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ظروف صعبة تؤدي إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في الغوص الحر

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رقم قياسي عالمي آخر لأليكسي مولتشانوف
رقم قياسي عالمي آخر لأليكسي مولتشانوف

مع مرور الوقت، أصبح تحطيم الأرقام القياسية العالمية أكثر صعوبة بالنسبة للغواصين الأحرار - وخاصة عندما يكون الطقس سيئًا. تم تسجيل رقم قياسي عالمي جديد واحد فقط في بطولة AIDA Depth World Championship الثالثة والثلاثين في كورسيكا، حيث تمكن المحطم المتسلسل للأرقام القياسية أليكسي مولتشانوف من تحسين غوصه العميق السابق.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-الزعانف (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

تم تأجيل الحدث لمدة 24 ساعة إلى 10 سبتمبر بسبب الظروف الصعبة للمتنافسين. نزل الغواص الحر الروسي، الذي يتنافس كـ "رياضي محايد فردي"، إلى عمق 125 مترًا - أي ما يزيد بمقدار مترين عن العمق الذي وصل إليه في نفس المسابقة في ليماسول، قبرص العام الماضي. استغرقت غطسته 2 دقائق و4 ثانية.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two أغراض is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

في السنوات الأخيرة، وجد مولتشانوف نفسه عادة يتنافس مع أرنو جيرالد باعتباره منافسه الوحيد في بطولة العالم للغوص الحر، لذلك مع غياب الغواص الفرنسي هذا العام، كان بإمكانه أن يأخذ الأمر ببساطة ويحصل على الميدالية الذهبية في البطولة. 

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No الزعانف (CNF) world record.

الرقم القياسي العالمي 35

يحمل مولتشانوف بالفعل الرقم القياسي المطلق لـ 124 مترًا في بطولة العالم السابعة للغوص الحر في أعماق المحيط التي نظمتها جمعية الغوص الحر في رواتان بهندوراس العام الماضي. وكان الرقم القياسي العالمي الأخير هو السابع له في هذا التخصص، والخامس والثلاثين في مسيرته المهنية. 

كما يحمل مولتشانوف أيضًا AIDA الأرقام القياسية العالمية للزوارق ذات الوزن الثابت (CWTB) (136 مترًا) والزوارق ذات الوزن المتغير (156 مترًا).

اختتمت المنافسة يوم 15 سبتمبر، حيث نجح المتنافسون خلال الأسبوع في تسجيل رقمين قياسيين قاريين و36 رقماً وطنياً.

تُكافئ الفئة الشاملة الغواصين الأحرار الذين يُعتبرون متفوقين في تخصصات الغمر الحر، وCWT، وCNF، وCWTB، وقد أدى ذلك إلى تسمية الكرواتي بيتر كلوفار بطلاً إجمالياً للرجال، بينما حصلت ماريانا جيليسبي من فرنسا، التي تتنافس كرياضية دولية فردية، على لقب السيدات للعام الثالث على التوالي.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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