حث الغواصين والغواصين على اتخاذ إجراءات لحماية المياه في المملكة المتحدة مع حركة من أجل المحيط

إن مياه المملكة المتحدة معرضة للخطر، ولكن الغواصين والغواصين لديهم الآن طريقة جديدة وقوية لإحداث فرق - الحركة من أجل المحيط.

Motion for the Ocean, an initiative designed to help local councils – both inland and at the coast – to take meaningful action to protect blue spaces, has launched a brand-new online toolkit available to all divers, snorkellers and other water users who want to get involved.

BSAC, a leading voice for the UK diving community, has partnered with Motion for the Ocean to support this initiative and is calling on all divers — regardless of السلامه اولا affiliation — to take action. The toolkit provides step-by-step guidance to help individuals, dive clubs and the diving trade engage with their local councils and push for change.

ما هي "حركة من أجل المحيط"؟

اقتراحٌ من أجل المحيط هو تعهدٌ رسميٌّ يُقدّمه المجلسُ للاعترافِ بالدورِ الحاسمِ للمحيطِ والالتزامِ باتخاذِ إجراءاتٍ حقيقيةٍ لحمايته. في حالِ إقرارِ اقتراحٍ من أجل المحيط، يوافقُ المجلسُ على دمجِ تعافي المحيطاتِ في سياساتِهِ وقراراتِه، مما يضمنُ أن تكونَ سلامةُ المساحاتِ البحريةِ أولويةً في مجالاتٍ مثلَ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصاديةِ والتعليم.

من خلال إقرار الاقتراح، تلتزم المجالس بثمانية تعهدات، بما في ذلك:

✔️ دمج استعادة المحيطات في جميع الخطط والقرارات الاستراتيجية

✔️ دعم الحفاظ على البيئة البحرية وتحسين جودة المياه

✔️ ضمان أن يأخذ التخطيط المحلي في الاعتبار التأثير على الأنهار والبحار في المملكة المتحدة

✔️ تعزيز معرفة المحيطات وزيادة المشاركة العامة

✔️ دعوة الحكومة إلى وضع المحيط في حالة تعافي صافي بحلول عام 2030

يعد الدعم العام أمرًا أساسيًا - يحتاج أعضاء المجلس إلى معرفة أن مجتمعاتهم تهتم بالمساحات الزرقاء الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ماذا يوجد داخل مجموعة الأدوات؟

✔️ نموذج بريد إلكتروني جاهز للاستخدام للتواصل مع أعضاء المجلس

✔️ إرشادات حول صياغة رسائل فعالة للحصول على نتائج

✔️ نصائح للأندية حول دعوة أعضاء المجلس لتجربة الغوص لتسليط الضوء على أهمية المياه الصحية

من السهل المشاركة - ولا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا!

ليس عليك أن تكون خبيرًا في الحفاظ على البيئة البحرية أو مُلِمًّا بكل العلوم - يكفي شغفك بحماية المياه التي تُحبها. تُسهّل مجموعة الأدوات العملية الأمر، بموارد جاهزة وخطوات واضحة. بالإضافة إلى ذلك، BSAC وMotion for the Ocean جاهزان لمساعدتك! إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى دعم، فلن تكون وحدك.

قالت إيميلي كانينجهام، الحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والمؤسس المشارك لحركة المحيط: "يشهد الغواصون والغواصون السطحيون عن كثب تأثير التلوث والتدهور البيئي. تمنحهم مبادرة "حركة من أجل المحيط" الأدوات اللازمة لتحويل القلق إلى أفعال من خلال العمل مع مجالسهم. كل رسالة بريد إلكتروني، وكل محادثة، وكل خطوة تُتخذ تُسهم في ضمان مستقبل أكثر صحة لمياه المملكة المتحدة.

قالت كاثرين نايت، رئيسة قسم البيئة والاستدامة في مجلس المدن البريطانية (BSAC): "هذه مبادرة رائعة، فقد أتاحت إميلي للمجالس في جميع أنحاء البلاد فرصة "التفكير في المحيط"، وهذا يؤتي ثماره بالفعل بفضل الإقبال القوي والالتزام بدعم مبادرة "من أجل المحيط". وسواء كنت تعيش بالقرب من البحر أو في المناطق الداخلية، يمكنك تشجيع مجلسك المحلي على إدراج المحيط في مناقشاته وقراراته".

تلعب المجالس المحلية دورًا محوريًا في حماية أنهارنا وبحارنا، لكنها تحتاج إلى دعم شعبي لإعطاء الأولوية للحماية. ومن خلال التواصل، يمكن للغواصين التأثير بشكل مباشر على القرارات التي تؤثر على المياه التي يعشقونها.

للوصول إلى مجموعة الأدوات والبدء في إحداث فرق، النقر هنا.