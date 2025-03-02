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الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​هذا الصيف؟ من الأفضل قراءة هذا

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كل شيء جاهز لقضاء عطلة غوص قارية (Pixlr)
كل شيء جاهز لقضاء عطلة غوص قارية (Pixlr)

تقول داون موروود، المديرة المشاركة لشركة السفر Cheap Deals Away: "لا يدرك الكثير من الناس أن الربيع هو في الواقع الوقت المثالي لحجوزات العطلات الصيفية".

ورغم أنها ليست متخصصة في رحلات الغوص، فإن نصائح شركتها قد توفر المال والتوتر للغواصين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يخططون لرحلة غوص في البحر الأبيض المتوسط ​​أو في أي مكان آخر في أوروبا - بما في ذلك اختيار أفضل يوم في الأسبوع للطيران.

يقول موروود: "بينما يركز الجميع على خططهم لعيد الفصح، قد تتمكن من تأمين صفقات صيفية مذهلة لن تكون متاحة خلال بضعة أشهر. بالنسبة للسفر في الصيف، فإن شهر أبريل هو نافذتك الذهبية. تُظهر بياناتنا أن حجز الرحلات الجوية الدولية في منتصف أبريل يوفر للمسافرين عادةً ما بين 200 إلى 300 جنيه إسترليني مقارنة بالحجز في يونيو. 

"احجز رحلات المغادرة ليوم الثلاثاء أو الأربعاء - يمكن أن تكون هذه الرحلات في منتصف الأسبوع أرخص بنسبة تصل إلى 20% من رحلات المغادرة في نهاية الأسبوع."

الصيف: صالة المغادرة بالمطار (Pixlr)
(بيكسيلر)

على عكس الرحلات الجوية، تنخفض أسعار الفنادق عادة مع اقتراب موعد الإقامة. يقول موروود: "إن أفضل وقت لحجز الفنادق في الصيف هو 3-4 أسابيع قبل رحلتك. حيث تقوم العديد من الفنادق ببيع الغرف غير المباعة بأسعار مخفضة خلال هذه الفترة".

أما بالنسبة للوجهات الساحلية الشهيرة مثل الجزر اليونانية، فاحجز قبل شهرين أو ثلاثة أشهر لأن الحجوزات تمتلئ بسرعة في شهري يوليو وأغسطس. "الحجز المبكر لا يضمن التوافر فحسب، بل غالبًا ما يأتي مع خصومات الحجز المبكر". 

جدول المحتويات
جدول المحتويات

"أسابيع ميتة"

ويقدم الأسبوعان الأخيران من أغسطس والأسبوع الأول من سبتمبر "فرصة لا تصدق"، خاصة مع الوجهات المتوسطية، لأنه بينما يستمر الطقس الصيفي، يمكن أن تنخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار الذروة في أغسطس، كما يقول موروود. 

وتكشف أن كل صيف يشهد "أسابيع ميتة" حيث تنخفض الحجوزات بشكل طبيعي. "غالبًا ما تشهد أسبوع 26 يونيو والأسبوع الأول من يوليو انخفاضًا في معدلات الحجز. تقع هذه الأسابيع بين تواريخ العطلات المدرسية النموذجية، مما يجعلها مثالية للمسافرين الذين ليس لديهم أطفال".

يقترح موروود إعداد تنبيهات الأسعار الآن لوجهات السفر المفضلة لديك حتى لو لم تكن مستعدًا للحجز. "يساعدك هذا على التعرف على الصفقة الجيدة عندما تراها وفهم أنماط الأسعار النموذجية للوجهة التي اخترتها.

مغادرة المنزل أخيرا
إعداد تنبيهات الأسعار لوجهاتك المفضلة

"المفتاح هنا هو التفكير على عدة مستويات: احجز رحلاتك خلال فترة الربيع الذهبية، واستهدف الأسابيع الهادئة إذا كان بوسعك السفر في تلك الفترة، وفكر في مزايا السفر في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر. ومن خلال الجمع بين هذه الاستراتيجيات، يمكنك توفير المال بينما تستعد أيضًا لقضاء عطلة أكثر متعة دون ضغوط موسم الذروة."

إيتياس و إي إي إس

ويحرص موروود أيضًا على تذكير المسافرين باللوائح الجديدة المصممة لتحديث أمن الحدود وتبسيط إجراءات الدخول التي تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للغواصين من خارج الاتحاد الأوروبي المتجهين إلى القارة في النصف الثاني من عام 2025. 

وتقول إن "العديد من البلدان تتبنى أنظمة إلكترونية لترخيص السفر وجمع البيانات البيومترية لتعزيز الأمن والكفاءة. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من الاحتيال في الهوية، ومنع الزوار من البقاء لفترة أطول في بلد ما، وتوفير تجارب حدودية أكثر انسيابية". 

كما أنها تفرض مسؤولية أكبر على المسافرين للالتزام بمتطلبات ما قبل الوصول. 

صالة المغادرة في المطار (Pixlr)
(بيكسيلر)

نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبي (ETIAS) هو تصريح سفر إلكتروني إلزامي لحاملي جوازات السفر من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يزورون أيًا من دول شنغن الثلاثين لإقامات قصيرة (تصل إلى 30 يومًا). يجب على المسافرين التقدم بطلب عبر الإنترنت قبل المغادرة، مع تقديم تفاصيل جواز السفر الدقيقة والحالة الوظيفية وسجل السفر والمعلومات الأخرى.

من المقرر أن تتم معالجة معظم الطلبات في غضون دقائق، ولكن بعضها قد يستغرق ما يصل إلى شهر إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية أو مقابلة. يظل ETIAS صالحًا لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر المرتبط به. يكلف 7 يورو وهو مجاني لمن هم دون سن 18 عامًا وفوق 70 عامًا.  

بصمات الأصابع والوجوه

وفي الوقت نفسه، يحل نظام الدخول والخروج المحدث محل ختم جوازات السفر اليدوي بسجل رقمي آلي لدخول وخروج جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون دول شنغن لفترات قصيرة. ويقول موروود: "سيجمع هذا النظام البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجه، لتتبع الإقامات بدون تأشيرة أو المطلوبة للحصول على تأشيرة". 

وسوف يقوم النظام تلقائيا بتحديد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة في أي بلد، ورغم أنه مصمم لتحسين الأمن وتقليل الطوابير بمرور الوقت، إلا أنه يقول إنه قد يتسبب في تأخيرات عند نقاط الدخول في البداية.

(نيكلاس جيرومين / بيكسلز)
(نيكلاس جيرومين / بيكسلز)

"وللتأكد من أن الأمور تسير بسلاسة، تقدم بطلب الحصول على ETIAS مبكرًا - في الواقع، أوصي بأن يكون لديك في متناول يدك قبل حجز الفنادق والرحلات الجوية"، كما يقول موروود. "سوف تحتاج إلى ملاحظة موعد انتهاء صلاحية ETIAS حتى تتمكن من التقدم مرة أخرى في الوقت المناسب."

كما كان الحال من قبل، يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إقامتك المقصودة للسفر إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على عروض رخيصة بعيدا أو على موقع الاتحاد الأوروبي.

أيضا على ديفرنيت: السفر بالغوص الخفيف: نصائح أساسية للغواصين, كيفية السفر الخفيف كغواص, دليل التعبئة لرحلة الغوص, الغوص كالمحترفين: حزم المعدات اللازمة لرحلة الغوص

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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