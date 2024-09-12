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غوص قياسي عالمي – حتى عمق 45 مترًا في أنبوب دافئ

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الغواص الحر النمساوي كريستين جيرستورفر في ديب سبوت في وارسو (Lemurvision / فيليب بلوميرت / كريستين جيرستورفر)
الغواص الحر النمساوي كريستين جيرستورفر في ديب سبوت في وارسو (Lemurvision / فيليب بلوميرت / كريستين جيرستورفر)

يبدو أن الرقم القياسي العالمي لأعمق جلسة تصوير تحت الماء سيتغير مرة أخرى - مع نقل الموقع إلى الداخل وخفض عمق التصوير إلى أقل من 45 مترًا.

قد لا يكون العرض الأخير بروح الغوص في المياه المفتوحة الباردة الأصلية التي أدت إلى ميلاد أرقام "DUMP" في عام 2021، ولكن وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية (GWR)، فإن إجراء التصوير في منشأة بولندية مغلقة حيث كلما تعمقت أكثر، زادت درجة حرارة الماء، وهذا ليس عائقًا للدخول.

بدأت جلسات تصوير الأزياء تحت الماء مع وضع تقدير GWR في الاعتبار في بحيرة هورون بكندا في عام 2021، حيث قام المصور الكندي ستيف هاينينج بتخليد عارضة الأزياء سييرا أنتوسكي على حطام سفينة على عمق 6 أمتار، كما ورد في ديفرنت.

هاينينغ بُني على الإنجاز في عام 2023 مع عارضة الأزياء ماريشا كلوبس، هذه المرة على حطام على عمق 30 مترًا، قبل تم المطالبة بالسجل تم التقاط هذه الصورة في أواخر العام الماضي من قبل المصور الفوتوغرافي التشيلي بيا أويارزون والعارضة الكندية كيم برونو في موقع مذهل على عمق 40 مترًا في جزر الباهاما الدافئة. 

وفي أواخر شهر أغسطس/آب، أقيمت جلسة أطلق عليها "أجنحة في الأعماق" على عمق 45.4 متر في أعمق منشأة للغوص الاصطناعي في أوروبا، وهي منشأة Deepspot في وارسو. ويمكن أن تصل درجة حرارة الماء إلى 34 درجة مئوية في قاع عمودها الأسطواني.

محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي: تغيير الزي: حان وقت الأجنحة (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)
تغيير الملابس: حان وقت الأجنحة (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-تصوير الأعمال ليمورفيجن "و"دائمًا ما يكون هناك أفكار وتحديات جديدة". 

البحث عن رقم قياسي عالمي

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No الزعانف (46m) and Bi-الزعانف (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

في بولندا، قدمت شركة Deepspot فريقها للغواصين الآمنين، بينما وقفت فنانة المكياج ماريك دي ميستر للحفاظ على مظهر عارضة الأزياء جيرستورفر التي ابتكرها بلومارت. استغرقت عملية إعداد الغواصين الحرين مرتين وغطستين للرماية مع كل غواص حر يرتدي زيًا مختلفًا حوالي ساعة من وقت السباحة. 

كانت غيرستورفر مثقلة، وبدلاً من النزول والصعود على معدات الغوص، كانت تنزل إلى وضعية معينة لمدة دقيقة في كل مرة قبل أن تسبح إلى السطح بمساعدة جهاز الغوص المباشر. لكن إحدى المشاكل غير المتوقعة كانت أن "أجنحتها العميقة" المصنوعة من الورق المقوى أثبتت أنها طافية بشكل غير متوقع - وفي النهاية هشة. 

تم تصوير التصوير وتسجيله وشهد عليه ويحتاج الآن إلى التصديق عليه من قبل جي دبليو آر"بالنسبة لعنوان تسجيل أعمق جلسة تصوير عارضات أزياء تحت الماء، تنص إحدى المبادئ التوجيهية على أنه "لن يتم التمييز فيما يتعلق بجسم الماء الذي تتم فيه المحاولة"،" صرحت GWR ديفرنت

الفريق خارج ديب سبوت (ليمورفيجن / فيليب بلومايرت / كريستين جيرستورفر)
الفريق خارج Deepspot (Lemurvision)

"يعود الأمر إلى الشخص أو الأشخاص الذين يحاولون اختيار الموقع الأكثر ملاءمة. المصور مرحب به تقديم طلب "من خلال موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية حتى يتمكن فريق إدارة السجلات لدينا من مراجعتها." 

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and التصوير تحت الماء,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

قال جيرستورفر، الذي أصبح الآن على مقربة من تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي: "لقد كان الغوص الحر دائمًا شغفًا بالنسبة لي، وكان الجمع بينه وبين الموضة في مثل هذه البيئة الفريدة والمتطرفة تجربة لا تُنسى".

أيضا على ديفرنيت: رقم قياسي عالمي في الغوص حيث تغوص عارضة أزياء على عمق خمسة أضعاف, "حوريات البحر يستمتعون": انخفض الرقم القياسي لعمق الغوص إلى 40 مترًا, تجاوز حدود التصوير الفوتوغرافي لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد, الأسئلة والأجوبة: إيفانا أورلوفيك

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

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كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

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