تم مضاعفة التبرعات لمؤسسة Shark Trust

يسر مؤسسة Shark Trust أن تعلن أنه لمدة أسبوع واحد فقط (من اليوم وحتى 29 أبريل)، سيتم مضاعفة جميع التبرعات، كبيرة كانت أم صغيرة، في صندوق التبرعات الكبير الأخضر.

تأمل مؤسسة "شارك ترست" (Shark Trust) جمع 10,000 جنيه إسترليني، سيُضاعف هذا المبلغ إلى 20,000 جنيه إسترليني، وسيُخصص هذا المبلغ لبرنامجها الخاص بالمشاركة المجتمعية. تعمل المؤسسة عالميًا على مواجهة التهديدات التي تواجهها أسماك القرش والورنك والشفنين، ومن خلال برنامج المشاركة المجتمعية، يُمكن للمؤسسة زيادة الوعي العام بأسماك القرش والتهديدات التي تواجهها، وبناء مجتمع قادر على المشاركة في الحفاظ عليها.

وسوف يوفر هذا للمجتمعات ويزود الأجيال القادمة بالأدوات والمعرفة التي يحتاجونها لإحداث تغيير إيجابي لأسماك القرش.

علق مونتي هولز، راعي جمعية "شارك تراست": "أطلق كوستو على أسماك القرش لقب "وحش البحر الرائع"، وحتى من منظور أكثر اعتدالاً لتفاعلات أسماك القرش الحديثة، يبقى هذا الوصف جيداً. كانت الشعاب المرجانية التي غطستُ فيها قبل 30 عاماً تعج بأسماك القرش، وهي النتيجة المثالية لـ 450 مليون سنة من التطور. اليوم، تخيم على هذه الشعاب المرجانية سكون، وتخلو المياه الزرقاء من تلك الظلال الأنيقة. لكن يبقى الأمل أنه إذا كان جيلٌ قد تسبب في مثل هذا الدمار، فإن الجيل التالي قادر على عكس الضرر الذي حدث. جمعية "شارك تراست" في طليعة هذه المعركة."