كيف استطاع غواص حر كرواتي حبس أنفاسه لمدة 29 دقيقة

غالبًا ما يُنظر إلى الرقم القياسي العالمي لأطول فترة حبس نفس تحت الماء باستخدام الأكسجين على أنه خدعة سحرية أكثر منه إنجازًا رياضيًا - وفي وقت من الأوقات، كان الساحر الأمريكي ديفيد بلين هو من يحمل هذا اللقب. أما الآن، فقد حقق كرواتي، معروف بإنجازاته التنافسية في الغوص الحر، رقمًا قياسيًا جديدًا وملفتًا.

سجل فيتومير ماريسيك رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية (GWR) لمدة 29 دقيقة و 3 ثوانٍ "لأطول نفس يتم حبسه طوعًا تحت الماء باستخدام الأكسجين" - متجاوزًا الرقم القياسي السابق بأكثر من أربع دقائق.

وقد حقق هذا الإنجاز الذي استغرق قرابة نصف ساعة في 14 يونيو/حزيران في مسبح عمقه ثلاثة أمتار في فندق بريستول في أوباتيا بكرواتيا أمام خمسة قضاة رسميين ونحو 3 متفرج.

الغواص الحر فيتومير ماريسيتش

استعد ماريتشيتش عن طريق استنشاق الأكسجين النقي مسبقًا لمدة غير محددة من الوقت قبل غمره، بما يتماشى مع جي دبليو آر في المحاولات السابقة، كانت مدة هذه المرحلة التحضيرية تصل إلى 30 دقيقة. ثم استلقى على ظهره في قاع المسبح، ويداه خلف رأسه.

قال بعد صعوده إلى السطح: "بعد مرور 20 دقيقة، أصبح كل شيء أسهل، على الأقل نفسيًا"، لكنه أوضح أن التجربة "تفاقمت جسديًا، وخاصةً حجابي الحاجز، بسبب الانقباضات. لكنني كنت أعرف نفسيًا أنني لن أستسلم". وأرجع الفضل في إنجازه إلى دعم فريقه وعائلته وأصدقائه.

سجل التاريخ

وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم مواطنه الكرواتي بوديمير شوبات، الذي حبس أنفاسه لمدة 2021 دقيقة و56 ثانية في عام 24 عن عمر يناهز 37 عامًا، محطمًا الرقم القياسي الحالي بـ34 ثانية.

في عام 2008، سجل الساحر وفنان التحمل ديفيد بلين الرقم القياسي لـ GWR عند 17 دقيقة و4 ثوانٍ أثناء البث المباشر على برنامج أوبرا وينفري.

للمقارنة، فإن الرقم القياسي العالمي الرسمي لـ AIDA لانقطاع النفس الساكن (حبس النفس تحت الماء في الهواء) هو 11 دقيقة و35 ثانية، والذي سجله الفرنسي ستيفان ميفسود في عام 2013. أما الرقم القياسي لانقطاع النفس الساكن GWR، والذي له بروتوكولات تحقق خاصة به، فقد سجله الصربي برانكو بيتروفيتش في 11 دقيقة و54 ثانية في العام التالي.

أفضل مدة توقف التنفس الثابت لـ AIDA لماريتشيتش هي ١٠ دقائق و٨ ثوانٍ. كما سجّل رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس. أطول رحلة تحت الماء في نفس واحد على ارتفاع 107 أمتار في عام 2021.

يُعتقد أن التنفس المسبق بالأكسجين تقنية يستخدمها الممثلون في بعض تصوير الأفلام تحت الماء لتمكينهم من البقاء مغمورين لفترة أطول. يمكن لعملية نزع النيتروجين، وهي عملية استبدال النيتروجين في الرئتين بالأكسجين، أن تزيد كمية الأكسجين الصالحة للاستخدام من حوالي 450 مل إلى ما يقرب من 3 لترات.

يؤدي تقليل تراكم ثاني أكسيد الكربون إلى تأخير الحاجة إلى التنفس وإطالة "وقت توقف التنفس الآمن" قبل أن تنخفض مستويات الأكسجين إلى مستويات خطيرة.

يتطلب التنفس الحجابي المتحكم فيه بشكل كبير في عملية الزفير، ويجب أن يكون الجسم مسترخيًا بشكل عميق للحفاظ على معدل ضربات القلب منخفضًا، مما يتطلب وعيًا جسديًا استثنائيًا وتقنية تنفس وتحكمًا عقليًا.

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