وفاة غواص حر مراهق في إسبانيا

توفي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا أمس (10 يوليو) في إسبانيا أثناء ممارسة الغوص الحر قبالة بلدة بولنويفو في بلدية مازارون في مورسيا.

تم تنبيه خدمات الطوارئ من خلال مكالمة من أحد البحارة في الساعة 11:45 صباحًا، حيث نقل طلب المساعدة من والد الصبي، الذي تم العثور عليه وهو يبحث في المنطقة في قارب الكاياك.

عادةً ما تُصمَّم بنادق الرمح لتكون طافيةً تمامًا بمجرد إزالة الرمح، وقد عُثر على جثة الغواص الحر طافيةً على السطح. وكان منقذو بلدية مازارون هم من اكتشفوا جثة الصبي، التي وُصفت بأنها "محاصرة" على عمق حوالي 14 مترًا بالقرب من جزيرة كويفا دي لوس لوبوس (كهف الذئاب).

يعد هذا الموقع للغوص مشهورًا بين الغواصين الأحرار ذوي الخبرة، على الرغم من أن التيارات والكهوف المغمورة والتكوينات الصخرية يمكن أن تشكل مخاطر.

ال الحرس المدنيقام فريق الإنقاذ المتخصص تحت الماء التابع للبحرية الأمريكية (GEAS)، الذي تم نقله بواسطة سفينة تابعة للصليب الأحمر، بانتشال الجثة وإعادتها إلى الشاطئ، بينما قام المسعفون بتقديم الرعاية الطبية لأفراد الأسرة. تشريح ومن المتوقع أن توضح تحقيقات الشرطة ملابسات وفاة المراهق.

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