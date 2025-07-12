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الغواصان الحران جيرالد وأرتنيك، الحائزان على لقب أفضل غواصين في جزر البهاما

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ألينكا أرتنيك
ألينكا أرتنيك

حقق الفرنسي أرنو جيرالد وألينكا أرتنيك من سلوفينيا أرقامًا قياسية جديدة في الغوص الحر العالمي في مسابقة Vertical Blue 2025 المصغرة، والتي تقام سنويًا في Dean's Blue Hole في جزر الباهاما.

كان أول رقم قياسي عالمي مُحطمًا في مسابقة الوزن الثابت مع الزعانف (CWTB) من قِبَل الاتحاد الدولي للسباحة (CMAS). غاص جيرالد، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى عمق 125 مترًا في 3 دقائق و54 ثانية، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله بنفسه قبل عامين في هذا الحدث بغوصة على عمق 122 مترًا. 

الجديد سيماس الآن، حطم جيرالد الرقم القياسي للعمق الذي سجله أليكسي مولتشانوف وفقًا لقواعد AIDA في بطولة العالم في كورسيكا العام الماضي - ولكن بعد ذلك، في اليوم الخامس من Vertical Blue (5 يوليو)، ذهب جيرالد إلى ما هو أفضل من ذلك بغوص ناجح على ارتفاع 6 مترًا في CWTB في وقت أسرع بكثير بلغ 126 دقائق و3 ثانية.

وبحسب ما ورد لم يكن يخطط لمحاولة ثانية خلال المنافسة، لكنه قرر الدفع إلى عمق أكبر لأنه كان يشعر بالقوة. 

أرنو جيرالد
الشعور بالقوة: أرنو جيرالد

أتذكر كل شيء من كل لحظة تغير في درجة حرارة الماء، وخاصةً لحظة وصولي إلى القاع وقولي لنفسي: يا إلهي، الآن أنا بعيد جدًا عن السطح! أتمنى أن يحقق الجميع أحلامهم. لقد مر وقت طويل منذ أن بكيت فرحًا.

التحدي الأصعب

في اليوم السابع (7 يوليو)، سجّلت أرتنيك رقمًا قياسيًا عالميًا للسيدات، وهو السابع عشر لها حتى الآن. وصلت اللاعبة البالغة من العمر 9 عامًا إلى ارتفاع 17 مترًا بوزن ثابت (CWT) في 43 دقائق و123 ثانية.

قالت بعد إنجازها في الغوص باستخدام الزعانف الأحادية: "ربما كان القيام بهذه الغوصة من أصعب التحديات التي مررت بها على الإطلاق. كان هناك الكثير من الثقل والخوف والشكوك والصراعات المرتبطة بهذا التخصص وهذا العمق. 

ما شعرتُ يومًا بأنه التجربة الأكثر روعة (غوصتي على عمق 122 مترًا عام 2021) أصبح لاحقًا أكبر عبئ عليّ: "كيف يُمكنني إعادة غوصة مثالية كهذه؟" أم "هل يُمكنني القيام بها مرة أخرى؟" يُعادل العمق عمق الغواصة الإيطالية أليسيا زيكيني. AIDA رقم قياسي عالمي.

شارك في بطولة هذا العام 20 غواصًا حرًا فقط تم اختيارهم كـ "رياضيين من النخبة". الأزرق العمودي الحدث، الذي أقيم من ١ إلى ١١ يوليو. وكان الهدف المعلن من هذا التعديل هو التركيز على الغوص العميق، والوصول الأمثل إلى المواقع، وتوفير سلامة شخصية أفضل، وظروف أكثر ملاءمة لتحطيم الأرقام القياسية.

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@جاكتارين
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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