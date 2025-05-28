الغواص الحر كلوفار يكسر هيمنة تروبريدج التي استمرت 17 عامًا بدون زعانف

تمكن الغواص الحر الكرواتي بيتر كلوفار أخيرًا من كسر قبضة النيوزيلندي ويليام تروبريدج على لقب الوزن الثابت رقم 1 في بطولة AIDA الزعانف (CNF) الرقم القياسي العالمي، بغوصة على عمق 103 أمتار في البحر الأحمر المصري.

نفذ كلوفار الغوصة خلال بطولة كأس العالم للغوص الحر AIDA، التي نظمها مركز الغوص الحر العالمي لعلاج انقطاع النفس في شرم الشيخ. وانتهت مسابقة العمق التي استمرت أسبوعًا أمس (27 مايو).

بدا وكأن تروبريدج قد حقق الرقم القياسي بنفسه. فقد حققه لأول مرة عند 81 مترًا في أبريل 2007، وباستثناء انقطاع دام ستة أشهر على يد النمساوي هربرت نيتش بين عامي 2007 و2008، حافظ على هذا الرقم حتى بطولة كأس العالم، متجاوزًا الرقم القياسي ببضعة أمتار في كل من المرات العشر قبل أن يحطم الرقم القياسي المسجل عند 10 متر في يوليو 102.

انتصار في البحر الأحمر لبيتار كلوفار (عالم الغوص الحر)

كان من المرجح أن يتحدى كلوفار الرقم القياسي الطويل الذي حققه تروبريدج في حدث Vertical Blue لعام 2023 الذي أقيم في Dean's Blue Hole في جزر الباهاما - وهي مسابقة ينظمها تروبريدج نفسه كل عام.

ومع ذلك، تم إيقاف كلوفار وزميله الكرواتي الغواص الحر فيتومير ماريسيتش بسبب مزاعم عن نيتهم ​​في استخدام عقاقير محسنة للأداء، بعد أن أمتعة تم تفتيشهما عند وصولهما إلى جزر البهاما. وقد نفى الرياضيان هذا الاتهام بشدة منذ ذلك الحين، وادعيا أنه لا أساس له من الصحة، وأن هناك مخالفات إجرائية في كيفية معاملتهما.

وبعد ذلك تم إيقاف الكرواتيين إلى أجل غير مسمى من منافسات Vertical Blue، ولكن بعد النظر في قضيتيهما سمحت AIDA لكلا الرجلين بالمنافسة في بطولة العالم للغطس العميق في وقت لاحق من ذلك العام، حيث سجل كلوفار رقمًا قياسيًا عالميًا في الغمر الحر (FIM) هناك.

مكان على جدار الشهرة لكلوفار (عالم الغوص الحر)

AIDAأدى قرار "" إلى خلاف مع الهيئة الحاكمة الأخرى للغوص الحر سيماس، والتي دعمت شركة Vertical Blue وأعلنت أنها لن تتعاون مع AIDA بعد الآن.

قال ماريتشيتش، الذي تولى تدريب كلوفار ومصوره في غطسة الرقم القياسي الجديدة: "حافظنا على تركيزنا وهدوئنا وواصلنا العمل، وتركنا النتائج تتحدث". وأضاف: "هذه ليست مجرد نتيجة، بل هي عدالة. وصل الرقم القياسي أخيرًا إلى حيث ينبغي أن يكون. وهذه مجرد البداية".

غوصة كلوفار على عمق ١٠٣ أمتار تنتظر الآن التصديق الرسمي من AIDA. الرقم القياسي مُطلق: سجّل الغواص الحر الروسي أليكسي مولتشانوف رقم CMAS CNF على عمق ١٠٠ متر.

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