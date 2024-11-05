أعلنت شركة Emperor Divers عن شراكة جديدة مع Bilikiki Cruises

قيادة العيش على متن السفينة منتجعات مميزة الشركات الغواصون الإمبراطور وتعاونت شركة Bilikiki Cruises ومقرها جزر سليمان.

وبموجب هذا الترتيب، ستتمكن Emperor من الترويج لشريكها الجديد أمام جمهور أكثر عالمية باستخدام قاعدة عملائها الكبيرة وسمعتها القوية في السوق، بالإضافة إلى دمج بعض أعمال التشغيل والتطوير.

تعد شركة Bilikiki شركة عريقة تحظى بتقدير كبير، حيث تقدم تجارب غوص رائعة لضيوفها في جزر سليمان منذ ثمانينيات القرن العشرين. وباعتبارها واحدة من الشركات القليلة التي تعمل في هذه المنطقة، فهي بلا شك خبيرة في توفير عطلات عالية الجودة لضيوفها في هذا الجزء من العالم.

الإمبراطور بيلكيكي

يعود تاريخ الإمبراطور إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين، عندما بدأوا في إدارة مراكز الغوص في مصر، ولكن لديهم الآن أسطول من السفن السياحية في البحر الأحمر وإندونيسيا وجزر المالديف.

وستكون الشراكة الجديدة بمثابة زواج مثالي، حيث تتقاسم الشركتان فلسفات مماثلة.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Emperor Divers أليكس براينت قائلاً: "يسعدنا جدًا الترحيب ببيليكيكي في عائلة Emperor. إن مؤسستينا متوافقتان تمامًا حيث تتمتع كل منهما بقاعدة عملاء مخلصة للغاية وتشتهران بتقديم خدمة عملاء ممتازة.

"من خلال توحيد الجهود، نشعر أنه يمكننا المساعدة في تطوير منتج بيليكيكي الشهير بشكل أكبر، وكذلك تعريف ضيوفنا المتميزين بمنطقة جديدة للغوص فيها."

شرفة التشمس الواسعة على متن سفينة Emperor Bilikiki

"إنه ترتيب مثير للغاية بالنسبة لنا. لقد حققنا نجاحًا كبيرًا في وجهاتنا الثلاث الحالية في البحر الأحمر وإندونيسيا وجزر المالديف، لكن هذا الترتيب الجديد يمنحنا فرصة رائعة للتطور واستكشاف جزر سليمان والاستمتاع ببعض تجارب الغوص الجديدة.

وأضاف سام ليسون، المدير الإداري لشركة Bilikiki Cruises: "يسعدنا أن نتعاون مع Emperor Divers لإنشاء علاقة عمل جديدة. إن فرصة العمل مع مثل هذه المنظمة البارزة في صناعة الرحلات البحرية هي فرصة عظيمة بالنسبة لنا.

"لن يتغير الكثير في إدارة الأعمال اليومية في بيليكيكي حيث سيواصل طاقم العمل الحالي القيام بالعمل الهائل الذي يقومون به منذ سنوات. ومع ذلك، فإن هذا يوفر فرصة رائعة لنشر الكلمة حول قاربنا الجميل ونأمل أن يجلب زوار جدد لتجربة الغوص السحري المتاح في جزر سليمان."