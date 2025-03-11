يورو دايفرز تطلق ورش عمل العدسة الزرقاء في مصر

أعلنت شركة يورو دايفرز مصر عن تقديم ورش عمل العدسة الزرقاءتجارب غامرة لمدة أسبوع في البحر الأحمر مصممة لرفع مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو تحت الماء إلى المستوى التالي.

تقتصر هذه الورش التدريبية على 12 مشاركًا فقط في كل جلسة، وتوفر تدريبًا عمليًا من خبراء الصناعة في واحدة من أكثر البيئات البحرية الخلابة على وجه الأرض.

إنها أكثر من مجرد رحلة غوص أخرى، بل إنها رحلة غوص عميقة لمدة سبعة أيام في فن التصوير تحت الماء. بقيادة صانع الأفلام الشهير تحت الماء أوليفييه بورجوا وفريقه الخبير، تمزج الورشة بين الإتقان الفني ورؤى السلوك البحري وتقنيات الغوص ومهارات ما بعد الإنتاج في تجربة تعليمية شاملة.

سواء كنت مبتدئًا أو مطلق نار ذو خبرة، فسوف تغادر ومعك أصدقاء جدد ومهارات جديدة وذكريات لا تُنسى من مغامرة لا مثيل لها.

لا يتعلق التصوير الرائع تحت الماء بالتقنية فحسب، بل يتعلق أيضًا بفهم المحيط نفسه والتواصل معه. ولهذا السبب، تتجاوز Blue Lens Workshops الكاميرا لمساعدتك على تطوير تقدير أعمق للحياة البرية البحرية وسلوكها. وبتوجيه من خبراء البحار وعلماء المحيطات، ستتعلم كيفية توقع حركة الحيوانات والتكيف مع الظروف الطبيعية والتقاط لحظات أصيلة حقًا.

على مدار الأسبوع، ستكتشف كيفية التفاعل مع الأنواع البحرية وكيف يمكنك التعامل مع الحياة البرية بأقل قدر من الإزعاج، وكل ذلك أثناء إنشاء صور تحكي قصصًا قوية عن العالم تحت الماء.

تتضمن باقة ورشة العمل الخاصة بك سبع ليالٍ في منتجع شاطئي من فئة أربع نجوم مع إقامة كاملة / نقل المطار للوصول والمغادرة بسلاسة / 14 غطسة مع وقت قاع ممتد (حتى 90 دقيقة لكل منها) / نيتروكس متضمن للغواصين المعتمدين / قوارب غوص خاصة وتشكيلات مجموعات صغيرة (أربعة غواصين كحد أقصى لكل مجموعة) / استوديو ما بعد الإنتاج مجهز بالكامل).

تتوفر جلستان فقط في عام 2025 (25 مايو - 1 يونيو، و1 يونيو - 8 يونيو) ومع عدد محدود للغاية من المشاركين، فهذه فرصة نادرة لتكون جزءًا من شيء فريد حقًا. احجز هنا.