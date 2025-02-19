دون سيلكوك تم تعيينه سفيراً لـ Seacam

غواصين كبار السن السفر تم الإعلان عن المحرر دون سيلكوك كسفير لشركة تصنيع أغلفة الكاميرات تحت الماء عالية الجودة كاميرا بحرية.

دون هو مصور فوتوغرافي ومصور صحفي دولي، شغوف باستكشاف التنوع تحت الماء من خلال عدسة الكاميرا الخاصة به. وهو تقني بطبيعته، ويصنف الغوص إلى أربع فئات - الحيوانات الكبيرة، والمياه الاستوائية، والمياه المعتدلة، والغوص التقني. وهو يحب كل هذه الفئات ويسافر على نطاق واسع لمحاولة التقاط جوهر كل منها.

ومع ذلك، فإن حبه الأول هو الحيوانات الكبيرة، وعلى مدار السنوات العشر الماضية، شهد تقريبًا كل التجمعات الخاصة التي تتجمع فيها تلك المخلوقات. من حيتان العنبر في دومينيكا إلى أسماك القرش في فاكارافا، كان دون هناك بكاميرته وفي عنصره.

دون سيلكوك في عنصره

دون هو أيضًا المصور الموجود في مركز راجا أمبات سيكام في @منتجعات الغوص بابوا، يقود ورش عمل ويقوم بتدريب المصورين المهتمين بخبرته الممتدة لسنوات.

يعود أصل دون إلى شمال غرب إنجلترا، بالقرب من ليفربول، وهو الآن مواطن أسترالي ولكنه يقيم في بالي في إندونيسيا. وبصرف النظر عن مغامراته مع الحيوانات الضخمة، فقد غاص في جميع المواقع الرئيسية في إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان عدة مرات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يستمتع حقًا بالغوص في المياه المعتدلة في جنوب أستراليا وتسمانيا.

وهو أيضًا مهتم بشدة بالغوص التقني حتى يتمكن من تصوير حطام السفن في المياه العميقة في بحيرة تروك وجزيرة بيكيني أتول بأمان في المستقبل القريب.