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سر نفخ حلقات الفقاعات المثالية

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أميليا دي لوس ريوس تحقق رقمًا قياسيًا في المسبح (GWR)
أميليا دي لوس ريوس تحقق رقمًا قياسيًا في المسبح (GWR)

هل سبق لك أن حسدت مرشدي الغوص على قدرتهم على نفخ سلسلة من حلقات الفقاعات الخالية من العيوب أثناء تواجدك معهم في محطة توقف آمنة؟

يحظى الغواصون المحترفون بوقتٍ كافٍ للتدرب، لكن بعض النصائح البسيطة كفيلة بتمكينك من فرصٍ مماثلة للاستعراض. ​​وقد غامرت الغواصة الحرة الأمريكية أميليا دي لوس ريوس في هذه الهواية، وبعد أن حطمت مؤخرًا رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس لأكبر عدد من حلقات الفقاعات التي تم نفخها تحت الماء، تشارك الآن أسلوبها.

في قاع بركة ضحلة بالفلبين، حطمت دي لوس ريوس الرقم القياسي الأول بإنتاج 56 حلقة هوائية في دقيقة واحدة، لكنها حققت رقمًا قياسيًا مزدوجًا بإنتاج أكبر عدد من الحلقات الهوائية تحت الماء في وقت غير محدود. وبهذا الرقم القياسي، أنتجت ما مجموعه 81 حلقة، أي أكثر بتسع حلقات من البطلة السابقة. 

يقول دي لوس ريوس إن تشكيل حلقة هوائية أمر سهل للغاية - ولكن العثور على أفضل عمق وضبط الإيقاع الصحيح هو الجزء الأكثر صعوبة. 

تقول: "محاولة إنتاج حلقات فقاعية على عمق 5 أمتار أصعب بكثير من محاولة إنتاجها على عمق متر ونصف". وتضيف: "إذا بالغت في العمق، فستتفكك الفقاعات".

نفخ الفقاعات إلى الأبد: الغواصة الحرة أميليا دي لوس ريوس
نفخ الفقاعات إلى الأبد: الغواصة الحرة أميليا دي لوس ريوس

بعد ضبط العمق، يمكنك إنشاء حلقات الفقاعات: "كل ما عليك فعله هو الضغط على خديك، ثم إخراج لسانك، ثم امتصاصه مرة أخرى"، هذا ما قاله دي لوس ريوس غينيس للأرقام القياسية.

تقول: "ما عليك فعله هو ضبط إيقاع الفقاعات. إذا أسرعت كثيرًا، ستدمر الفقاعات بعضها البعض، لذا فإن السرعة مهمة جدًا لبقاء الفقاعات". إذا وصلت حلقة واحدة إلى السطح سليمة داخل أخرى، فهذا أفضل.

تقول دي لوس ريوس، المقيمة في هاواي والتي تصف نفسها بأنها "مهرج الفقاعات"، إن التدريب على حلقات الهواء كان جزءًا من تدريبها على الغوص الحر، في حين كان تطوير سعة رئتيها من خلال الغوص الحر هو مفتاح نجاحها.

إن توقف التنفس أثناء السباحة هو تخصصها في المنافسة، ويبلغ رقمها القياسي الحالي في حبس النفس 7 دقائق و7 ثوانٍ - وهو الوقت الذي حطمت فيه رقمها القياسي الوطني الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر في بطولة AIDA Panglao Pool Championship في الفلبين.

"كنتُ طفلةً رسبت في التربية البدنية عدة مرات، ولم أُختَر قطّ للانضمام إلى أي فريق"، تعترف. "ثم فجأةً، اكتشفتُ قوتي الخارقة: حبس أنفاسي للغطس أو صنع حلقات فقاعات!" 

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هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
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