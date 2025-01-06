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Zero2Hero: اربح رحلة غوص حر في البحر الأحمر!

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مسابقة الغوص الحر NoTanx Zero2Hero
مسابقة الغوص الحر NoTanx Zero2Hero

هل لديك أي خبرة سابقة في الغوص الحر ولكنك مهتم بتعلم الغوص بنفس واحد من الهواء؟ سواء كنت غواصًا بالفعل أو غير غواص، فقد سنحت لك الفرصة للتأهل كغواص حر أثناء الاستمتاع برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى البحر الأحمر بمصر.

تشير نو تانكس زيرو تو هيرو 2 ترعاه شركة الرحلات السياحية البريطانية Oonasdivers، وهي مسابقة للغواصين الأحرار المبتدئين، وتقدم للفائز رحلة مجانية إلى قرية مرسى شقرة البيئية في جنوب مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع جوائز أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

سيتم دعوة اثني عشر مرشحًا للتدريب مع مؤسس نادي NoTanx للغوص الحر ومدرب حامل الرقم القياسي العالمي ماركوس جريتوود وفريقه في لندن في أواخر فبراير.

سيتعلمون تقنيات بناء الوعي والاسترخاء والمشاركة في الألعاب والتمارين المصممة لتحدي قدرتهم على التكيف أثناء تقييم تقدمهم، مع التركيز على النمو والقدرة على التكيف.

في المرحلة الثانية، سيستمر المتأهلون الخمسة المختارون للنهائيات في التنافس في جلسات توقف التنفس الساكن في المسبح الداخلي في اذهب لعرض الغوص في NAEC بالقرب من كوفنتري خلال عطلة نهاية الأسبوع في 1/2 مارس. يوم السبت يجلب جلسات التدريب، مع تحديد المباراة النهائية الكبرى يوم الأحد.

سيتم اختيار الفائز ليس فقط على أساس أطول مدة حبس أنفاسه، ولكن أيضًا على أساس الوعي الذاتي، والسلامة، والاسترخاء، والمتعة - القيم الأساسية لنادي NoTanx. 

على الشاطئ

وبالإضافة إلى تعلم الغوص الحر، فإن جائزة الفائز ستكون عبارة عن قضاء سبعة أيام في مصر، والإقامة في خيمة فاخرة على الشاطئ مع الشعاب المرجانية على عتبة الباب والغوص مرتين أو ثلاث مرات في اليوم على كل من الشعاب المرجانية وحطام السفن لصقل مهاراتهم.

يشمل السعر رحلات العودة بين جاتويك ومرسى علم وجلسات اليوغا والنظرية وجميع الوجبات.

بدأت شركة NoTanx في عام 1999 وواصلت تطوير نظام التدريب NT. وتقول إنها قامت بتدريب أكثر من 2,000 شخص على الغوص مع حبس الأنفاس، وأرسلت 14 عضوًا إلى بطولات العالم وسجلت 14 رقمًا قياسيًا بريطانيًا، ولديها فروع في ساري وبرايتون وكولشيستر بالإضافة إلى لندن. 

يمكنك العثور على التفاصيل الكاملة لمسابقة Zero2Hero و التسجيل كمنافس على موقع النادي الإلكتروني - المتطلب الرئيسي هو أن تكون جديدًا في الغوص الحر.

أيضا على ديفرنيت: أفضل غوص حر في العالم, لا حاجة للذهاب بعيدًا لتكون Ffee, نضارات النهار, أول غواصين حرين يقومون بزيارة فرعية "Great Escape".

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

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مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

أشياء أخرى يواجهها الغواصون مع @scubacom #غوص #نصائح #كيفية

غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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