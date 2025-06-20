أول حطام سفينة غوص تم بناؤه خصيصًا لسيدني

أول حطام سفينة غوص مُصمم خصيصًا في سيدني: رؤية للسياحة البحرية والحفاظ عليها

سيدني، أستراليا – 9 يونيو 2025 يفخر نادي غوردون باي للغوص (GBSDC) بالكشف عن مقترحه التحوّلي: مشروع حطام سفينة الغوص في سيدني. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى إنشاء منصة عالمية المستوى الشعاب المرجانية الاصطناعية وموقع الغوص عن طريق إغراق سفينة خارج الخدمة على بعد حوالي أربعة كيلومترات جنوب شرق شاطئ كوجي.

صُمم هذا المشروع لتعزيز التنوع البيولوجي البحري، وتحسين تجارب الغوص الترفيهي، وتحفيز الاقتصاد المحلي. سيُشكل الموقع المقترح ملاذًا للحياة البحرية ووجهة رائدة للغواصين والباحثين والسياح البيئيين.

🐠 نظام بيئي جديد تحت الماء

سيتم ربط الشعاب المرجانية الاصطناعية استراتيجيًا بجزيرة ويدينغ كيك عبر نظام الشعاب المرجانية الاصطناعية البحرية (OAR). من المتوقع أن يجذب هذا الاتصال مجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك أسماك الملك، والهامور، والمولوي، مما يُثري البيئة البحرية المحلية. النظام الإيكولوجي وتوفير فرص جديدة لممارسات الصيد المستدامة.

أول حطام غوص تم بناؤه خصيصًا لسفينة سيدني 3

؟؟؟؟ الفوائد الاقتصادية والمجتمعية

باستثمار لمرة واحدة يقدر بنحو 6-10 ملايين دولار، مشروع حطام سفينة الغوص في سيدني من المتوقع أن تُحقق إيرادات مرتبطة بالغواصين تتراوح بين 12.4 مليون دولار و48.6 مليون دولار على مدى خمس سنوات. ولا تشمل هذه الأرقام الدخل الإضافي من الأنشطة المرتبطة، مثل عمليات تأجير السفن، وتأجير المعدات، وخدمات الضيافة.

حظي المشروع بدعم مجتمعي كبير، ويتجلى ذلك في عريضة جمعت ما يقرب من 14,000 توقيع، منها أكثر من 4,000 توقيع من سكان مدينة راندويك. وتتوقع الشركات المحلية ومشغلو السياحة زيادة في الدعم، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل و التنشيط الاقتصادي في المنطقة.

🌿 الإشراف البيئي

تُعدّ الاستدامة البيئية جوهر مشروع حطام غواصة سيدني. ستخضع السفينة المختارة لتنظيف وتجهيز شاملين لضمان خلوها من الملوثات وسلامتها للحياة البحرية. سيُصنّف الموقع كمنطقة محظورة للصيد لحماية النظام البيئي النامي، وستُجرى مراقبة مستمرة بالتعاون مع علماء البحار من جامعة نيو ساوث ويلز وجامعة سيدني للتكنولوجيا.

أول حطام غوص تم بناؤه خصيصًا لسفينة سيدني 4

🤝 دعم واسع النطاق

حظيت المبادرة بتأييد العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك عمدة مدينة راندويك، ديلان باركر، وغرفة تجارة كوجي، وشخصيات بارزة في قطاع الغوص. كما استشار مجلس تنمية قاعات الغوص البريطانية (GBSDC) مهندسين بيئيين وعلماء بحار لضمان نجاح المشروع. الجدوى البيئية.

؟؟؟؟ تصور المستقبل



تمثيل مرئي لموقع حطام الغوص المخطط له.



من المتوقع زيادة التنوع البيولوجي البحري حول الشعاب المرجانية الاصطناعية.



أعضاء المجتمع المحلي يظهرون دعمهم للمشروع.

📞 انضم للحركة

يدعو مجلس حطام سفن الغوص في سيدني (GBSDC) جميع المهتمين لدعم مشروع حطام سفن الغوص في سيدني. لمزيد من المعلومات، أو لتوقيع العريضة، أو للمشاركة، يُرجى التواصل مع:

جون رو

مؤسس، GBSDC

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099

سام باكستر

رئيس GBSDC

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261

معًا، يمكننا إنشاء إرث دائم تحت الأمواج، وتعزيز الحفاظ على البيئة البحرية وازدهار المجتمع.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملف الكامل خطة عمل: