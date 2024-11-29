Sadurska تحطم الرقم القياسي بدون زعانف مرة أخرى

في الشهر الماضي فقط، سجلت الغوصة الحرة الأوكرانية كاترينا سادورسكا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للعمق 80 مترًا في وزن ثابت بدون زعانف (CNF).

والآن، غطست لمسافة 2 متر في نفس المجال، مسجلة رقمًا قياسيًا مطلقًا آخر للنساء في مسابقة الغوص الحر في أعماق دومينيكا في سوفريير على جزيرة الكاريبي. وكانت سادورسكا، الممثلة الوحيدة لأوكرانيا في المسابقة، قادرة على توسيع الرقم القياسي إلى 82 مترًا.

بدأت منافسات AIDA في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن تكون الظروف الجوية أكثر لطفًا مما كانت عليه في كالاماتا في اليونان، حيث سجلت سادورسكا رقمها القياسي العالمي في مسافة 80 مترًا في بطولة العالم للغوص الحر العميق التي نظمتها CMAS.

لقد جعلت الآن هذا التخصص ملكًا لها، بعد أن حطمت الرقم القياسي العالمي ثلاث مرات في حدث Vertical Blue AIDA في جزر الباهاما في عام 2023، وشقت طريقها من 74 مترًا إلى 78 مترًا.

وبينما كانت سادورسكا تستعد للغوص في اليوم الأول من مسابقة Deep Dominica، تسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة والرياح القوية في صعوبة عملية تنفسها، مما أدى إلى تخليها عن المحاولة على عمق حوالي 30 مترًا من أجل سلامتها.

وعندما حاولت مرة أخرى في اليوم التالي، تبين أن الظروف الجوية لم تكن أسوأ من الغيوم، وتمكنت من تحقيق هدفها. وقالت: "أهدي هذا الفوز لأوكرانيا، وللمدافعين عنا، وكل من يدعم بلدنا في هذا الوقت العصيب".

هناك ستة أيام للغوص التنافسي في دومينيكا العميقةوالتي تنتهي في 2 ديسمبر.

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