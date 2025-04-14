نهاية حقبة - آن هاسون تعلن اعتزالها من شركة Aggressor Adventures

امتدت مسيرة آن هاسون المهنية التي استمرت لمدة 41 عامًا مع شركة Aggressor Adventures من كونها محترفة في التصوير الفوتوغرافي وعضوة في طاقم العمل على متن السفينة الأصلية كايمان المعتدي الغوص على متن قارب مباشر إلى نائب الرئيس ومدير التسويق لشركة السفر والمغامرة العالمية.

في أبريل 2025، ستتقاعد حسون من عملها مع Aggressor Adventures حيث ستخصص وقتًا لمشاركة شغفها بالاستكشاف تحت الماء والسفر مع العائلة والأصدقاء.

بدأ شغف حسون بغوص السكوبا والخدمة في قطاع السفر في 9 نوفمبر 1984، عندما انضمت إلى زوجها، الكابتن واين حسون، في أول رحلة بحرية على متن سفينة أجريسور لاستكشاف عالم جزر كايمان تحت الماء. وظلت مع الشركة لأكثر من 40 عامًا، دافعةً نموها من سفينة غوص واحدة إلى شركة مغامرات عالمية تقدم غوص السكوبا، ورحلات سفاري لتصوير الحياة البرية، ومراقبة الطيور، والرحلات النهرية، ورحلات سفاري لتصوير الحياة البرية، والجولات الثقافية والبيئية.

آن هاسون تحتفل بتقاعدها

بالإضافة إلى إنجازاتها المهنية، كانت حسون رائدة في مجال رحلات الغوص وفي الحفاظ على عجائب الطبيعة للأجيال القادمة. انضمت إلى قاعة مشاهير الغواصات عام ٢٠١٠، وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة بحر التغيير، وحاصلة على لقب غواصة بلاتينية من SSI Pro2010. في سبتمبر المقبل، سيتم ضمها إلى قاعة مشاهير غوص السكوبا الدولية المرموقة في جزر كايمان، لتعود إلى حيث بدأت مسيرتها.

"لقد سررتُ بالعمل مع آن هاسون على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية. إن تفانيها وأخلاقيات عملها هما الأفضل على الإطلاق الذي رأيته في حياتي المهنية، وأشكرها على كل ما قدمته لهذه الشركة وهي تشرع في رحلة تقاعد مستحقة في عالم السفر والترفيه"، يقول واين براون، المالك والرئيس التنفيذي لشركة أجرسور أدفينتشرز.

بصفتي نائب رئيس مغامرات المعتديتولى حسون إدارة أقسام الحجز والتسويق والإعلان، والحفاظ على سلامة وصورة العلامة التجارية والهوية المؤسسية للشركة التي يبلغ عمرها 41 عامًا.