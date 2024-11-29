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Sadurska تحطم الرقم القياسي بدون زعانف مرة أخرى

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سادورسكا تقبّل علامة 82م

في الشهر الماضي فقط، سجلت الغوصة الحرة الأوكرانية كاترينا سادورسكا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للعمق 80 مترًا في وزن ثابت بدون زعانف (CNF). 

والآن، غطست لمسافة 2 متر في نفس المجال، مسجلة رقمًا قياسيًا مطلقًا آخر للنساء في مسابقة الغوص الحر في أعماق دومينيكا في سوفريير على جزيرة الكاريبي. وكانت سادورسكا، الممثلة الوحيدة لأوكرانيا في المسابقة، قادرة على توسيع الرقم القياسي إلى 82 مترًا.

بدأت منافسات AIDA في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن تكون الظروف الجوية أكثر لطفًا مما كانت عليه في كالاماتا في اليونان، حيث سجلت سادورسكا رقمها القياسي العالمي في مسافة 80 مترًا في بطولة العالم للغوص الحر العميق التي نظمتها CMAS. 

لقد جعلت الآن هذا التخصص ملكًا لها، بعد أن حطمت الرقم القياسي العالمي ثلاث مرات في حدث Vertical Blue AIDA في جزر الباهاما في عام 2023، وشقت طريقها من 74 مترًا إلى 78 مترًا.

وبينما كانت سادورسكا تستعد للغوص في اليوم الأول من مسابقة Deep Dominica، تسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة والرياح القوية في صعوبة عملية تنفسها، مما أدى إلى تخليها عن المحاولة على عمق حوالي 30 مترًا من أجل سلامتها.

وعندما حاولت مرة أخرى في اليوم التالي، تبين أن الظروف الجوية لم تكن أسوأ من الغيوم، وتمكنت من تحقيق هدفها. وقالت: "أهدي هذا الفوز لأوكرانيا، وللمدافعين عنا، وكل من يدعم بلدنا في هذا الوقت العصيب".

هناك ستة أيام للغوص التنافسي في دومينيكا العميقةوالتي تنتهي في 2 ديسمبر.

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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