أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

رحلة غوص مجانية إلى أستراليا لزائر DEMA

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
بطاقة بريدية من معرض DEMA في سيدني

تقول وكالة السفر المتخصصة Diveplanit Travel للمشاركين في أكبر معرض لصناعة الغوص في العالم DEMA في لاس فيغاس (19-22 نوفمبر) إنها عرضت أفضل وجهات الغوص في أستراليا من خلال مجموعة من الندوات - كما تقدم أيضًا فرصة للفوز برحلة خاصة إلى أسفل.

غوص شاركت أستراليا في المعرض بمعلوماتها حول الحاجز المرجاني العظيم الذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر، بما في ذلك تحديث صحة الشعاب المرجانية بعد حدث التبييض الشامل العالمي هذا العام، بالإضافة إلى عرض اللقاءات البحرية "الثمانية العظيمة" في أستراليا، من حيتان المنك إلى تنانين البحر الورقية.

ويحظى أحد الحاضرين المحظوظين في ندواتها بفرصة الفوز برحلات ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية لشخصين من لوس أنجلوس إلى ملبورن أو بريسبان أو سيدني مع شركة يونايتد إيرلاينز، بالإضافة إلى رحلة على متن قارب لمدة ثلاث ليال لشخصين للغوص في الشعاب المرجانية الشريطية على متن قارب. روح الحرية وحزمة غوص وإقامة لمدة أربع ليال لشخصين في الحاجز المرجاني العظيم الجنوبي، من شعاب هيرون إلى جزيرة ليدي موسجريف، مع Dive Spear Sport 1770.

كما قامت Diveplanit أيضًا بتنظيم مجموعة من الصور الأسترالية عروض خاصة لمجموعة DEMA Show، مع خصومات حصرية ومخصصات مرشد الجولة التي تشمل إضافات إلى تجربة GBR لاستكشاف غابة Daintree المطيرة وسيدني فوق وتحت الماء، بالإضافة إلى باقات لشعاب Ningaloo و1770 ورحلات خاصة لمشاهدة الحيتان المنك.

ويقدم GBR مجموعة واسعة من تجارب الغوص، كما يقول Diveplanit، من الأنشطة السطحية والغوص الانجرافي في الشعاب المرجانية النائية واللقاءات مع الحيتان المنك وسمك القد البطاطس العملاق على الشعاب المرجانية الشريطية في أقصى الشمال، إلى اللقاءات القريبة مع السلاحف العاششة في جزيرة Heron ومانتا التزاوج في جزيرة Lady Elliot في أقصى الجنوب.

بطاقة بريدية من معرض DEMA 1770

تتضمن تجارب Great Eight التي يقدمها المشغل السباحة مع الحيتان القزمة في الحاجز المرجاني العظيم وأسماك القرش الحوتية في نينغالو، ومشاهدة قطارات مانتا في جزيرة ليدي إليوت. في سيدني، يمكن لـ Diveplanit أن يوضح للغواصين أين يجدون تنانين البحر الصغيرة و"عجائب الماكرو المخفية" في ميناء سيدني.

تقدم جنوب أستراليا تنانينها البحرية الورقية الفريدة من نوعها، وأسماك القرش الأبيض الكبير في جزر نبتون، والمهرجان السنوي لأكثر من 200,000 ألف من الحبار العملاق في وايللا.

اليوم (21 نوفمبر) تقدم إحدى الندوات تحديثًا عن صحة الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم وتوضح كيف يساعد العلم المدني في مسح نظام الشعاب المرجانية الشاسع مع قدرة الجميع على المساهمة، سواء من خلال زيارة الحاجز المرجاني العظيم شخصيًا أو عن بُعد للمساعدة في تحليل آلاف الصور التي يتم تحميلها يوميًا بواسطة الغواصين والغواصين ومنظمي الرحلات إلى قاعدة بيانات عالمية. يمكنك حضور الجلسة في الساعة 11 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في الغرفة S206 في مركز مؤتمرات لاس فيجاس.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

رابط موقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz انضم إلى معجبينا: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:19 Scuba.com 02:13 فك الصندوق 03:51 المواصفات 09:40 المراجعة

رابط موقع Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

اشترك الان !

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشترك الان !
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
رافائيل نوفي سيتيا: كيفية نقل خزان الغوص بشكل صحيح
يوجين: وفاة 4 غواصين بعد أن تم امتصاصهم في الأنابيب
دانييل بير: هل تعاني من مشكلة في الأذن أثناء الغوص؟ هذا قد يكون مشكلة.
ستيف فارار: أسطول بن فرانكلين الأسود
بيع البراعم: سفن الأشباح في البحيرات الكبرى الجزء الثاني
أخبار حديثة
رحلة غوص مجانية إلى أستراليا لزائر DEMA رحلة غوص مجانية إلى أستراليا لزائر DEMA
مخادع عميق: عري غريب في منطقة منتصف الليل مخادع عميق: عري غريب في منطقة منتصف الليل
يملأ RAID الروابط المفقودة في Nitrox وDeco يملأ RAID الروابط المفقودة في Nitrox وDeco
شاف يستعد للغوص في جزر المالديف من الشمال إلى الجنوب شاف يستعد للغوص في جزر المالديف من الشمال إلى الجنوب
غواص حر يتعقب صاحب الخاتم المذهول غواص حر يتعقب صاحب الخاتم المذهول
معرض GO للغوص ومعرض Scuba يشكلان شراكة ترويجية معرض GO للغوص ومعرض Scuba يشكلان شراكة ترويجية

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب المواضيع
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب المواضيع
Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.