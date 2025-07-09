مهرجان الغوص الحر ينطلق في كورنوال

يقوم NoTanx Freediving بإقامة مهرجانه السنوي في Redruth، كورنوال، بدءًا من حدث نهاية الأسبوع المسمى Be The Change (12-13 يوليو)، والجميع مدعوون للانضمام.

لقد كان المهرجان مستمرًا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ويتضمن التخييم والاستكشاف على الشاطئ، ولكن العنصر الجديد لعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 15 هو "أيام العافية" - مما يعني العافية الشخصية للغواصين وكذلك للمحيط.

أعضاء فريق NoTanx

يوم السبت مخصص للأول، مع ساونا في الموقع، ويوجا، وتمارين التنفس، وحمامات الجليد وغيرها من الأنشطة إلى جانب العروض التقديمية من مؤسسة Reef-World (Green الزعانف) وشركة Waterhaul لإعادة تدوير معدات الأشباح وحفل شواء مسائي مع الموسيقى.

يركز يوم الأحد على صحة المحيط، مع تنظيف الشاطئ بدعم من Surfers Against Sewage كجزء من حملتها مليون ميل نظيف مبادرة وشركة أخرى لإعادة التدوير البحري Odyssey Innovations، فضلاً عن التنظيف تحت الماء والغوص الحر مع الدعم السطحي من طاقم قوارب الكاياك Odyssey.

ويشهد بقية الأسبوع (14-19 يوليو) مهرجان Freefest، حيث يتم التخطيط للغوص الحر مرتين يوميًا في الطقس المتوقع أن يكون ملائمًا في بعض مواقع الغوص "الاستثنائية" البالغ عددها 24 موقعًا والتي أدرجتها NoTanx على مدار سنوات المهرجان.

اخذ استراحة

ويحظى هذا الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع بدعم عدد من المنظمات التي تركز على البيئة بما في ذلك، بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه، Divers for Sea Shepherd، و Fourth Element، وFulmar Wetsuits، وشركة الملابس Patagonia.

يتم استضافة عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالصحة والعافية والمجتمع والمحيط بواسطة منتزه جلوب فالي للعطلاترادنور، والتخييم في الموقع متاح من الجمعة إلى الأحد مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد في الليلة. يدفع المشاركون في "كن التغيير" 6 جنيهات إسترلينية لكلا اليومين (يُفتتح يوم السبت الساعة 1 ظهرًا)، وتذهب جميع الأرباح إلى البحر الراعي. يمكن حجز التذاكر هنا.

NoTanx تقوم بتدريس وترويج الغوص الحر في المملكة المتحدة منذ عام 1999 باستخدام نظام التدريب NTX، وتدير نادي الغوص الحر الخاص بها.

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