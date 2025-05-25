غواصون بولنديون يتألقون في أثينا

تم تحطيم ستة أرقام قياسية عالمية للغوص الأفقي مع حبس الأنفاس في اليونان الأسبوع الماضي - خمسة منها سجلها غواصان وغواصة من بولندا.

حقق ماتيوز مالينا ثلاثة من هذه الأرقام القياسية الجديدة، اثنان منها كانت مطلقة (أي تم الحكم عليها بموجب قواعد CMAS وAIDA)، في مسابقة بطولة العالم للغوص الحر الداخلي CMAS لعام 2025، التي أقيمت في المركز الأولمبي للألعاب المائية في أثينا.

تنافس في هذا الحدث حوالي 200 غواص حر من 40 دولة، حيث صُنِّف الغواصون إلى فئات عمرية: الناشئين (15-17 عامًا)، والكبار (18-49 عامًا)، والأساتذة (50-70 عامًا فأكثر) للتنافس في الأدوار التمهيدية للفوز بميداليات البطولة. كما يُتيح هذا الحدث فرصة سنوية لتسجيل أرقام قياسية، وقد وفّر موقع الغوص الحر تقارير سريعة عن النتائج. مولتشانوف.

في 21 مايو، نجحت مالينا في السباحة لمسافة 300 متر بنفس واحد في مسابقة Dynamic With Bifins (DYNB).

لم يسبق أن تم تحقيق السباحة لستة أطوال من مسبح أولمبي تحت الماء بهذه الطريقة إلا باستخدام زعنفة أحادية (قامت مالينا بذلك لأول مرة عام ٢٠١٦). أطوال ٥٠ مترًا تجعل قطع مسافات طويلة أصعب من سباحة قياسية بطول ٢٥ مترًا، نظرًا لقلة دفعات الجدار لتوفير قوة دفع إضافية، ولطول فترات السباحة بين الدورات، وفقًا لمولتشانوف.

(سي إم إيه إس)

قرر مالينا أن يأخذ الأمر ببطء وسهولة، وتجاوزت غطسته التي استغرقت 4 دقائق و53 ثانية الرقم القياسي السابق الذي سجله في AIDA bifins وهو 290 مترًا في عام 2022.

كان الإنجاز أكثر أهمية لأنه في اليوم السابق فقط سجلت مالينا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في CMAS في Dynamic No الزعانف (لم يُكمل السباق) بقطعه مسافة ٢٣٩.٥ مترًا. هيمن الرياضي على هذا المجال منذ عام ٢٠١٤، حين وصل إلى ٢٢٦ مترًا، وأصبح صاحب الرقم القياسي العالمي المطلق.

كان الرقم القياسي الجديد لـ CMAS أطول بمقدار 1.5 متر من الرقم الذي سجله مالينا العام الماضي، لكنه لا يزال يحمل الرقم القياسي العالمي المطلق البالغ 250 مترًا اعتبارًا من عام 2022.

ثم بالأمس، في اليوم الأخير من المنافسة (24 مايو)، اختتم مالينا أسبوعه بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في Dynamic With الزعانف (DYN)، باستخدام زعانف أحادية لتغطية مسافة 326.5 مترًا في 4 دقائق و31 ثانية.

وحطم هذا الرقم القياسي العالمي السابق الذي سجله في الحدث المماثل في عام 5 بفارق 2022 أمتار، ويترك البولندي حامل الرقم القياسي العالمي المطلق في جميع تخصصات انقطاع النفس الديناميكي الثلاثة: DNF وDYNB وDYN.

حتى التكريم

وفي الوقت نفسه، كانت هناك اختراقات أيضًا بين المتنافسات الإناث في أثينا.

وفي اليوم الأخير من البطولة أيضًا، نجح اثنان من هؤلاء الغواصين الأحرار في تسجيل نفس الرقم القياسي العالمي الجديد البالغ 284 مترًا في DYN في آن واحد.

بالنسبة للبولندية جوليا كوزرسكا، كان هذا هو الرقم القياسي العالمي الثاني الذي تسجله في هذا الحدث، في حين كانت الغواصة الأخرى، ميريلا كارداسيفيتش من كرواتيا، تدافع عن رقمها القياسي الحالي، والذي تفوقت عليه الاثنتان بفارق 2 متر.

رقمان قياسيان عالميان مطلقان لجوليا كوزرسكا من بولندا

استغرقت غوصة كارداسيفيتش 4 دقائق و1 ثانية، بينما تمكنت القطبية، التي دخلت المياه في وقت لاحق، من إكمال المسافة التي كانت تعلم أنها مطلوبة في 5 دقائق و13 ثانية.

سجّلت كوزرسكا رقمًا قياسيًا عالميًا مطلقًا جديدًا في سباقات الـ DNF في اليوم الأول، متجاوزةً رقمها القياسي العالمي السابق في CMAS (214 متر) الذي حققته العام الماضي، ورقمها القياسي في AIDA (211.5 متر) الذي حققته عام 213.

سُجِّلَ الرقم القياسي العالمي السادس في أثينا في سباق انقطاع النفس الساكن (STA) في اليوم الثالث بواسطة المتسابقة الألمانية هايكه شفيردتنر، البالغة من العمر 3 عامًا. وكانت قد حطمت الرقم القياسي المطلق الجديد في وقت سابق من هذا العام، وهو 54 دقائق و9 ثانية، وفقًا لقواعد AIDA، وفي أثينا، اكتفت برسم خط النهاية عند 22 دقائق و9 ثوانٍ، وهو ما كان كافيًا لتسجيل رقم قياسي جديد. سيماس رقم قياسي عالمي.

لقد ظل الرقم القياسي المطلق للرجال في اتحاد السباحة الأسترالي صامداً لمدة 16 عاماً حتى الآن - حيث حبس الفرنسي ستيفان ميفسود أنفاسه تحت الماء لمدة 11 دقيقة و35 ثانية في عام 2009 وفقاً لقواعد اتحاد السباحة الأسترالي.

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