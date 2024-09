يبدو أن الرقم القياسي العالمي لأعمق جلسة تصوير تحت الماء سيتغير مرة أخرى - مع نقل الموقع إلى الداخل وخفض عمق التصوير إلى أقل من 45 مترًا.

قد لا يكون العرض الأخير بروح الغوص في المياه المفتوحة الباردة الأصلية التي أدت إلى ميلاد أرقام "DUMP" في عام 2021، ولكن وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية (GWR)، فإن إجراء التصوير في منشأة بولندية مغلقة حيث كلما تعمقت أكثر، زادت درجة حرارة الماء، وهذا ليس عائقًا للدخول.

بدأت جلسات تصوير الأزياء تحت الماء مع وضع تقدير GWR في الاعتبار في بحيرة هورون بكندا في عام 2021، حيث قام المصور الكندي ستيف هاينينج بتخليد عارضة الأزياء سييرا أنتوسكي على حطام سفينة على عمق 6 أمتار، كما ورد في ديفرنت.

هاينينغ بُني على الإنجاز في عام 2023 مع عارضة الأزياء ماريشا كلوبس، هذه المرة على حطام على عمق 30 مترًا، قبل تم المطالبة بالسجل تم التقاط هذه الصورة في أواخر العام الماضي من قبل المصور الفوتوغرافي التشيلي بيا أويارزون والعارضة الكندية كيم برونو في موقع مذهل على عمق 40 مترًا في جزر الباهاما الدافئة.

وفي أواخر شهر أغسطس/آب، أقيمت جلسة أطلق عليها "أجنحة في الأعماق" على عمق 45.4 متر في أعمق منشأة للغوص الاصطناعي في أوروبا، وهي منشأة Deepspot في وارسو. ويمكن أن تصل درجة حرارة الماء إلى 34 درجة مئوية في قاع عمودها الأسطواني.

تغيير الملابس: حان وقت الأجنحة (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-تصوير الأعمال ليمورفيجن "و"دائمًا ما يكون هناك أفكار وتحديات جديدة".

البحث عن رقم قياسي عالمي

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No الزعانف (46m) and Bi-الزعانف (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

في بولندا، قدمت شركة Deepspot فريقها للغواصين الآمنين، بينما وقفت فنانة المكياج ماريك دي ميستر للحفاظ على مظهر عارضة الأزياء جيرستورفر التي ابتكرها بلومارت. استغرقت عملية إعداد الغواصين الحرين مرتين وغطستين للرماية مع كل غواص حر يرتدي زيًا مختلفًا حوالي ساعة من وقت السباحة.

كانت غيرستورفر مثقلة، وبدلاً من النزول والصعود على معدات الغوص، كانت تنزل إلى وضعية معينة لمدة دقيقة في كل مرة قبل أن تسبح إلى السطح بمساعدة جهاز الغوص المباشر. لكن إحدى المشاكل غير المتوقعة كانت أن "أجنحتها العميقة" المصنوعة من الورق المقوى أثبتت أنها طافية بشكل غير متوقع - وفي النهاية هشة.

تم تصوير التصوير وتسجيله وشهد عليه ويحتاج الآن إلى التصديق عليه من قبل جي دبليو آر"بالنسبة لعنوان تسجيل أعمق جلسة تصوير عارضات أزياء تحت الماء، تنص إحدى المبادئ التوجيهية على أنه "لن يتم التمييز فيما يتعلق بجسم الماء الذي تتم فيه المحاولة"،" صرحت GWR ديفرنت.

الفريق خارج Deepspot (Lemurvision)

"يعود الأمر إلى الشخص أو الأشخاص الذين يحاولون اختيار الموقع الأكثر ملاءمة. المصور مرحب به تقديم طلب "من خلال موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية حتى يتمكن فريق إدارة السجلات لدينا من مراجعتها."

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and التصوير تحت الماء,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

قال جيرستورفر، الذي أصبح الآن على مقربة من تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي: "لقد كان الغوص الحر دائمًا شغفًا بالنسبة لي، وكان الجمع بينه وبين الموضة في مثل هذه البيئة الفريدة والمتطرفة تجربة لا تُنسى".

