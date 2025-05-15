Divewise يحصل على تحول

مركز الغوص الشهير في مالطا الغوص لقد خضع المنزل لتجديدات كبيرة، حيث تم تجديد الجزء الخارجي والداخلي بالكامل من قبل الفريق وأفراد العائلة الذين شاركوا في المساعدة.

على مدار فصل الشتاء وأوائل الربيع، بذل المالكان كريج ويليامز ولورا هوارث جهودًا كبيرة مع جميع المدربين وأعضاء الفريق الآخرين، حيث قاموا بالصنفرة والورنيش والطلاء.

تم تجنيد أخوة لورا لوك وجيمس للمساعدة لأنهما يعملان في صناعة الخزائن والبلاط، وكان والدها غاري، وهو عامل لحام، مسؤولاً عن جميع الأعمال المعدنية الجديدة.

تتمتع منطقة الغوص بمظهر جديد ومنعش

وقالت لورا إنهم كانوا سعداء بالنتائج، ولا يمكنهم الانتظار حتى يراها الغواصون الزائرون بأنفسهم: "في قاعة الغوص، كان لدينا خريطة للشعاب المرجانية المنزلية التي أنشأها آغا (@agamuralsmalta) ورسمها على الحائط للمساعدة في الإحاطات وإضفاء القليل من اللون على المكان.

"لقد قمنا أيضًا بتوسيع قسم القفص الخاص بنا لمزيد من التخزين، وفي هذه العملية، قمنا بطباعة صور حطام السفن والحياة البحرية في مالطا على ألواح من مادة PVC لإضفاء القليل من الحيوية والرؤية الثاقبة للمياه المحيطة بنا.

"تم تبليط حمامات المياه العذبة ومناطق تجفيف الملابس لتوفير حماية إضافية، كما أضفنا أيضًا محيطات من الفولاذ المقاوم للصدأ لمساعدتها على الاستمرار لفترة أطول!"

أغطية من الفولاذ المقاوم للصدأ حول خزانات الشطف، ومساحة تعليق أكبر

الغوص الحكيم من جهة، والتكنولوجيا الحكيمة من جهة أخرى

وتابعت: "تم تجديد منطقة المتجر بالكامل أيضًا - أزلنا جميع لوحات العرض القديمة وركبنا لوحات جديدة، جانبها الأبيض لمعدات الغوص الترفيهية وجانبها الأسود لمعدات التقنية. كلاهما مزود بلوحات نيون، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلف شاشات العرض على خزائن وأدراج قابلة للسحب."