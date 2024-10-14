غواص حر أوكراني يحقق رقما قياسيا عالميا في الغوص بدون زعانف

سجلت كاترينا سادورسكا من أوكرانيا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للغوص الحر في CMAS لوزن ثابت بدون وزن. الزعانف (CNF). كان هذا هو الرقم القياسي العالمي الوحيد الذي تم تحطيمه في بطولة العالم الثامنة للغوص الحر العميق التي أقيمت هذا العام تحت رعاية CMAS.

أقيم الحدث في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر في خليج ميسينيا، كالاماتا في اليونان، بمشاركة أكثر من 140 غواصًا حرًا من أكثر من 37 دولة. ولم يتم تسجيل الرقم القياسي إلا في اليوم السادس من المسابقة (11 أكتوبر)، حيث تحسنت الظروف الجوية والبحرية السيئة سابقًا.

بالغوص إلى عمق 80 مترًا، حطمت سادورسكا رقمها القياسي البالغ 78 مترًا، والذي سجلته في بطولة العالم CMAS في رواتان في أغسطس/آب من العام الماضي. إنه رقم قياسي مطلق للنساء - كما تحمل سادورسكا أيضًا الرقم القياسي العالمي XNUMX مترًا. AIDA الرقم القياسي العالمي CNF، بعد أن خفض العلامة ثلاث مرات متتالية في مسابقة Vertical Blue العام الماضي في جزر الباهاما إلى 74، و76، ثم 77 مترًا.

كما أصبحت سادورسكا بطلة العالم في الغمر الحر في سيماس للسنة الثالثة على التوالي، على الرغم من أنها حددت ما وصفته بعمق محافظ بسبب الظروف.

كاترينا سادورسكا (CMAS)

وقالت "مثل كل انتصاراتي السابقة، أهدي هذا الانتصار إلى أوكرانيا، ومدافعينا وكل من يناضل من أجل حريتنا".

في اليوم الثامن من المسابقة، وفي ظل هدوء البحر والرؤية المثالية، كان التوقع هو أن الغواص الحر الروسي وحامل العديد من الأرقام القياسية أليكسي مولتشانوف، الذي لا يغوص تحت أي علم وطني، سيتحسن بمقدار متر واحد على وزنه الثابت مع ثنائي الطوربيد.أغراض (CWBF) عمق قياسي عالمي يبلغ 124 مترًا.

كان ليفعل ذلك لأنه وصل إلى العلامة وعاد إلى السطح - باستثناء أنه أخطأ اللوحة السفلية وفشل في الحصول على علامة العمق. كانت الغوصة جيدة بما يكفي لكسب المركز الأول في المسابقة ولكن لم يتم تأكيد رقم قياسي جديد.

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