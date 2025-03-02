الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​هذا الصيف؟ من الأفضل قراءة هذا

تقول داون موروود، المديرة المشاركة لشركة السفر Cheap Deals Away: "لا يدرك الكثير من الناس أن الربيع هو في الواقع الوقت المثالي لحجوزات العطلات الصيفية".

ورغم أنها ليست متخصصة في رحلات الغوص، فإن نصائح شركتها قد توفر المال والتوتر للغواصين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يخططون لرحلة غوص في البحر الأبيض المتوسط ​​أو في أي مكان آخر في أوروبا - بما في ذلك اختيار أفضل يوم في الأسبوع للطيران.

يقول موروود: "بينما يركز الجميع على خططهم لعيد الفصح، قد تتمكن من تأمين صفقات صيفية مذهلة لن تكون متاحة خلال بضعة أشهر. بالنسبة للسفر في الصيف، فإن شهر أبريل هو نافذتك الذهبية. تُظهر بياناتنا أن حجز الرحلات الجوية الدولية في منتصف أبريل يوفر للمسافرين عادةً ما بين 200 إلى 300 جنيه إسترليني مقارنة بالحجز في يونيو.

"احجز رحلات المغادرة ليوم الثلاثاء أو الأربعاء - يمكن أن تكون هذه الرحلات في منتصف الأسبوع أرخص بنسبة تصل إلى 20% من رحلات المغادرة في نهاية الأسبوع."

(بيكسيلر)

على عكس الرحلات الجوية، تنخفض أسعار الفنادق عادة مع اقتراب موعد الإقامة. يقول موروود: "إن أفضل وقت لحجز الفنادق في الصيف هو 3-4 أسابيع قبل رحلتك. حيث تقوم العديد من الفنادق ببيع الغرف غير المباعة بأسعار مخفضة خلال هذه الفترة".

أما بالنسبة للوجهات الساحلية الشهيرة مثل الجزر اليونانية، فاحجز قبل شهرين أو ثلاثة أشهر لأن الحجوزات تمتلئ بسرعة في شهري يوليو وأغسطس. "الحجز المبكر لا يضمن التوافر فحسب، بل غالبًا ما يأتي مع خصومات الحجز المبكر".

"أسابيع ميتة"

ويقدم الأسبوعان الأخيران من أغسطس والأسبوع الأول من سبتمبر "فرصة لا تصدق"، خاصة مع الوجهات المتوسطية، لأنه بينما يستمر الطقس الصيفي، يمكن أن تنخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار الذروة في أغسطس، كما يقول موروود.

وتكشف أن كل صيف يشهد "أسابيع ميتة" حيث تنخفض الحجوزات بشكل طبيعي. "غالبًا ما تشهد أسبوع 26 يونيو والأسبوع الأول من يوليو انخفاضًا في معدلات الحجز. تقع هذه الأسابيع بين تواريخ العطلات المدرسية النموذجية، مما يجعلها مثالية للمسافرين الذين ليس لديهم أطفال".

يقترح موروود إعداد تنبيهات الأسعار الآن لوجهات السفر المفضلة لديك حتى لو لم تكن مستعدًا للحجز. "يساعدك هذا على التعرف على الصفقة الجيدة عندما تراها وفهم أنماط الأسعار النموذجية للوجهة التي اخترتها.

إعداد تنبيهات الأسعار لوجهاتك المفضلة

"المفتاح هنا هو التفكير على عدة مستويات: احجز رحلاتك خلال فترة الربيع الذهبية، واستهدف الأسابيع الهادئة إذا كان بوسعك السفر في تلك الفترة، وفكر في مزايا السفر في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر. ومن خلال الجمع بين هذه الاستراتيجيات، يمكنك توفير المال بينما تستعد أيضًا لقضاء عطلة أكثر متعة دون ضغوط موسم الذروة."

إيتياس و إي إي إس

ويحرص موروود أيضًا على تذكير المسافرين باللوائح الجديدة المصممة لتحديث أمن الحدود وتبسيط إجراءات الدخول التي تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للغواصين من خارج الاتحاد الأوروبي المتجهين إلى القارة في النصف الثاني من عام 2025.

وتقول إن "العديد من البلدان تتبنى أنظمة إلكترونية لترخيص السفر وجمع البيانات البيومترية لتعزيز الأمن والكفاءة. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من الاحتيال في الهوية، ومنع الزوار من البقاء لفترة أطول في بلد ما، وتوفير تجارب حدودية أكثر انسيابية".

كما أنها تفرض مسؤولية أكبر على المسافرين للالتزام بمتطلبات ما قبل الوصول.

(بيكسيلر)

نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبي (ETIAS) هو تصريح سفر إلكتروني إلزامي لحاملي جوازات السفر من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يزورون أيًا من دول شنغن الثلاثين لإقامات قصيرة (تصل إلى 30 يومًا). يجب على المسافرين التقدم بطلب عبر الإنترنت قبل المغادرة، مع تقديم تفاصيل جواز السفر الدقيقة والحالة الوظيفية وسجل السفر والمعلومات الأخرى.

من المقرر أن تتم معالجة معظم الطلبات في غضون دقائق، ولكن بعضها قد يستغرق ما يصل إلى شهر إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية أو مقابلة. يظل ETIAS صالحًا لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر المرتبط به. يكلف 7 يورو وهو مجاني لمن هم دون سن 18 عامًا وفوق 70 عامًا.

بصمات الأصابع والوجوه

وفي الوقت نفسه، يحل نظام الدخول والخروج المحدث محل ختم جوازات السفر اليدوي بسجل رقمي آلي لدخول وخروج جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون دول شنغن لفترات قصيرة. ويقول موروود: "سيجمع هذا النظام البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجه، لتتبع الإقامات بدون تأشيرة أو المطلوبة للحصول على تأشيرة".

وسوف يقوم النظام تلقائيا بتحديد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة في أي بلد، ورغم أنه مصمم لتحسين الأمن وتقليل الطوابير بمرور الوقت، إلا أنه يقول إنه قد يتسبب في تأخيرات عند نقاط الدخول في البداية.

(نيكلاس جيرومين / بيكسلز)

"وللتأكد من أن الأمور تسير بسلاسة، تقدم بطلب الحصول على ETIAS مبكرًا - في الواقع، أوصي بأن يكون لديك في متناول يدك قبل حجز الفنادق والرحلات الجوية"، كما يقول موروود. "سوف تحتاج إلى ملاحظة موعد انتهاء صلاحية ETIAS حتى تتمكن من التقدم مرة أخرى في الوقت المناسب."

كما كان الحال من قبل، يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل بعد إقامتك المقصودة للسفر إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على عروض رخيصة بعيدا أو على موقع الاتحاد الأوروبي.

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