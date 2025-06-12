تمت دعوة الغواصين والغواصين إلى مهرجان الغوص NW التابع لـ BSAC لعام 2025

يعود مهرجان الغوص NW في عامه الثالث الآن إلى Capernwray يوم الجمعة 3 أكتوبر - وهو أكبر وأفضل من أي وقت مضى.

تلتزم BSAC بتعزيز مجتمع الغوص الترحيبي والشامل، ويُعد مهرجان الغوص NW فرصة رائعة للغواصين من جميع خلفيات التدريب للالتقاء معًا والتعرف على غواصين آخرين وتجربة الرفقة والمغامرة التي توفرها BSAC.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة الدخول إلى الحدث هي رسوم Capernwray البالغة 20 جنيهًا إسترلينيًا والتي يتم حجزها مسبقًا onlineأو 25 جنيهًا إسترلينيًا على البوابة.

ماذا يوجد في المتجر؟

في يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، استعد ليوم حافل بالأنشطة المثيرة داخل وخارج الماء، بما في ذلك صور مسابقة حيث يمكنك إظهار قدراتك تصوير المهارات والتقاط السحر تحت الأمواج أو فوقها، وجلسات السكوتر والغوص باستخدام أجهزة التنفس (يجب حجز كليهما مسبقًا)، ورحلة البحث عن الكنز الذهبي الشهيرة.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إضافة بُعد جديد إلى غوصهم، ستكون جمعية الآثار البحرية حاضرة في الحدث، وتدير دورة مهارات تحت الماء خلال نهاية الأسبوع.

سيكون هناك أيضًا سحب على العديد من الجوائز الكبرى، ومزاد لبعض العناصر الرائعة، ومواقف للرعاة مع معدات تجريبية من عدد من العلامات التجارية لأفضل المعدات، وفرصة للقاء أندية الشمال الغربي والغواصين في منطقة النادي.

تمت دعوة الغواصين والغواصين إلى مهرجان الغوص NW التابع لـ BSAC لعام 2025 3

يفخر BSAC برعاية أسماء رائدة في مجال الغوص، مثل Apeks وNorthern Diver وAP Diving وSea & Sea وDynamic Nord وSuunto وMares وDive Manchester وAqualung وCressi. يضمن دعمهم فعاليةً متميزةً للجميع.

وقال ستيفن دوريكوت، مدرب منطقة شمال غرب BSAC، الذي ينسق مع فريقه حدث هذا العام، إنه سعيد للغاية لأنه تمكن من إعادة مهرجان الغوص إلى كابرنراي.

قال ستيفن: “لقد شعرنا بسعادة غامرة لمدى نجاح الحدث العام الماضي؛ لا يزال الأعضاء يتحدثون عن ذلك.

هذه ليست مخصصة فقط لنوادي وأعضاء شمال غرب إنجلترا، بل هي دعوة مفتوحة لجميع الأعضاء - يسعدنا رؤيتكم هناك! التذاكر متوفرة الآن، فلا تفوتوا الفرصة!

تمت دعوة الغواصين والغواصين إلى مهرجان الغوص NW التابع لـ BSAC لعام 2025 4

تبلغ تكلفة الدخول 20 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد عند الشراء مسبقًا onlineيجب على الحضور أن يكونوا أعضاءً في مركز كابرنراي للغوص أو شراء تذكرة دخول يومية. تبدأ الفعاليات الساعة العاشرة صباحًا. للحضور المبكر فرصة ربح ست كرات هوائية مجانية!

التذاكر متاحة للشراء من الموقع الرسمي هنا.

الصورة المرفقة حقوق الصورة: سيمون روجرسون