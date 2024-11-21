رحلة غوص مجانية إلى أستراليا لزائر DEMA

تقول وكالة السفر المتخصصة Diveplanit Travel للمشاركين في أكبر معرض لصناعة الغوص في العالم DEMA في لاس فيغاس (19-22 نوفمبر) إنها عرضت أفضل وجهات الغوص في أستراليا من خلال مجموعة من الندوات - كما تقدم أيضًا فرصة للفوز برحلة خاصة إلى أسفل.

غوص شاركت أستراليا في المعرض بمعلوماتها حول الحاجز المرجاني العظيم الذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر، بما في ذلك تحديث صحة الشعاب المرجانية بعد حدث التبييض الشامل العالمي هذا العام، بالإضافة إلى عرض اللقاءات البحرية "الثمانية العظيمة" في أستراليا، من حيتان المنك إلى تنانين البحر الورقية.

ويحظى أحد الحاضرين المحظوظين في ندواتها بفرصة الفوز برحلات ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية لشخصين من لوس أنجلوس إلى ملبورن أو بريسبان أو سيدني مع شركة يونايتد إيرلاينز، بالإضافة إلى رحلة على متن قارب لمدة ثلاث ليال لشخصين للغوص في الشعاب المرجانية الشريطية على متن قارب. روح الحرية وحزمة غوص وإقامة لمدة أربع ليال لشخصين في الحاجز المرجاني العظيم الجنوبي، من شعاب هيرون إلى جزيرة ليدي موسجريف، مع Dive Spear Sport 1770.

كما قامت Diveplanit أيضًا بتنظيم مجموعة من الصور الأسترالية عروض خاصة لمجموعة DEMA Show، مع خصومات حصرية ومخصصات مرشد الجولة التي تشمل إضافات إلى تجربة GBR لاستكشاف غابة Daintree المطيرة وسيدني فوق وتحت الماء، بالإضافة إلى باقات لشعاب Ningaloo و1770 ورحلات خاصة لمشاهدة الحيتان المنك.

ويقدم GBR مجموعة واسعة من تجارب الغوص، كما يقول Diveplanit، من الأنشطة السطحية والغوص الانجرافي في الشعاب المرجانية النائية واللقاءات مع الحيتان المنك وسمك القد البطاطس العملاق على الشعاب المرجانية الشريطية في أقصى الشمال، إلى اللقاءات القريبة مع السلاحف العاششة في جزيرة Heron ومانتا التزاوج في جزيرة Lady Elliot في أقصى الجنوب.

تتضمن تجارب Great Eight التي يقدمها المشغل السباحة مع الحيتان القزمة في الحاجز المرجاني العظيم وأسماك القرش الحوتية في نينغالو، ومشاهدة قطارات مانتا في جزيرة ليدي إليوت. في سيدني، يمكن لـ Diveplanit أن يوضح للغواصين أين يجدون تنانين البحر الصغيرة و"عجائب الماكرو المخفية" في ميناء سيدني.

تقدم جنوب أستراليا تنانينها البحرية الورقية الفريدة من نوعها، وأسماك القرش الأبيض الكبير في جزر نبتون، والمهرجان السنوي لأكثر من 200,000 ألف من الحبار العملاق في وايللا.

اليوم (21 نوفمبر) تقدم إحدى الندوات تحديثًا عن صحة الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم وتوضح كيف يساعد العلم المدني في مسح نظام الشعاب المرجانية الشاسع مع قدرة الجميع على المساهمة، سواء من خلال زيارة الحاجز المرجاني العظيم شخصيًا أو عن بُعد للمساعدة في تحليل آلاف الصور التي يتم تحميلها يوميًا بواسطة الغواصين والغواصين ومنظمي الرحلات إلى قاعدة بيانات عالمية. يمكنك حضور الجلسة في الساعة 11 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في الغرفة S206 في مركز مؤتمرات لاس فيجاس.