Zero2Hero: اربح رحلة غوص حر في البحر الأحمر!

هل لديك أي خبرة سابقة في الغوص الحر ولكنك مهتم بتعلم الغوص بنفس واحد من الهواء؟ سواء كنت غواصًا بالفعل أو غير غواص، فقد سنحت لك الفرصة للتأهل كغواص حر أثناء الاستمتاع برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى البحر الأحمر بمصر.

تشير نو تانكس زيرو تو هيرو 2 ترعاه شركة الرحلات السياحية البريطانية Oonasdivers، وهي مسابقة للغواصين الأحرار المبتدئين، وتقدم للفائز رحلة مجانية إلى قرية مرسى شقرة البيئية في جنوب مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع جوائز أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

سيتم دعوة اثني عشر مرشحًا للتدريب مع مؤسس نادي NoTanx للغوص الحر ومدرب حامل الرقم القياسي العالمي ماركوس جريتوود وفريقه في لندن في أواخر فبراير.

سيتعلمون تقنيات بناء الوعي والاسترخاء والمشاركة في الألعاب والتمارين المصممة لتحدي قدرتهم على التكيف أثناء تقييم تقدمهم، مع التركيز على النمو والقدرة على التكيف.

في المرحلة الثانية، سيستمر المتأهلون الخمسة المختارون للنهائيات في التنافس في جلسات توقف التنفس الساكن في المسبح الداخلي في اذهب لعرض الغوص في NAEC بالقرب من كوفنتري خلال عطلة نهاية الأسبوع في 1/2 مارس. يوم السبت يجلب جلسات التدريب، مع تحديد المباراة النهائية الكبرى يوم الأحد.

سيتم اختيار الفائز ليس فقط على أساس أطول مدة حبس أنفاسه، ولكن أيضًا على أساس الوعي الذاتي، والسلامة، والاسترخاء، والمتعة - القيم الأساسية لنادي NoTanx.

على الشاطئ

وبالإضافة إلى تعلم الغوص الحر، فإن جائزة الفائز ستكون عبارة عن قضاء سبعة أيام في مصر، والإقامة في خيمة فاخرة على الشاطئ مع الشعاب المرجانية على عتبة الباب والغوص مرتين أو ثلاث مرات في اليوم على كل من الشعاب المرجانية وحطام السفن لصقل مهاراتهم.

يشمل السعر رحلات العودة بين جاتويك ومرسى علم وجلسات اليوغا والنظرية وجميع الوجبات.

بدأت شركة NoTanx في عام 1999 وواصلت تطوير نظام التدريب NT. وتقول إنها قامت بتدريب أكثر من 2,000 شخص على الغوص مع حبس الأنفاس، وأرسلت 14 عضوًا إلى بطولات العالم وسجلت 14 رقمًا قياسيًا بريطانيًا، ولديها فروع في ساري وبرايتون وكولشيستر بالإضافة إلى لندن.

يمكنك العثور على التفاصيل الكاملة لمسابقة Zero2Hero و التسجيل كمنافس على موقع النادي الإلكتروني - المتطلب الرئيسي هو أن تكون جديدًا في الغوص الحر.

أيضا على ديفرنيت: أفضل غوص حر في العالم, لا حاجة للذهاب بعيدًا لتكون Ffee, نضارات النهار, أول غواصين حرين يقومون بزيارة فرعية "Great Escape".