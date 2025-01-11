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غواصة حرة تخطت الرقم القياسي في المشي

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أمبر بورك تبذل قصارى جهدها لتحطيم الرقم القياسي العالمي
أمبر بورك تبذل قصارى جهدها لتحطيم الرقم القياسي العالمي

سجلت الغواصة الحرة الأسترالية أمبر بورك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأطول مسافة سير تحت الماء بنفس واحد. فقد سارت لمسافة 112.83 مترًا، أي أبعد من أطول ملعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم التحقق رسميًا من إنجازها في أغسطس الماضي من قبل هيئة الإذاعة الأسترالية. غينيس للأرقام القياسية (GWR). 

"أنا مدرب غوص حر وأمارس الغوص الحر منذ أكثر من 10 سنوات"، قال بورك، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا وهو من كوينزلاند. "أردت أن أفعل هذا من أجل إحساسي بالإنجاز - كان من أحلامي دائمًا أن أحمل لقبًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية - وأيضًا لجمع الأموال من أجل جمعية المحافظة على البيئة البحرية الأسترالية فى المعالجة."

يتضمن هذا الشكل المتخصص للغاية من انقطاع النفس الديناميكي التحرك على طول قاع حوض السباحة مع الانحناء للأمام بزاوية 90 درجة عند الوركين بحيث يكون الجذع مسطحًا، كما هو الحال عند السباحة، ولكن مع تحمل الساقين والقدمين للضغط. يقدم مقطع فيديو فكرة عن إنفاق الطاقة المشاركة.

فيديو يوتيوب
(جريس كونلان / الغوص الحر في جولد كوست)

وتعثرت بورك التي كانت تحمل 9 كيلوجرامات من الأوزان في بعض الأحيان في أول مسافة لكنها تمكنت من الوصول إلى نهاية حوض السباحة الأوليمبي الذي يبلغ طوله 50 مترا حيث اضطرت إلى نقر يدها وقدمها على الحائط قبل أن تستدير للمسافة الثانية. ثم استدارت مرة أخرى للمسافة الأخيرة البالغة 12.83 مترا ولم تطف على السطح إلا بعد تجاوزها لعلامات الرقم القياسي للرجال.

كان الرقم القياسي السابق للإناث البالغ 109.6 مترًا والذي سجلته الغوصة الحرة من جنوب إفريقيا أمبر فيلاري قائمًا منذ نوفمبر 2021، وكان ذلك بمثابة خطوة عملاقة إلى الأمام من الرقم القياسي البالغ 81.6 مترًا الذي سجلته بيلجي سينجيجيراي من تركيا في عام 2019.

سجل الغواص الحر الكرواتي فيتومير ماريسيتش الرقم القياسي للذكور عند 107 أمتار في سبتمبر 2021. وفي يونيو الماضي، سجل غواص حر آخر، وهو بوريس ميلوسيتش، حقق رقمًا قياسيًا قدره 112 مترًاعلى الرغم من أن علامة ماريتشيتش لا تزال قائمة على موقع GWR. 

الغواصة الحرة أمبر بورك
أمبر بورك، غواصة حرة متعددة المهارات

سبق لأمبر بورك أن حققت 17 رقماً قياسياً وطنياً في AIDA ورقماً قياسياً عالمياً واحداً في الغوص الحر، وهي حالياً رقم واحد في أستراليا في انقطاع النفس الديناميكي بدون زعانف والوزن الثابت بدون زعانف، والزعانف الأحادية والزعانف المزدوجة، وضمن المراكز الخمسة الأولى في جميع تخصصات الغوص الحر المتبقية.

أيضا على ديفرنيت: الغواص الحر يحقق الرقم القياسي العالمي لمسافة 112 متراً, يذهب Freediver في نزهة ملحمية, بوريس ميلوسيتش يحقق رقما قياسيا عالميا في رياضة المشي الحر تحت الماء, الرقم القياسي العالمي لحبس النفس بواسطة بيلج كلينجيراي

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مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
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تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:00 زعانف بدون استخدام اليدين
02:10 اترك الحلقات
03:34 الذراعين والساقين
04:56 سكوبا.كوم
05:56 القناع والقواعد
06:55 انظر إلى BP/W
07:56 مفاصل إضافية
09:20 أختام البرد
10:05 اختبار الغوص
11:19 ملصقات التروس
12:22 سحابات الشمع
13:41 حلقات O سهلة
14:34 أداة تثبيت البراغي اليدوية
15:21 ارتداء الجوارب
16:07 سلسلة ديزي

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xQzNEQjU3NzFFNzQ1M0Q0

نصائح وحيل مفيدة للغوص #غوص_الغوص #حيل

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@HelgiRu #askmark هل جميع منظمات DIN متشابهة؟ أخبرني أحد أصحاب متاجر الغوص أن منظمات DIN الأوروبية والأمريكية مختلفة.

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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