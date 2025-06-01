تمت دعوة الغواصين لحضور عرض Beneath The Waves في غلاسكو

الفخار النادر الذي تم استعادته مؤخرًا من إيجل حطام سفينة في خليج وايتنج، يلتقي أران التصوير تحت الماء والرسومات المستوحاة من الحياة البحرية عندما يفتتح المتحف البحري الاسكتلندي في غلاسكو معرضه الصيفي يوم السبت 7 يونيو.

يضم معرض Beneath The Waves قطعًا أثرية عثر عليها غواص حطام السفن جرايم بروس إلى جانب أعمال المصور والمؤلف والمتخصص في الحفاظ على البيئة البحرية لوسون وود وفنانة وكاتبة تحت الماء من أيرشاير كريستينا رايلي.

تم العثور على وعاءين خزفيين معروضين في المعرض من حطام الباخرة الحديدية التي يعود تاريخها إلى عام 1857 إيجل من قبل بروس وفريقه من أوبان في يوليو الماضي. تم عرض الاكتشاف on ديفرنت.

سلطت الشحنة الغنية من الأواني الفخارية الضوء على نوع ثمين من الأوعية التي تصنعها شركة Bell's Pottery، ومقرها غلاسكو، والتي يمكن القول إنها أكبر منتج للسيراميك على المستوى الدولي في اسكتلندا خلال القرن التاسع عشر.

طبق بيل المنظف (جرايم بروس)

يقول بروس: "بالنسبة لي، حطام السفينة هو بمثابة كبسولة زمنية حجبها البحر عن الأنظار على مر الزمن. إن امتياز استكشاف الماضي والتواصل معه لا يُوصف. إن تمكين القطع الأثرية من حطام السفن من عيش حياة جديدة تربط الناس أمرٌ بالغ الأهمية".

من حيث الاتصالات، إيجل تم بناؤها على يد ألكسندر ديني، الذي كان شقيقه ويليام هو من قام باختبار دبابة السفن، وهي الأقدم في العالم، والتي توجد الآن في فرع المتحف البحري الاسكتلندي في دمبارتون.

لوسون وود، من دنس، يمارس الغوص منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، ويستخدم كاميرا للغوص تحت الماء معظم تلك الفترة. تُركز كتبه، التي يزيد عددها عن 11 كتابًا، على الحياة البحرية وحطام السفن. وبينما جاب عمله جميع أنحاء العالم، لعب أيضًا دورًا محوريًا في تأسيس أكبر محمية بحرية في المملكة المتحدة، محمية بيريكشاير البحرية.

سمكة القرش المتشمسة (غابة لوسون)

يُفتتح معرض "تحت الأمواج" بمحاضرة بعنوان "60 عامًا تحت الماء" يومي 7 و8 يونيو. ستتناول هذه المحاضرة المراحل الأولى للحفاظ على البيئة البحرية، وسيحصل الضيوف على توقيع طباعة من شقائق النعمان البحرية أو الفقمة.

تعرض كريستينا رايلي مجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية والرسومات بالقلم الرصاص من فترة عملها كفنانة غطس مقيمة في أرغيل هوب سبوت. مشروع "هوب سبوت" جزء من مبادرة عالمية الرسالة الزرقاء مبادرة يقودها عالم المحيطات الدكتور سيلفيا إيرل، وتسلط الضوء على المجالات المهمة لصحة المحيط.

شقائق النعمان البحرية (كريستينا رايلي)

يركز رايلي على النقاط الدقيقة في النظم البيئية البحرية المعقدة، مسلطًا الضوء على نوع واحد في كل مرة، مثل أعشاب البحر أو البيض الأنيق لرخويات البحر.

تقول إيفا بوكوفسكا، مسؤولة المعارض والفعاليات في المتحف: "يسعدنا التعاون مع ثلاثة فنانين ومستكشفين بحريين شغوفين وذوي خبرة واسعة للاحتفال بعالمنا البحري الساحر والغامض". وتضيف: "سيستمتع الزوار من جميع الأعمار بهذه الرحلة الغامرة إلى الكنوز والقصص المخفية تحت الأمواج".

يضم المعرض أيضًا قطعًا أثرية من مجموعة التراث البحري الوطني بالمتحف، ومعروضات مُعارة من صندوق تراث شمال أيرشاير. كما يمكن للزوار الاطلاع على دور الغوص الحر في تعزيز فهم علم الآثار البحرية والحفاظ عليها، كما يُقال. يتضمن افتتاح المعرض في 7 يونيو يومًا مجانيًا للغوص، مليئًا بالأنشطة.

يستمر معرض "تحت الأمواج" حتى 13 سبتمبر في مبنى لينتهاوس على مرفأ إيرفين، والدخول مشمول في سعر الدخول القياسي للمتحف البحري الاسكتلندي البالغ 10 جنيهات إسترلينية. يُسمح بدخول ما يصل إلى ثلاثة أطفال مجانًا مع كل تذكرة دخول للبالغين/الأطفال ذوي الرخصة، والمتحف مفتوح يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً. سعر تذاكر محاضرات وود 10 جنيهات إسترلينية. قم بزيارة موقع SMM.

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