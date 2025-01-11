غواصة حرة تخطت الرقم القياسي في المشي

سجلت الغواصة الحرة الأسترالية أمبر بورك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأطول مسافة سير تحت الماء بنفس واحد. فقد سارت لمسافة 112.83 مترًا، أي أبعد من أطول ملعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم التحقق رسميًا من إنجازها في أغسطس الماضي من قبل هيئة الإذاعة الأسترالية. غينيس للأرقام القياسية (GWR).

"أنا مدرب غوص حر وأمارس الغوص الحر منذ أكثر من 10 سنوات"، قال بورك، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا وهو من كوينزلاند. "أردت أن أفعل هذا من أجل إحساسي بالإنجاز - كان من أحلامي دائمًا أن أحمل لقبًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية - وأيضًا لجمع الأموال من أجل جمعية المحافظة على البيئة البحرية الأسترالية فى المعالجة."

يتضمن هذا الشكل المتخصص للغاية من انقطاع النفس الديناميكي التحرك على طول قاع حوض السباحة مع الانحناء للأمام بزاوية 90 درجة عند الوركين بحيث يكون الجذع مسطحًا، كما هو الحال عند السباحة، ولكن مع تحمل الساقين والقدمين للضغط. يقدم مقطع فيديو فكرة عن إنفاق الطاقة المشاركة.

(جريس كونلان / الغوص الحر في جولد كوست)

وتعثرت بورك التي كانت تحمل 9 كيلوجرامات من الأوزان في بعض الأحيان في أول مسافة لكنها تمكنت من الوصول إلى نهاية حوض السباحة الأوليمبي الذي يبلغ طوله 50 مترا حيث اضطرت إلى نقر يدها وقدمها على الحائط قبل أن تستدير للمسافة الثانية. ثم استدارت مرة أخرى للمسافة الأخيرة البالغة 12.83 مترا ولم تطف على السطح إلا بعد تجاوزها لعلامات الرقم القياسي للرجال.

كان الرقم القياسي السابق للإناث البالغ 109.6 مترًا والذي سجلته الغوصة الحرة من جنوب إفريقيا أمبر فيلاري قائمًا منذ نوفمبر 2021، وكان ذلك بمثابة خطوة عملاقة إلى الأمام من الرقم القياسي البالغ 81.6 مترًا الذي سجلته بيلجي سينجيجيراي من تركيا في عام 2019.

سجل الغواص الحر الكرواتي فيتومير ماريسيتش الرقم القياسي للذكور عند 107 أمتار في سبتمبر 2021. وفي يونيو الماضي، سجل غواص حر آخر، وهو بوريس ميلوسيتش، حقق رقمًا قياسيًا قدره 112 مترًاعلى الرغم من أن علامة ماريتشيتش لا تزال قائمة على موقع GWR.

أمبر بورك، غواصة حرة متعددة المهارات

سبق لأمبر بورك أن حققت 17 رقماً قياسياً وطنياً في AIDA ورقماً قياسياً عالمياً واحداً في الغوص الحر، وهي حالياً رقم واحد في أستراليا في انقطاع النفس الديناميكي بدون زعانف والوزن الثابت بدون زعانف، والزعانف الأحادية والزعانف المزدوجة، وضمن المراكز الخمسة الأولى في جميع تخصصات الغوص الحر المتبقية.

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