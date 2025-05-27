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الغوص مرفوض

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الغوص مرفوض


الغوص ممنوع: تخفيضات NDIS تهدد العلاج بالغوص الذي يغير الحياة

بقلم ليندي ك ليجيت

العلاج بالغوص ليس مجرد نشاط عادي، بل هو شريان حياة للعديد من ذوي الإعاقة. على مر السنين، قدمت برامجنا العلاجية بالغوص المصممة خصيصًا أكثر من مجرد مغامرة تحت الماء. فقد منحت الحركة للأطراف المشلولة، والثقة للقلوب القلقة، وعززت عزيمة من فقدوا كل شيء. لكن الآن، أصبحت هذه التجارب التحويلية مهددة.

أدت التغييرات الأخيرة في معايير تمويل النظام الوطني للتأمين على الإعاقة (NDIS) إلى إلغاء أو رفض دعم خدمات العلاج بالغوص. وقد أدى ذلك إلى دمار العديد من عملائنا، وحرمهم ليس فقط من متنفس ترفيهي، بل أيضًا من تدخل صحي جسدي ونفسي مُثبت.

الغوص كعلاج: أكثر من مجرد هواية

قد يبدو العلاج بالغوص غير تقليدي، لكنه قائم على أسس علمية. فعدم وزن الماء يسمح للأشخاص ذوي الحركة المحدودة بالتحرك بحرية، وغالبًا لأول مرة منذ إصابتهم. كما يساعد ضغط الماء على تنظيم التنفس وتقليل القلق. إن صفاء الذهن الناتج عن الغوص، إلى جانب متعة الإنجاز، أمرٌ بالغ الأهمية.

لقد ساعد برنامجنا مرضى يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، واضطراب ما بعد الصدمة، والتصلب اللويحي، والتوحد، وغيرها. بالنسبة للبعض، يُعدّ هذا النشاط البدني الوحيد الذي يمكنهم الاستمتاع به دون ألم. أما بالنسبة لآخرين، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يشعرون فيها بأنهم "طبيعيون" منذ سنوات.

فيما يلي رسالة من أحد عملائنا يشرح فيها كيف يستفيد من ممارسة الرياضة تحت الماء لمدة ساعة في الأسبوع:

ميكر0036
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إلى من يهمه الأمر،

على الرغم من قدرتي على المشي بمساعدة عكاز، إلا أنني مصاب بالشلل النصفي نتيجة إصابة تعرضت لها أثناء خدمتي في الجيش الأسترالي. توضح الرسالة أدناه الفوائد التي استفدتها من برنامج التمارين المُصمم خصيصًا لي في صالة سكوبا جيم. تشمل هذه الفوائد الصحة البدنية والاجتماعية والشخصية والنفسية. يكمن سرّ صالة سكوبا جيم في أن فوائد الغوص تنتقل إلى اليابسة، مما يُحسّن من مزاج الشخص.

• لقد تحسنت وظائف رئتي بشكل كبير.

• يقل ألم الضلع عند الغوص إلى ما دون 3 أمتار.

• يتم تقليل تقلصات العضلات والتشنجات التي تؤدي إلى تمزقات من الدرجة 1 إلى 2 لمدة 3 أيام بعد الغوص إلى عمق 5 أمتار أو أعمق لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

• أصبحت أفكاري المتعلقة بإيذاء النفس أقل، وأصبح مزاجي أفضل بكثير عند التعامل مع الآخرين.

• أستطيع المشي إلى الخلف بصعوبة ولكن من المستحيل قبل العلاج بالغوص.

• تم تقليل عدد ساعات الرعاية من 24 ساعة في اليوم إلى 8 ساعات في اليوم، وقد عادت إلى 24 ساعة بسبب عدم الوصول إلى العلاج بالغوص لمدة ثلاثة أشهر.

• تحسين الدورة الدموية في الأطراف والشفاء الكامل للقروح. • الانتقال من القسطرة الدائمة إلى القسطرة المتقطعة عند الغوص أكثر من مرة في الأسبوع.

