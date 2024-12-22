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تسجيل الغوص تحت الجليد على فيديو غامر

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أنت ويليامز بعد غوصه الأفقي على عمق 182 مترًا تحت الجليد (إنتاج أتلانتيك)
أنت ويليامز بعد غوصه الأفقي على عمق 182 مترًا تحت الجليد (إنتاج أتلانتيك)

حقق الغواص الحر النيوزيلندي أنت ويليامز رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لأعمق غوص تحت الجليد (70 متراً) العام الماضي، وتبع ذلك رقماً قياسياً في مسافة الغوص تحت الجليد حققه في وقت سابق من هذا العام، والذي صادق عليه الاتحاد العالمي للأنشطة تحت الماء، وهي هيئة المسابقات التي تعترف بمثل هذه الإنجازات في المياه الباردة.

سجل انقطاع النفس الديناميكي في المياه الباردة - في هذه الحالة 0.2 درجة مئوية - شمل تغطية 182 مترًا من حفرة جليدية إلى حفرة جليدية في بحيرة ستيفليسدالسفاتن في أيسلندا باستخدام زعانف وبدلة سباحة في نهاية شهر مارس. تم تسجيل محاولة تسجيل الرقم القياسي الغوص في الجليدالحلقة الثالثة من مغامرة، وهي سلسلة مصممة خصيصًا لسماعات الرأس الغامرة Apple Vision Pro.

كان هدف ويليامز هو تحطيم الرقم القياسي الذي سجله الغواص الحر الفرنسي آرثر جورين بويري قبل سبع سنوات والذي يبلغ طوله 175 أقدام و6 بوصات. واعترف ويليامز قائلاً: "هناك آخرون في هذه الرياضة أكثر ملاءمة مني من الناحية البدنية - فهم أطول وأكثر رشاقة ولديهم رئتان أطول وبالتالي سعة رئة أكبر". 

محاولة تسجيل رقم قياسي (إنتاجات الأطلسي)
تصوير محاولة تسجيل الأغنية (Atlantic Productions)

"لكن حيث لا يهزمني أحد هو قدرتي على تركيز ذهني بشدة على المهمة المطروحة، لدرجة أنني أقضي تقريبًا على خطر الفشل تمامًا."

يحتفظ Guerin-Boeri بسجلات CMAS بدون زعانف تحت الجليد مع الحماية الحرارية (120 مترًا) وارتداء ملابس السباحة فقط (105 مترًا).

مركز الحدث

Apple Immersive Video عبارة عن تطبيق 180 درجة° تنسيق الوسائط الذي يستخدم الفيديو عالي الدقة والصوت المكاني لوضع المشاهدين في مركز الحدث على الكمبيوتر المكاني Apple Vision Pro، الذي تم إطلاقه هذا العام. سلسلة Apple Immersive Video مثل مغامرة متاحة مجانًا لمستخدمي APV.

"نظرًا لخلفيته في علم النفس الرياضي، كان أنط يدرب رياضيين في الرياضات الخطرة قبل أن يصبح هو نفسه واحدًا منهم، لذلك يمكنك أن تفهم كيف أصبح مجهزًا بشكل فريد بالقوة العقلية التي يحتاجها أفضل الرياضيين للوصول إلى قمة رياضتهم"، قال المدير البريطاني الغوص في الجليدشارلوت ميكيلبورج. 

"إن ما حققه أنط في أيسلندا مذهل حقًا. كما أن هذه القطعة تفتح آفاقًا جديدة من الناحية التكنولوجية، حيث تأخذك هذه الحلقة تحت الجليد في لقطات الحركة الغامرة عالية الدقة التي تم التقاطها تحت الماء على الإطلاق. سيشعر المشاهدون بالتواجد الكامل مع أنط في هذه المغامرة الجريئة."

يمكن رؤية مقطع دعائي ثنائي الأبعاد على آبل إنتاج الأطلسي حسابات التواصل الاجتماعي على X و Instagram. كما يمكن للمشاهدين الذهاب إلى خلف الكواليس مع ويليامز على المنصات.

أيضا على ديفرنيت: يقول أحد غواصي الجليد القياسي: "شعرت بأن الأرجل كالرصاص"., حبس أنفاس مولتشانوف لمسافة 180 مترًا - تحت الجليد, كاسحة الجليد: الغواص الحر يسجل الرقم القياسي في سبيدوس, كاسحات الجليد: أرقام قياسية في الغوص الحر تتحطم

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
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كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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