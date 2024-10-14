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غواص حر أوكراني يحقق رقما قياسيا عالميا في الغوص بدون زعانف

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سجلت كاترينا سادورسكا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للغوص الحر في CMAS CNF بعمق 80 مترًا
كاترينا سادورسكا تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في CMAS CNF بعمق 80 مترًا (CMAS)

سجلت كاترينا سادورسكا من أوكرانيا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للغوص الحر في CMAS لوزن ثابت بدون وزن. الزعانف (CNF). كان هذا هو الرقم القياسي العالمي الوحيد الذي تم تحطيمه في بطولة العالم الثامنة للغوص الحر العميق التي أقيمت هذا العام تحت رعاية CMAS.

أقيم الحدث في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر في خليج ميسينيا، كالاماتا في اليونان، بمشاركة أكثر من 140 غواصًا حرًا من أكثر من 37 دولة. ولم يتم تسجيل الرقم القياسي إلا في اليوم السادس من المسابقة (11 أكتوبر)، حيث تحسنت الظروف الجوية والبحرية السيئة سابقًا. 

بالغوص إلى عمق 80 مترًا، حطمت سادورسكا رقمها القياسي البالغ 78 مترًا، والذي سجلته في بطولة العالم CMAS في رواتان في أغسطس/آب من العام الماضي. إنه رقم قياسي مطلق للنساء - كما تحمل سادورسكا أيضًا الرقم القياسي العالمي XNUMX مترًا. AIDA الرقم القياسي العالمي CNF، بعد أن خفض العلامة ثلاث مرات متتالية في مسابقة Vertical Blue العام الماضي في جزر الباهاما إلى 74، و76، ثم 77 مترًا.

كما أصبحت سادورسكا بطلة العالم في الغمر الحر في سيماس للسنة الثالثة على التوالي، على الرغم من أنها حددت ما وصفته بعمق محافظ بسبب الظروف.

الغواصة الحرة كاترينا سادورسكا
كاترينا سادورسكا (CMAS)

وقالت "مثل كل انتصاراتي السابقة، أهدي هذا الانتصار إلى أوكرانيا، ومدافعينا وكل من يناضل من أجل حريتنا".

في اليوم الثامن من المسابقة، وفي ظل هدوء البحر والرؤية المثالية، كان التوقع هو أن الغواص الحر الروسي وحامل العديد من الأرقام القياسية أليكسي مولتشانوف، الذي لا يغوص تحت أي علم وطني، سيتحسن بمقدار متر واحد على وزنه الثابت مع ثنائي الطوربيد.أغراض (CWBF) عمق قياسي عالمي يبلغ 124 مترًا. 

كان ليفعل ذلك لأنه وصل إلى العلامة وعاد إلى السطح - باستثناء أنه أخطأ اللوحة السفلية وفشل في الحصول على علامة العمق. كانت الغوصة جيدة بما يكفي لكسب المركز الأول في المسابقة ولكن لم يتم تأكيد رقم قياسي جديد.

أيضا على ديفرنيت: ظروف صعبة تؤدي إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في الغوص الحر, سجلات انقطاع النفس الديناميكي العالمية المسجلة في صربيا, الغواص الحر يحقق الرقم القياسي العالمي لمسافة 112 متراً, Freediver Heike هي ملكة ثابتة في كاوناس

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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