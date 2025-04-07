الغوص في الجليد والسحب: الغواصون الأحرار يستهدفون تحطيم الأرقام القياسية

بعد النزول إلى عمق 56 متراً في بحيرة متجمدة، حصل الغواص الحر السويسري فالديمار "فالدي" بروديرر على رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس لأعمق غوصة مع حبس النفس تحت الجليد دون استخدام بدلة غوص أو زعانف.

استغرقت غطسة برودرر، التي أُجريت في 27 فبراير، دقيقتين و2 ثانية. كانت بحيرة سيلز في جبال الألب السويسرية، التي يزيد ارتفاعها عن 47 متر فوق مستوى سطح البحر، مما زاد من صعوبة التحدي. كانت درجة حرارة الماء -1,800 درجة مئوية، بينما كانت درجة حرارة الهواء قريبة من الصفر. بعد هذه الغطسة الباردة، تمكن برودرر من الإحماء باستخدام ساونا متنقلة.

بروديرر، من زيورخ، يعمل مدرسًا مع كالونا للغوص الحر بدأ مسيرته كغواص قبل أن ينتقل إلى الغوص الحر ثم التدريب في عام 2018.

ولم يتم تسجيل غطسته بعد على موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وينطبق الأمر نفسه على غطسة أفقية شديدة تحت الجليد قامت بها الغواصة الحرة الروسية إيكاترينا نيكراسوفا في 20 مارس/آذار.

أُفيد بأن نيكراسوفا سبحت لمسافة 122 مترًا تحت سطح بحيرة بايكال المتجمد في نفس واحد، مستخدمةً زعانف ثنائية، ولكن دون حماية حرارية. حتى الآن، لا تزال GWR تُنسب هذا الرقم القياسي النسائي إلى ماندي سومنر من الولايات المتحدة الأمريكية لسباحة متواضعة نسبيًا لمسافة 75 مترًا في كونغسبيرغ، النرويج، في مارس 2024.

إيكاترينا نيكراسوفا بعد سباحتها تحت الجليد

تم تنفيذ سباحة حبس الأنفاس كجزء من مهرجان الغوص الحر "تحت جليد بايكال"، الذي افتُتح عام 2023. وأفادت التقارير أن روسية أخرى، أولغا مالكينا، حطمت رقمها القياسي البالغ 63.8 مترًا في عمق تحت الجليد، والذي سجلته قبل أربع سنوات، بالغوص إلى عمق 71 مترًا باستخدام زعانف أحادية وبدلة غوص.

قد يكون هناك تأخير طويل في كثير من الأحيان أثناء التحقق من صحة الأرقام القياسية العالمية، وقد اعترفت GWR للتو بإنجاز غريب في حبس النفس بعد حوالي ثمانية أشهر من الحدث.

جرت هذه الغطسة في المياه الدافئة في الثاني من أغسطس/آب من العام الماضي عندما قام لاعب الجمباز المصري رامي عبد الحميد بأداء 2 عملية سحب تحت الماء بنفس واحد في موقع قبالة منتجع دهب على البحر الأحمر.

رامي عبد الحميد ينجح في تنفيذ 33 عملية سحب تحت الماء في دهب

واتبع اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إرشادات إلى شريط السحب الخاص به، والذي تم تثبيته في الرمال على عمق 9 أمتار.

سيظن الكثيرون أن الأمر سهل لأنك تسحب نفسك للأعلى تحت الماء، ما يُساعدك على الطفو - وهذا صحيح، لكن التحدي الحقيقي كان دفعي للأسفل، كما قال لـ GWR. ووصف تحطيم الرقم القياسي بأنه "شعور لا يُوصف".

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