أصوات متنوعة لتشكيل العمل المناخي في أول استطلاع وطني على الإطلاق

يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025م غواصون من أجل المناخ سيتم إطلاق استطلاع رأي على مستوى البلاد لتشجيع مجتمع الغوص على مشاركة تجربته الجماعية.

يقف الغواصون على الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ، ويشهدون بأنفسهم كيف تعمل المحيطات الدافئة والظروف القاسية على تحويل الشعاب المرجانية وغابات الأعشاب البحرية والحياة البحرية. والآن، من أجل لأول مرةيتيح المسح الوطني للغواصين فرصة لمشاركة تجاربهم ووجهات نظرهم بشأن تغير المناخ، حيث من المقرر أن تساعد النتائج في صياغة توصيات سياسية رئيسية.

الاستطلاع الذي أجراه باحثون من جامعة كوينزلاند، وجامعة RMIT، وجامعة تسمانيا، وجامعة نورث كارولينا، بالشراكة مع غواصون من أجل المناخ— هو أول استطلاع من نوعه يرصد آراء الغواصين حول تأثيرات المناخ ومواقفهم وأفعالهم. وبهدف جمع 2,000 رد خلال شهر فبراير، ستساهم نتائج الاستطلاع في إعداد تقرير يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات المعتمدة على البحار والدور الذي يمكن أن يلعبه الغواصون في دفع حلول المناخ.

ومن خلال المشاركة، سوف يساعد الغواصون في صياغة مناقشات سياسية حاسمة والدعوة إلى توفير حماية أقوى لبيئاتنا البحرية. وكمكافأة، سوف تتاح للمشاركين في الاستطلاع فرصة الفوز بجوائز من رعاة محبين للمحيطات.

الباحث الرئيسي والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غواصون من أجل المناختقول الدكتورة يولاندا ووترز: "إن الغواصين شهود مباشرون على حقيقة تغير المناخ. ولكن على الرغم من ارتباطهم العميق بالمحيط، فإن أصوات الغواصين غائبة إلى حد كبير عن المناقشات الوطنية حول المناخ. وهذا الاستطلاع يهدف إلى تغيير ذلك."

ويؤكد الدكتور ووترز أن تجارب الغواصين توفر رؤى قوية وواقعية حول حالة محيطاتنا. "نحن بحاجة إلى أن يفهم صناع القرار ما يحدث تحت السطح وأن يدركوا الدور الذي يمكن أن يلعبه الغواصون في صياغة حلول المناخ. سيساعد هذا الاستطلاع في ضمان سماع وجهات نظرهم."

وسيتم تجميع نتائج المسح في تقرير عام، يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، مع توصيات تهدف إلى دعم الصناعات البحرية والمجتمعات الساحلية وجهود الحفاظ على المحيطات.

أصوات متنوعة لتشكيل العمل المناخي في أول استطلاع وطني على الإطلاق 2

شارك في الاستبيان هنا: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJ92YMP48haEiF0

غواصون من أجل المناخ مبادرة يقودها المجتمع وتضم غواصين، وغواصين أحرار، وغواصين تجاريين، وغواصين، وحراس بحريين، ومصورين تحت الماء، ومشغلي سياحة، وعلماء، ومرشدين. وهي تعمل على تمكين الغواصين من أن يصبحوا دعاة للمناخ؛ من خلال مشاركة تجاربهم الفريدة والمباشرة حول تأثيرات المناخ على البيئات البحرية.

المسح الوطني للغواصين 2025 – غواصون من أجل المناخ لقد تعاوننا مع باحثين بارزين لإجراء أول مسح وطني رسمي يطلب من الغواصين معرفة تصوراتهم وتجاربهم فيما يتعلق بتغير المناخ. وسوف تكون هذه أول دراسة علمية على الإطلاق تجمع وتوثق تجارب شخصية حقيقية فيما يتعلق بتغير المناخ تحت الماء.