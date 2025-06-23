وفاة صانع الشمبانيا أثناء الغوص الحر

توفي فريديريك بانيوتيس، صانع النبيذ الفرنسي الشهير، أثناء ممارسته الغوص الحر في محجر بلجيكي. وُصف بانيوتيس بأنه غواص حر ماهر ومتحمس، يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا، وكان يشارك في جلسة تدريب في كاريير دو روشفونتين، وهو محجر رخام أحمر مهجور بالقرب من فيليبفيل، مع ثلاثة غواصين آخرين من نادي ريمس بالم أبني للغوص الحر.

يشتهر موقع الغوص الشهير بعمقه وجدرانه شديدة الانحدار ومعالمه المغمورة عمدًا، حيث يصل عمقه إلى 52 مترًا. في غوصة بانايوتيس الثانية إلى عمق 25 مترًا في 15 يونيو، كل ما هو معروف هو أنه فقد الاتصال بحبل الأمان، ولم يمضِ على العثور على جثته وانتشالها سوى 10 دقائق.

وفي العام الماضي، قال الرجل البالغ من العمر 60 عامًا للصحيفة الرأي أنه كان يستمتع بتدريب الغوص الحر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

قال: "إنها رياضة مثالية للتحكم في النفس واكتساب منظور أوسع. الغوص الحر يُعلّمنا التحكم بأجسادنا. إنها رحلة داخلية، من خلال جهد لطيف، ومن المفارقات أنه يتطلب الاسترخاء والهدوء."

عمل بانايوتيس لدى شركة Veuve Clicquot لمدة 12 عامًا قبل الانضمام إلى Maison Ruinart، وهي جزء من شركة Moët & Chandon، في عام 2007. رئيس الكهفكان يشرف على جميع جوانب إنتاج الشمبانيا، وقد تم وصفه في التكريم بأنه "أحد أبرز صانعي النبيذ في جيله".

رقم قياسي جديد تحت الجليد

في أخبار الغوص الحر الأخرى، تم تأكيد أن الغواص الحر الفنلندي أولافي بانانين هو الغواص الحر الجديد سجل غينيس العالمي- حامل لقب أطول سباحة تحت الجليد بدون أغراض أو بذلة.

في 8 مارس، سبح بانانن لمسافة تزيد قليلاً عن 107 أمتار تحت بحيرة متجمدة في لاوكا، فنلندا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق بفارق سنتيمترات - 0.83 متر. وبصفته عضوًا في فريقه الوطني للغوص الحر، تدرب لمدة سبعة أشهر في ظروف شديدة البرودة لتحقيق هذا الرقم القياسي.

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