• تحسن نومي مما أدى إلى رعاية ذاتية أفضل ومرض أقل

• تخفيف الألم على عمق 5 أمتار. هذا هو التخفيف الوحيد الذي أحصل عليه من ألمي المزمن الذي سببته لي خدمتي في الجيش الأسترالي.

• لدي المزيد من الطاقة

• زيادة نطاق الحركة من التمارين تحت الماء.

بالإضافة إلى الفوائد المذكورة أعلاه، فإن العلاج بالغوص يسمح لي بالمشاركة دون خوف من الغرق بسبب تشنج العضلات أو التعرض للأذى بسبب السقوط الذي يحدث بانتظام عند التواجد على الأرض.

أحصل على فوائد أكثر من جلسة علاج غوص واحدة مقارنة بثلاث جلسات علاج طبيعي.

من الصعب أن أعبر عن مدى ارتياحي من آلامي المزمنة.

أعيش مع شعور محاصر بالألم الذي لا ينتهي أبدًا، فهو يؤثر على كل حركة أقوم بها، وكل شيء أقوم به.

إنه يتعارض مع ارتداء الملابس، ودخول الحمام، وكل ما يخطر ببالك. لقد أخذني

لقد أدى ذلك إلى تدمير كرامتنا في كثير من النواحي وإزالة أي فرصة لحياة طبيعية.

صالة سكوبا هي شعاع الأمل الأول منذ 25 عامًا.

الصورة المرفقة :أندرو في العمل

أندرو
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تخفيضات NDIS: ضربة موجعة

وعلى الرغم من هذه الفوائد الواضحة، فقد اعتبرت NDIS الآن العلاج بالغوص لم يقتصر هذا الإجراء على منع وصول المشاركين الجدد، بل أدى في بعض الحالات إلى إزالة الدعم الحالي من العملاء في منتصف مدة البرامج، مما تركهم في حالة ضياع، حرفيًا ومعنويًا.

ما هو المبرر؟ عدم الاعتراف بعلاج الغوص كدعم "معقول وضروري" بموجب إرشادات NDIS. ولكن بالنسبة لمن شهدوا التأثير العلاجي للعلاج بالغوص بأنفسهم، فإن هذا القرار لا يبدو قصير النظر فحسب، بل قاسيًا أيضًا.

هذه التخفيضات لا تُسكت التقدم فحسب، بل تُعيق مساره. يُبلغ العملاء عن انتكاسات في الحركة، وازدياد في الاكتئاب والقلق، وعودة للعزلة - وهي المشاكل نفسها التي ساهم علاج الغوص في تخفيفها. أضف إلى ذلك الألم الجسدي الذي يعاني منه بعض عملائنا على مدار الساعة دون علاج الغوص، فيعود الألم ويضطرب نومهم ويتوقف شفاؤهم.

نحن نحتاج مساعدتك

ندعو مجتمع الغوص، وقطاع ذوي الإعاقة، ومتخصصي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات إلى الاهتمام بهذا الأمر. إذا كنتم قد تأثرتم بهذه التخفيضات، أو إذا كنتم تؤمنون بقوة الغوص كأداة للشفاء والتمكين، فنحثكم على مساعدتنا.

إليك كيف يمكنك المساعدة:


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• دعم برنامجنا من خلال التبرعات أو الرعاية لإبقائه حيًا لأولئك

الذين هم في أمس الحاجة إليها.

• شارك هذه القصة مع شبكاتك للمساعدة في رفع مستوى الوعي.

• اتصل بنا مباشرة إذا كانت لديك أفكار أو موارد أو رغبة في مساعدتنا في مكافحة هذا الظلم.

كلمة أخيرة

العلاج بالغوص يُغيّر حياة الناس. لقد شهدنا ذلك مئات المرات. الماء لا يُميّز، بل يُرحّب بالجميع على قدم المساواة. ومع الدعم المناسب، يُمكننا ذلك أيضًا.

لا نسمح للبيروقراطية أن تغرق ما أصبح شريان حياة للكثيرين.

اتصل بنا على Lyndi@thescubagym.com.au أو اتصل على 042 038 0055 لإحداث فرق.

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@جاكتارين
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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