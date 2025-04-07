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الغوص في الجليد والسحب: الغواصون الأحرار يستهدفون تحطيم الأرقام القياسية

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حقق فالدي بروديرر رقمًا قياسيًا في الغوص الحر تحت الجليد
حقق فالدي بروديرر رقمًا قياسيًا في الغوص الحر تحت الجليد

بعد النزول إلى عمق 56 متراً في بحيرة متجمدة، حصل الغواص الحر السويسري فالديمار "فالدي" بروديرر على رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس لأعمق غوصة مع حبس النفس تحت الجليد دون استخدام بدلة غوص أو زعانف.

استغرقت غطسة برودرر، التي أُجريت في 27 فبراير، دقيقتين و2 ثانية. كانت بحيرة سيلز في جبال الألب السويسرية، التي يزيد ارتفاعها عن 47 متر فوق مستوى سطح البحر، مما زاد من صعوبة التحدي. كانت درجة حرارة الماء -1,800 درجة مئوية، بينما كانت درجة حرارة الهواء قريبة من الصفر. بعد هذه الغطسة الباردة، تمكن برودرر من الإحماء باستخدام ساونا متنقلة.

بروديرر، من زيورخ، يعمل مدرسًا مع كالونا للغوص الحر بدأ مسيرته كغواص قبل أن ينتقل إلى الغوص الحر ثم التدريب في عام 2018.

ولم يتم تسجيل غطسته بعد على موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وينطبق الأمر نفسه على غطسة أفقية شديدة تحت الجليد قامت بها الغواصة الحرة الروسية إيكاترينا نيكراسوفا في 20 مارس/آذار.

أُفيد بأن نيكراسوفا سبحت لمسافة 122 مترًا تحت سطح بحيرة بايكال المتجمد في نفس واحد، مستخدمةً زعانف ثنائية، ولكن دون حماية حرارية. حتى الآن، لا تزال GWR تُنسب هذا الرقم القياسي النسائي إلى ماندي سومنر من الولايات المتحدة الأمريكية لسباحة متواضعة نسبيًا لمسافة 75 مترًا في كونغسبيرغ، النرويج، في مارس 2024.

إيكاترينا نيكراسوفا بعد سباحتها تحت الجليد
إيكاترينا نيكراسوفا بعد سباحتها تحت الجليد

تم تنفيذ سباحة حبس الأنفاس كجزء من مهرجان الغوص الحر "تحت جليد بايكال"، الذي افتُتح عام 2023. وأفادت التقارير أن روسية أخرى، أولغا مالكينا، حطمت رقمها القياسي البالغ 63.8 مترًا في عمق تحت الجليد، والذي سجلته قبل أربع سنوات، بالغوص إلى عمق 71 مترًا باستخدام زعانف أحادية وبدلة غوص.

قد يكون هناك تأخير طويل في كثير من الأحيان أثناء التحقق من صحة الأرقام القياسية العالمية، وقد اعترفت GWR للتو بإنجاز غريب في حبس النفس بعد حوالي ثمانية أشهر من الحدث.

جرت هذه الغطسة في المياه الدافئة في الثاني من أغسطس/آب من العام الماضي عندما قام لاعب الجمباز المصري رامي عبد الحميد بأداء 2 عملية سحب تحت الماء بنفس واحد في موقع قبالة منتجع دهب على البحر الأحمر.

رامي عبد الحميد ينجح في تنفيذ 33 عملية سحب تحت الماء في دهب
رامي عبد الحميد ينجح في تنفيذ 33 عملية سحب تحت الماء في دهب

واتبع اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إرشادات إلى شريط السحب الخاص به، والذي تم تثبيته في الرمال على عمق 9 أمتار.

سيظن الكثيرون أن الأمر سهل لأنك تسحب نفسك للأعلى تحت الماء، ما يُساعدك على الطفو - وهذا صحيح، لكن التحدي الحقيقي كان دفعي للأسفل، كما قال لـ GWR. ووصف تحطيم الرقم القياسي بأنه "شعور لا يُوصف".

أيضا على ديفرنيت: أصبحت جلسات التصوير تحت الماء في غاية الروعة, غواصة حرة تخطت الرقم القياسي في المشي, "V6" صديقان كفيفان وشلل نصفي يحققان رقمًا قياسيًا في الغوص, تم تحطيم المزيد من الأرقام القياسية العالمية في الغوص على الجليد

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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark

@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

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القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

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عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

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