سجن: صاحب متجر غوص ترك غواصًا حرًا بمفرده

الغوص مع حبس الأنفاس هو نشاط ترفيهي يحظى بشعبية متزايدة في كوريا الجنوبية، مع تنظيم مراكز الغوص دورات تدريبية وغوص للغواصين الأحرار المعتمدين، بالإضافة إلى المسابقات الدولية التي تستضيفها المواقع الشعبية.

الآن تم الحكم على مالك مركز غوص واحد، لم يتم الكشف عن هويته، بالسجن لمدة 10 أشهر بسبب السماح لأحد عملائه بالذهاب للغوص الحر دون مرافق - وهو الإجراء الذي يُعتقد أنه أدى إلى وفاته.

وقد قرر "حكم محكمة الدرجة الأولى" أن التهمة المناسبة ستكون القتل غير العمد لأن المالك، الذي يشار إليه فقط بحرف "أ"، قيل إنه تجاهل لوائح السلامة التي تنص على أنه حتى الغواصين الأحرار المعتمدين يجب عليهم دائمًا الغوص في أزواج لمنع الحوادث.

وأعلنت أكبر محكمة في البلاد الحكم في السابع من مايو/أيار. منطقة سيول المركزية وذكر أن "ب"، وهو رجل في الأربعينيات من عمره وغواص حر مؤهل، تعرض لحادث أثناء الغوص بمفرده في مارس 40. وقد أورد موقع "تشوسون ميديا" تفاصيل القضية.

ليس هناك أي مشكلة

في يوم وفاته، ذُكر أن (ب) اتصل بمالك المركز قبل وصوله ليسأله إن كان سيتمكن من الغوص بمفرده. أخبر المالك (ب) أن هذا لن يُشكل أي مشكلة، إذ سيتمكن من الغوص مع غواص ضيف آخر موجود في الموقع، وسيكون مدرب غوص حاضرًا أيضًا.

في الواقع، ولسببٍ ما، قيل إن (أ) لم يُوفِّر رفيقًا لـ (ب)، وبدأ الغوص وحيدًا. بعد حوالي عشر دقائق، رآه غواصٌ آخر يُعاني من فقدانٍ واضحٍ للوعي، فأبلغ صاحبه.

محكمة منطقة سيول المركزية

أُخرج "ب" من الماء وهو لا يزال يتنفس، ونُقل إلى المستشفى، لكنه توفي بعد شهرين بسبب صدمة إنتانية. تحدث هذه الصدمة عندما يُسبب الإنتان - وهو خلل في وظائف الأعضاء نتيجةً لعدوى بكتيرية - انخفاضًا في ضغط الدم واضطرابات أيضية.

وقضت المحكمة بأن المالك كان ملزمًا بضمان دخول جميع مستخدمي مركز الغوص إلى المياه مع صديق، وتقسيم أي شخص يصل بمفرده إلى أزواج.

بما أن (أ) أبلغ (ب) بإمكانية زيارته بمفرده، فمن الواضح أن (أ) انتهك واجبه في الرعاية، كما صرح القاضي هيو سيو يون. "هناك علاقة سببية جوهرية بين وفاة (ب) وإهمال (أ) في أداء واجباته".

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