غواص حر يتعقب صاحب الخاتم المذهول

كان بطل الغوص الحر البريطاني المولد أليكس ديفيس يستخدم جهاز كشف المعادن الذي حصل عليه حديثًا لتمشيط قاع البحر قبالة جزيرته الكاريبية التي تبناها عندما بدأ الجهاز في إصدار أصوات يمكن أن تشير إلى وجود معادن ثمينة.

كان الإعصار بيريل قد اجتاح طبقات من الرمال من تحت الماء خلال الصيف، ولكن حتى الآن كل ما وجده ديفيس باستخدام جهاز الكشف كان في الغالب عبارة عن عملات معدنية وأغطية زجاجات وأوزان من الرصاص.

أثناء الحفر تحت الشعاب المرجانية الميتة والرمال على عمق مترين تحت سطح الماء قبالة شاطئ ميامي على الساحل الجنوبي، عثر الغواص الحر على خاتم ذهبي باهت اللون يحمل شعار أيل وحجر أحمر داكن محفور عليه عبارة "جامعة ماكماستر 2" والأحرف الأولى "FMP".

كانت حلقة التخرج ملطخة قليلاً فقط (أليكس ديفيس)

حقق ديفيس، الذي ينحدر من بيرنابورث، كورنوال، 11 رقمًا قياسيًا وطنيًا للغوص الحر في بربادوس، ويدير ما يقول إنه أول مدرسة للغوص الحر في الجزيرة، وعمل كمدرب رئيسي في AIDA ومرشد لصيد الرمح منذ عام 2013. وكان رقمه القياسي الحالي للغوص بوزن ثابت (CWT) هو 92 مترًا، كما يحمل الرقم القياسي الوطني للغوص الحر (FIM) 81 مترًا.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم اتصل بالموظفين في كندا جامعة في هاملتون، أونتاريو، لشرح ما وجده. وأسفر البحث في أرشيفاتهم عن اسم يطابق الأحرف الأولى من الخاتم: فريدريك مورجان بيريجو.

وعندما اتصل ديفيس ببيريجو، أكد الرجل الأكبر سناً المذهول أنه حصل على خاتم الختم بمناسبة تخرجه من كلية العلوم في جامعة ماكماستر في عام 1965. وكان يرتديه لمدة 12 عاماً وكان مستاءً لفقدانه أثناء زيارة إلى بربادوس مع زوجته وأطفاله.

"ذات يوم، أخذت ابني الأصغر وخضنا في المحيط"، كما قال بيريجو. "لقد أطاحت به موجة، لذلك مددت يدي لأمسك به. جذبني من يدي وسقط خاتم خريجي جامعة ماكدونالدز. بحثنا عنه ولكن دون جدوى". لم يكن يتوقع أن يرى ممتلكاته مرة أخرى.

مورجان بيريجو: يا لها من مفاجأة رائعة! (مورجان بيريجو)

وعندما علم ديفيس أن مناسبة خاصة كانت على وشك الحدوث، قام على الفور بشحن المجوهرات إلى بيريجو، ووصلت قبل يوم واحد فقط. وكان رد فعل صاحب المتجر مسرورًا: "يا لها من هدية رائعة غير متوقعة لعيد ميلادي الثالث والثمانين!"

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