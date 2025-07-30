مغامرات المستكشف - حماية الشعاب المرجانية، غوصة تلو الأخرى

أسطح مشمسة وحدائق مرجانية نابضة بالحياة وقارب مليء بالغواصين المتحمسين جعلوا من أحدث رحلات البحث التي تعتمد على RumPowered على متن السفينة مشاريع المستكشف"مستكشف جزر تركس وكايكوس الثاني" كتابٌ يستحق القراءة. صندوق الشعاب المرجانية في جزر تركس وكايكوس هذا لم تكن الرحلة مجرد إجازة على متن قارب، بل كانت مغامرة عملية في مجال العلوم البحرية، مدفوعة بالهدف.

تحت الماء، لم يكتفِ الغواصون بالمراقبة فحسب، بل ساهموا أيضًا. على مدار الأسبوع، انغمس المشاركون في صندوق الشعاب المرجانية في تي سي في علوم الشعاب المرجانية: تعلموا كيفية تحديد أنواع المرجان، ورصد علامات الأمراض، ومراقبة تجمعات الأسماك، وحتى تقديم العلاجات لدعم المستعمرات التي تواجه صعوبات. من خلال الجمع بين التعليم والعمل، لعب كل غواص دورًا عمليًا في بناء مرونة الشعاب المرجانية، وأصبح جزءًا من الحل، غوصةً تلو الأخرى.

من أكثر اللحظات إلهامًا للمجموعة كانت زيارة مشتل المرجان في "ذا دوم" بالقرب من نورث ويست بوينت. ساعد كل غواص على متن القارب في تنظيف سلالم المرجان، وإعادة ربط الهياكل الداعمة، ونقل الشظايا السليمة. بهذه الأعمال، يمنح الغواصون المرجان الهش فرصة أفضل للازدهار.

غواص يدون ملاحظاته أثناء غوصه في الشعاب المرجانية

لماذا هذه المسائل

وفي حين كانت رحلة RumPowered Research مليئة بالحياة البحرية النابضة بالحياة والعمل الجماعي الملهم، فقد سلطت الضوء أيضًا على مدى أهمية هذا النوع من أعمال الحفاظ على البيئة.

أتاحت الغطس قبالة سواحل شرق كايكوس إلقاء نظرة في الوقت الحقيقي على الضغوط التي تواجه النظم البيئية المرجانية - الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى الاستمرار في مراقبة الشعاب المرجانية واستعادتها وحمايتها في محيط سريع التغير.

هذا النوع من العمل المجتمعي في الماء ضروري للحفاظ على الشعاب المرجانية. فمع استنزاف جهود العلماء، يُسهم غواصون مواطنون مُدرَّبون في سدِّ فجواتٍ حرجة في الرصد والكشف المُبكر عن الأمراض والتدخل المُباشر. ولا يقتصر الأثر على الرحلة، إذ يعود الغواصون إلى ديارهم أكثر وعيًا وتفاعلًا وتأهيلًا للدفاع عن حماية الشعاب المرجانية في مجتمعاتهم وأينما يغوصون. وهكذا يُصبح العمل المحلي قوةً للتغيير العالمي.

مسح الشعاب المرجانية في شرق كايكوس

الغوص الأخضر: الاستدامة التي تظهر

كانت هذه الرحلة الاستكشافية أيضًا مثالاً على أسطول Explorer Ventures الغوص الأخضر وعدٌ يُجسّد في العمل. في إطار التزامهم المستمر بالحفاظ على المحيطات، يدعم الأسطول منظماتٍ محليةً غير ربحية، مثل صندوق الشعاب المرجانية في تي سي، لدعم صحة الشعاب المرجانية وترميمها وأبحاثها بشكلٍ فعّال.

من تثقيف الضيوف حول اللون الأخضر الزعانف من أفضل الممارسات واستخدام منتجات آمنة على الشعاب المرجانية، إلى تسجيل بيانات المسح والمساعدة في الحفاظ على مشاتل المرجان، عكست كل جوانب الرحلة قيمنا البيئية. غادر جميع من كانوا على متنها ليس فقط بذكريات غوص رائعة، بل بمهارات ومعارف جديدة سيحملونها معهم في كل غوصة قادمة.

شظايا المرجان تساعد في استعادة الشعاب المرجانية قبالة شرق كايكوس

انضم إلى Explorer Ventures لدعم الحفاظ على الشعاب المرجانية

لن يكون الحفاظ على الشعاب المرجانية في جزر تركس وكايكوس ممكنًا بدون قيادة وخبرة صندوق الشعاب المرجانية في جزر تركس وكايكوس. يواصل عملهم المستمر في ترميم الشعاب المرجانية، والتثقيف المجتمعي، ورعاية المحيطات، إحداث تأثير حقيقي في الجزر وخارجها. تفخر شركة إكسبلورر فينتشرز بدعم مهمتهم، وتدعوكم للمشاركة أيضًا. من المرجح أن تُتاح فرصة أخرى مماثلة في عام ٢٠٢٦ للغواصين للانضمام كعلماء مواطنين! تابعوا @explorer.ventures و@explorerventures و@tcreef_fund للرحلات القادمة!

كانت سفينة Explorer Ventures Turks and Caicos Explorer II هي قاعدة العمليات

الصورة المرفقة حقوق النشر: باتريشيا غوارديولا سلاتيري / صندوق تي سي ريف