مع مرور الوقت، أصبح تحطيم الأرقام القياسية العالمية أكثر صعوبة بالنسبة للغواصين الأحرار - وخاصة عندما يكون الطقس سيئًا. تم تسجيل رقم قياسي عالمي جديد واحد فقط في بطولة AIDA Depth World Championship الثالثة والثلاثين في كورسيكا، حيث تمكن المحطم المتسلسل للأرقام القياسية أليكسي مولتشانوف من تحسين غوصه العميق السابق.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-الزعانف (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

تم تأجيل الحدث لمدة 24 ساعة إلى 10 سبتمبر بسبب الظروف الصعبة للمتنافسين. نزل الغواص الحر الروسي، الذي يتنافس كـ "رياضي محايد فردي"، إلى عمق 125 مترًا - أي ما يزيد بمقدار مترين عن العمق الذي وصل إليه في نفس المسابقة في ليماسول، قبرص العام الماضي. استغرقت غطسته 2 دقائق و4 ثانية.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two أغراض is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

في السنوات الأخيرة، وجد مولتشانوف نفسه عادة يتنافس مع أرنو جيرالد باعتباره منافسه الوحيد في بطولة العالم للغوص الحر، لذلك مع غياب الغواص الفرنسي هذا العام، كان بإمكانه أن يأخذ الأمر ببساطة ويحصل على الميدالية الذهبية في البطولة.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No الزعانف (CNF) world record.

الرقم القياسي العالمي 35

يحمل مولتشانوف بالفعل الرقم القياسي المطلق لـ 124 مترًا في بطولة العالم السابعة للغوص الحر في أعماق المحيط التي نظمتها جمعية الغوص الحر في رواتان بهندوراس العام الماضي. وكان الرقم القياسي العالمي الأخير هو السابع له في هذا التخصص، والخامس والثلاثين في مسيرته المهنية.

كما يحمل مولتشانوف أيضًا AIDA الأرقام القياسية العالمية للزوارق ذات الوزن الثابت (CWTB) (136 مترًا) والزوارق ذات الوزن المتغير (156 مترًا).

اختتمت المنافسة يوم 15 سبتمبر، حيث نجح المتنافسون خلال الأسبوع في تسجيل رقمين قياسيين قاريين و36 رقماً وطنياً.

تُكافئ الفئة الشاملة الغواصين الأحرار الذين يُعتبرون متفوقين في تخصصات الغمر الحر، وCWT، وCNF، وCWTB، وقد أدى ذلك إلى تسمية الكرواتي بيتر كلوفار بطلاً إجمالياً للرجال، بينما حصلت ماريانا جيليسبي من فرنسا، التي تتنافس كرياضية دولية فردية، على لقب السيدات للعام الثالث على التوالي.

