معرض GO للغوص ومعرض Scuba يشكلان شراكة ترويجية

أحداث الغوص الرائدة عرض GO Diving و عرض سكوبا لقد شكلوا شراكة ترويجية تهدف إلى تعظيم ظهورهم على نطاق عالمي.

ستعني هذه الشراكة المتبادلة بين الكيانين - اللذان ينظمان فعاليات غوص تحظى بتقدير كبير، وفي بعض الحالات، فعاليات غوص راسخة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا - زيادة التغطية لجميع المعارض الثلاثة، بالإضافة إلى قدرة فريق المبيعات المعني على الترويج المتبادل للأحداث المختلفة لعملائهم.

قال مدير التحرير في معرض GO للغوص مارك إيفانز: "إن هذه الشراكة بيننا وبين معرض سكوبا - الذي يعتبره الكثيرون حدث الغوص الاستهلاكي في الولايات المتحدة - هي صفقة مربحة للجانبين في جميع المجالات.

"ستحصل الأحداث الثلاثة - معرض الغوص في لونج بيتش، كاليفورنيا، ومعرض الغوص GO في كينيلورث، المملكة المتحدة، وسيدني، أستراليا - الآن على ترويج عالمي من خلال شبكتنا المشتركة من المجلات والمواقع الإلكترونية المطبوعة والرقمية."

لمزيد من المعلومات ، تحقق من: www.godivingshow.comو www.scubashow.com