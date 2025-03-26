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حث الغواصين والغواصين على اتخاذ إجراءات لحماية المياه في المملكة المتحدة مع حركة من أجل المحيط

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الحركة من أجل المحيط

إن مياه المملكة المتحدة معرضة للخطر، ولكن الغواصين والغواصين لديهم الآن طريقة جديدة وقوية لإحداث فرق - الحركة من أجل المحيط.

Motion for the Ocean, an initiative designed to help local councils – both inland and at the coast – to take meaningful action to protect blue spaces, has launched a brand-new online toolkit available to all divers, snorkellers and other water users who want to get involved. 

BSAC, a leading voice for the UK diving community, has partnered with Motion for the Ocean to support this initiative and is calling on all divers — regardless of السلامه اولا affiliation — to take action. The toolkit provides step-by-step guidance to help individuals, dive clubs and the diving trade engage with their local councils and push for change. 

فيديو يوتيوب
جدول المحتويات
جدول المحتويات

ما هي "حركة من أجل المحيط"؟ 

اقتراحٌ من أجل المحيط هو تعهدٌ رسميٌّ يُقدّمه المجلسُ للاعترافِ بالدورِ الحاسمِ للمحيطِ والالتزامِ باتخاذِ إجراءاتٍ حقيقيةٍ لحمايته. في حالِ إقرارِ اقتراحٍ من أجل المحيط، يوافقُ المجلسُ على دمجِ تعافي المحيطاتِ في سياساتِهِ وقراراتِه، مما يضمنُ أن تكونَ سلامةُ المساحاتِ البحريةِ أولويةً في مجالاتٍ مثلَ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصاديةِ والتعليم. 

من خلال إقرار الاقتراح، تلتزم المجالس بثمانية تعهدات، بما في ذلك: 

✔️ دمج استعادة المحيطات في جميع الخطط والقرارات الاستراتيجية 
✔️ دعم الحفاظ على البيئة البحرية وتحسين جودة المياه 
✔️ ضمان أن يأخذ التخطيط المحلي في الاعتبار التأثير على الأنهار والبحار في المملكة المتحدة 
✔️ تعزيز معرفة المحيطات وزيادة المشاركة العامة 
✔️ دعوة الحكومة إلى وضع المحيط في حالة تعافي صافي بحلول عام 2030 

يعد الدعم العام أمرًا أساسيًا - يحتاج أعضاء المجلس إلى معرفة أن مجتمعاتهم تهتم بالمساحات الزرقاء الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ماذا يوجد داخل مجموعة الأدوات؟ 

✔️ نموذج بريد إلكتروني جاهز للاستخدام للتواصل مع أعضاء المجلس 
✔️ إرشادات حول صياغة رسائل فعالة للحصول على نتائج 
✔️ نصائح للأندية حول دعوة أعضاء المجلس لتجربة الغوص لتسليط الضوء على أهمية المياه الصحية 

فيديو يوتيوب

من السهل المشاركة - ولا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا! 

ليس عليك أن تكون خبيرًا في الحفاظ على البيئة البحرية أو مُلِمًّا بكل العلوم - يكفي شغفك بحماية المياه التي تُحبها. تُسهّل مجموعة الأدوات العملية الأمر، بموارد جاهزة وخطوات واضحة. بالإضافة إلى ذلك، BSAC وMotion for the Ocean جاهزان لمساعدتك! إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى دعم، فلن تكون وحدك. 

قالت إيميلي كانينجهام، الحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والمؤسس المشارك لحركة المحيط: "يشهد الغواصون والغواصون السطحيون عن كثب تأثير التلوث والتدهور البيئي. تمنحهم مبادرة "حركة من أجل المحيط" الأدوات اللازمة لتحويل القلق إلى أفعال من خلال العمل مع مجالسهم. كل رسالة بريد إلكتروني، وكل محادثة، وكل خطوة تُتخذ تُسهم في ضمان مستقبل أكثر صحة لمياه المملكة المتحدة. 

قالت كاثرين نايت، رئيسة قسم البيئة والاستدامة في مجلس المدن البريطانية (BSAC): "هذه مبادرة رائعة، فقد أتاحت إميلي للمجالس في جميع أنحاء البلاد فرصة "التفكير في المحيط"، وهذا يؤتي ثماره بالفعل بفضل الإقبال القوي والالتزام بدعم مبادرة "من أجل المحيط". وسواء كنت تعيش بالقرب من البحر أو في المناطق الداخلية، يمكنك تشجيع مجلسك المحلي على إدراج المحيط في مناقشاته وقراراته".

تلعب المجالس المحلية دورًا محوريًا في حماية أنهارنا وبحارنا، لكنها تحتاج إلى دعم شعبي لإعطاء الأولوية للحماية. ومن خلال التواصل، يمكن للغواصين التأثير بشكل مباشر على القرارات التي تؤثر على المياه التي يعشقونها. 

للوصول إلى مجموعة الأدوات والبدء في إحداث فرق، النقر هنا.

الحركة من أجل المحيط
المستشارة إيما أولدهام من مجلس مقاطعة نيوارك وشيروود_حقوق الصورة: مجلس مقاطعة نيوارك وشيروود
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@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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