سر نفخ حلقات الفقاعات المثالية

هل سبق لك أن حسدت مرشدي الغوص على قدرتهم على نفخ سلسلة من حلقات الفقاعات الخالية من العيوب أثناء تواجدك معهم في محطة توقف آمنة؟

يحظى الغواصون المحترفون بوقتٍ كافٍ للتدرب، لكن بعض النصائح البسيطة كفيلة بتمكينك من فرصٍ مماثلة للاستعراض. ​​وقد غامرت الغواصة الحرة الأمريكية أميليا دي لوس ريوس في هذه الهواية، وبعد أن حطمت مؤخرًا رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس لأكبر عدد من حلقات الفقاعات التي تم نفخها تحت الماء، تشارك الآن أسلوبها.

في قاع بركة ضحلة بالفلبين، حطمت دي لوس ريوس الرقم القياسي الأول بإنتاج 56 حلقة هوائية في دقيقة واحدة، لكنها حققت رقمًا قياسيًا مزدوجًا بإنتاج أكبر عدد من الحلقات الهوائية تحت الماء في وقت غير محدود. وبهذا الرقم القياسي، أنتجت ما مجموعه 81 حلقة، أي أكثر بتسع حلقات من البطلة السابقة.

يقول دي لوس ريوس إن تشكيل حلقة هوائية أمر سهل للغاية - ولكن العثور على أفضل عمق وضبط الإيقاع الصحيح هو الجزء الأكثر صعوبة.

تقول: "محاولة إنتاج حلقات فقاعية على عمق 5 أمتار أصعب بكثير من محاولة إنتاجها على عمق متر ونصف". وتضيف: "إذا بالغت في العمق، فستتفكك الفقاعات".

نفخ الفقاعات إلى الأبد: الغواصة الحرة أميليا دي لوس ريوس

بعد ضبط العمق، يمكنك إنشاء حلقات الفقاعات: "كل ما عليك فعله هو الضغط على خديك، ثم إخراج لسانك، ثم امتصاصه مرة أخرى"، هذا ما قاله دي لوس ريوس غينيس للأرقام القياسية.

تقول: "ما عليك فعله هو ضبط إيقاع الفقاعات. إذا أسرعت كثيرًا، ستدمر الفقاعات بعضها البعض، لذا فإن السرعة مهمة جدًا لبقاء الفقاعات". إذا وصلت حلقة واحدة إلى السطح سليمة داخل أخرى، فهذا أفضل.

تقول دي لوس ريوس، المقيمة في هاواي والتي تصف نفسها بأنها "مهرج الفقاعات"، إن التدريب على حلقات الهواء كان جزءًا من تدريبها على الغوص الحر، في حين كان تطوير سعة رئتيها من خلال الغوص الحر هو مفتاح نجاحها.

إن توقف التنفس أثناء السباحة هو تخصصها في المنافسة، ويبلغ رقمها القياسي الحالي في حبس النفس 7 دقائق و7 ثوانٍ - وهو الوقت الذي حطمت فيه رقمها القياسي الوطني الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر في بطولة AIDA Panglao Pool Championship في الفلبين.

"كنتُ طفلةً رسبت في التربية البدنية عدة مرات، ولم أُختَر قطّ للانضمام إلى أي فريق"، تعترف. "ثم فجأةً، اكتشفتُ قوتي الخارقة: حبس أنفاسي للغطس أو صنع حلقات فقاعات!"

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