفاظ القوي على الشعاب المرجانية وممارسات السياحة المستدامة".

"إن توسيع نطاق برنامج الزعانف الخضراء وتكثيف جهود التدريب يشكلان خطوات حاسمة نحو ضمان تقاسم المنافع بشكل عادل والتأثير طويل الأمد على الحفاظ على مواردنا البحرية الفريدة."

ورشة عمل الزعانف الخضراء الوطنية في جاكرتا

صرح ماهيش برادان، منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال الاقتصاد الأزرق: "يحتل الاقتصاد الأزرق المستدام صدارة عمل برنامج COBSEA في مجال النظم البيئية البحرية والساحلية".

"إن ضمان الممارسات المستدامة في السياحة البيئية البحرية في إندونيسيا ومنطقة بحار شرق آسيا من شأنه أن يعزز جهود الحفاظ الملموسة مع الاستفادة أيضًا من المجتمعات المحلية.

"تفتخر COBSEA بدعم مبادرة Green Fins، التي بدأت في تايلاند منذ أكثر من 20 عامًا وتطورت الآن إلى حركة عالمية مهمة."

وشملت المناقشات والاستكشافات الرئيسية خلال ورشة العمل ما يلي:

مواءمة الزعانف الخضراء مع السياسات الوطنية والالتزامات الدولية، بما في ذلك رؤية إندونيسيا 2030/45 بشأن المناطق البحرية المحمية، وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والالتزامات الدولية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

استكشاف خارطة طريق شاملة لتنفيذ مبادرة الزعانف الخضراء في إندونيسيا، مع تحديد الخطوات المحتملة والجدول الزمني والاستراتيجيات المالية.

مناقشات حول آليات التمويل المتنوعة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونماذج التمويل المختلط، والتكامل مع البرامج القائمة، لضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للزعانف الخضراء.

التركيز على تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات الحفاظ على البيئة.

التركيز القوي على الشمولية، بما في ذلك النهج الشاملة للجنسين ودعم الشركات الصغيرة.

ورشة عمل الزعانف الخضراء الوطنية في جاكرتا

سلّطت الورشة الضوء على مكانة إندونيسيا كدولة رائدة عالميًا في مجال الغوص في المناطق البحرية المحمية، حيث تُجرى 70% من عمليات الغوص فيها. وشدّدت المناقشات على ضرورة معالجة التحديات، مثل هدر الإيرادات وارتفاع تكاليف التنفيذ، مع الاستفادة من فرص دمج مبادرة "الزعانف الخضراء" في المبادرات الحكومية القائمة، مثل استراتيجية الاقتصاد الأزرق لوزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية، وبرامج السياحة المستدامة لوزارة السياحة.

وشارك المشاركون أيضًا في تبادل التعلم، وتبادل أفضل الممارسات من بلدان مثل الفلبين وماليزيا واليابان وتايلاند، مع التركيز على تطوير نماذج التمويل المستدامة وتعزيز قدرة المقيمين.

وستعمل نتائج هذه الورشة على تعزيز مبادرة Green Fins Indonesia والمساهمة في التأثير العالمي الأوسع، ودفع السياحة البحرية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

اكتشف كيف يمكن لمنظمتك المساهمة في التوسع العالمي لـ Green Fins من خلال الاتصال بـ: info@greenfins.net.