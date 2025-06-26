رجل يبلغ من العمر 59 عامًا يحقق رقمًا قياسيًا في حبس النفس أثناء المشي للرجال

حقق الغواص الحر البولندي ستانيسلاف أودبيزاليك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للرجال لأطول مسافة مشي تحت الماء بنفس واحد. في 59 يونيو، سار الرجل البالغ من العمر 112.5 عامًا مسافة 26 مترًا في قاع حوض سباحة، ممسكًا بأوزان وزنها 24 كجم.

مشيته، التي تجاوزت أفضل رقم شخصي له سابقًا بخمسة أمتار، جرت في مدينة كونغسبيرغ النرويجية، حيث يقيم ويشارك في أنشطة السباحة تحت الجليد. قُدّمت الأدلة إلى غينيس للأرقام القياسية للتحقق الرسمي.

الرقم القياسي الحالي للرجال وهو 107 أمتار يحمله منذ عام 2021 فيتومير ماريسيتش، الغواص الحر الكرواتي الذي حقق مؤخرًا ضبط توقف التنفس أثناء النوم على سجل الأكسجين أكثر من ٢٩ دقيقة. كرواتي آخر وحامل الرقم القياسي السابق، بوريس ميلوشيتش، وقد ادعى رقم قياسي عالمي بلغ 112 مترًا في العام الماضي، لكن موسوعة غينيس لم تتحقق منه.

تحمل أمبر بورك من أستراليا حاليًا الرقم القياسي العالمي المطلق للسيدات في فئة GWR هذه بمسافة مشي 112.83 مترًا تم تنفيذها في أغسطس 2024.

أودبيزاليك (يسار) بعد رحلته الطويلة تحت الماء

أثناء ممارسة أنشطة الغوص الحر تحت الجليد في فبراير، تعرض أودبيزاليك لحادث تسبب في بتر إبهامه الأيسر، وهو الحادث الذي عطل تدريبه لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لعدة أشهر.

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