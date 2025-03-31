اشعر وكأنك ملوك في مرسى نقاري

اكتشف سحر الخيام الملكية الجديدة كليًا في سفاري البحر الاحمر للغوصمرسى ناكاري - حيث تلتقي رومانسية النوم تحت الخيام براحة وسائل الراحة العصرية. مع أرضية خشبية متينة، وباب قابل للقفل، ونوافذ، ستستمتع بمزيج مثالي من سحر الريف وراحة البال.

هذه الخيام الملكية الجميلة ذات الهياكل الصلبة متوفرة إما بسريرين مفردين أو سرير فاخر كبير الحجم. تتميز بتصميمها المدروس، وتحتوي على مرآة زينة، وثلاجة صغيرة، ومروحة أرضية، وخزائن جانبية، ومصابيح قراءة، ومنافذ كهربائية، ومساحة واسعة لتخزين الملابس.

غرفة النوم الجذابة في الخيمة الملكية في مرسى نقاري

استرخِ في أكياس الفاصولياء الجذابة لقضاء لحظة هادئة من التأمل، ثم اخرج لتجد مجفف الملابس الخاص بك وطاولة وكراسي - المكان المثالي لتناول قهوتك الصباحية أثناء مشاهدة شروق الشمس فوق مرسى ناكاري.

تقع الخيام في موقع مثالي في قلب ناكاري، على بُعد خطوات قليلة من المطعم والكافتيريا ومركز الغوص. كما يسهل الوصول إلى مرافق الحمامات المشتركة النظيفة.