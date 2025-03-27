مجموعة الإمبراطور تطلق مجموعة من التجارب الغامرة الجديدة، مغامرة الإمبراطور

أطلقت شركة Emperor Divers علامة تجارية جديدة ومثيرة، مغامرة الإمبراطور - مصممة خصيصًا لمحبي الإثارة وعشاق الطبيعة الذين يتطلعون إلى استكشاف العالم بطرق لا تُنسى.

تقدم شركة Emperor Adventure تجارب خارجية تم إعدادها بخبرة في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الرحلات والبحث عن الطعام عبر الغابات الخضراء في إندونيسيا والمشي لمسافات طويلة في صحاري مصر الخالدة، إلى ركوب الأمواج في جزر المالديف والسباحة في المياه الصافية للمحيط الهندي والبحر الأحمر.

باعتبارها علامة تجارية شقيقة لشركة Emperor Divers، تعتمد Emperor Adventure على عقود من الخبرة في تقديم تجارب سفر عالية الجودة وتسمح لمجموعة Emperor بتوسيع عروضها، وتلبية احتياجات المغامرين الذين يتوقون لاستكشاف العالم من منظور جديد وغامر.

نزل وادي صبارة

من أسطول إمبيرور الشهير من قوارب المعيشة الفاخرة، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب الفريدة. تشمل أبرزها رحلة بحرية للتعرف على الثقافة والمأكولات في إندونيسيا، يقدمها الشيف تايت ميلر، الخبير في طهي المأكولات البرية، بالإضافة إلى مغامرات مائية كركوب الأمواج والسباحة.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجارب صحراوية أصيلة، تقدم Emperor Adventure رحلات استكشافية بصحبة مرشدين عبر المناظر الطبيعية غير المستكشفة في مصر، انطلاقًا من Wadi Sabarah Lodge و Botanical Gardens المذهلة.

يشرح أليكس براينت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمبيرور، مصدر إلهام إمبيرور أدفنتشر: "بفضل خبرتنا الواسعة في مجال الضيافة والسفر، كان التوسع في سياحة المغامرات خطوةً طبيعيةً. تُوفر قواربنا المُخصصة للعيش على متنها ملاذًا مثاليًا للاستكشاف المائي، بينما يُقدم وادي صباره لودج ملاذًا رائعًا لمن يتطلعون إلى اكتشاف عجائب الصحراء.

تيت ميلر للثقافة والمطبخ

"لقد حرصت مجموعة الإمبراطور دائمًا على تقديم خدمة عملاء متميزة، ونحن متحمسون لتقديم نفس المستوى من الرعاية لجمهور جديد من المسافرين الذين يرغبون في تجربة العالم بطريقة مختلفة."

يمكن العثور على مزيد من المعلومات بزيارة موقع Emperor Adventure الجديد – www.emperoradventure.com - أو من خلال متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم على تیک تاک, Instagram فيسبوك.